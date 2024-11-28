Чем заняться в Петербурге с 28 ноября по 1 декабря

Микроопера «РЫ», «Третье место» (18+)

20:00

Артисты петербургского независимого театра Lusores представят постановку по творчеству авангардной поэтессы и художницы Ры Никоновой, в которой можно соприкоснуться с настоящим андеграундом второй половины прошлого века — трансфутуризмом.

Лекция Игоря Кузьмичева «Связь музыкального и художественного андерграунда Ленинграда. 1960–1980-е», Новая Голландия (18+)

19:00

В лектории петербургского архива Музея современного искусства «Гараж» на этот раз выступит Игорь Кузьмичев — историк и исследователь, автор телеграм-канала «Здесь был Майк». Слушаем о тесных связях ленинградских музыкантов и художников в 1980-е. Вход свободный, но по регистрации.

Танцевальный перформанс «свое — чужое», Центр им. Курехина (16+)

19:00

Пластическое исследование границ и контроля в исполнении Самира Макеева и Софьи Пановой. Автор перформанса — Влада Булыгина в сотрудничестве с медиахудожницей Сашей Хом.

Концерт «Обрыв ли овраг ли цветущий луг», Дом Радио (18+)

20:00

Премьера песенного цикла композитора Кирилла Архипова для двух женских голосов, терменвоксов, аккордеонов и исполнителей на ударных. Премьерный концерт станет официальным открытием резиденции Архипова в Доме Радио.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим историю расследования жестокого убийства сестры в ирландском ужастике «Астрал. Медиум» (18+), отечественную комедию «Один день в Стамбуле» (16+), семейную картину «Приключения Паддингтона 3» (6+), французскую эротическую мелодраму «Эммануэль» (18+) Одри Диван. Подробнее здесь.