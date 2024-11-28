Чем заняться в Петербурге с 28 ноября по 1 декабря

Книжный фестиваль издательства «Поляндрия», 9-ая Архитектурная биеннале в Этнографическом музее, микроопера «РЫ», премьера песенного цикла «Обрыв ли овраг ли цветущий луг» в Доме Радио, а также постановка Алексея Янковского «Машина едет к морю» и лекция о ленинградском музыкальном андеграунде 1980-х — рассказываем, чем заняться в Петербурге в эти выходные.
28 НОЯБРЯ
Команда Дома Радио
Микроопера «РЫ», «Третье место» (18+)
20:00
Артисты петербургского независимого театра Lusores представят постановку по творчеству авангардной поэтессы и художницы Ры Никоновой, в которой можно соприкоснуться с настоящим андеграундом второй половины прошлого века — трансфутуризмом.
Лекция Игоря Кузьмичева «Связь музыкального и художественного андерграунда Ленинграда. 1960–1980-е», Новая Голландия (18+)
19:00
В лектории петербургского архива Музея современного искусства «Гараж» на этот раз выступит Игорь Кузьмичев — историк и исследователь, автор телеграм-канала «Здесь был Майк». Слушаем о тесных связях ленинградских музыкантов и художников в 1980-е. Вход свободный, но по регистрации.
Танцевальный перформанс «свое — чужое», Центр им. Курехина (16+)
19:00
Пластическое исследование границ и контроля в исполнении Самира Макеева и Софьи Пановой. Автор перформанса — Влада Булыгина в сотрудничестве с медиахудожницей Сашей Хом.
Концерт «Обрыв ли овраг ли цветущий луг», Дом Радио (18+)
20:00
Премьера песенного цикла композитора Кирилла Архипова для двух женских голосов, терменвоксов, аккордеонов и исполнителей на ударных. Премьерный концерт станет официальным открытием резиденции Архипова в Доме Радио.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим историю расследования жестокого убийства сестры в ирландском ужастике «Астрал. Медиум» (18+), отечественную комедию «Один день в Стамбуле» (16+), семейную картину «Приключения Паддингтона 3» (6+), французскую эротическую мелодраму «Эммануэль» (18+) Одри Диван. Подробнее здесь.
29 НОЯБРЯ
Актриса Нина Усатова
Выставка «Казус Мейерхольда или «Ревизора» хочется всегда», Музей театрального и музыкального искусства (12+)
Если на прошлой неделе вы не попали на открытие выставки-блокбастера в Театральном музее, то в эту пятницу — самое время это исправить! Экспозиция рассказывает о творчестве главного драматурга авангарда через три главные темы: «Влечение к строительству», «Ревизор» и «Петербург».
Спектакль «Слава», БДТ (12+)
Своеобразный советский «Ла-Ла Лэнд» в постановке Константина Богомолова (и с Ниной Усатовой в касте!) по пьесе Виктора Гусева — это пропаганда гуманизма, замаскированная в форме сталинского мюзикла.
Концерт «Бомба-октябрь», «Севкабель Порт» (16+)
В клубе-баре «Ритмы» в эту пятницу слушаем микс жанров и состояний от проекта Васи Михайлова «Бомба-Октябрь». Выпускник МХАТа (легендарной мастерской Брусникина!) сочетает в мрачно-лиричную поэзию и экспериментальную электроакустику.
Выставка «Константин Кундышев (1964–2003): художник vs 90-е», «Борей» (12+)
Впервые за 20 лет покажут работы Константина Кундышева — тонкое и личное переосмысление переломных 90-х. Возвращать современному зрителю работы Кундышева взялся «Северный аукционный дом». Всего будут представлены 30 работ художника.
С 28 ноября по 21 декабря
Выставка «Репин. Детали», Парадные залы музея Академии художеств (12+)
Выставка-деконструкция приурочена к 180-летию художника. Тут можно увидеть живопись Репина из лучших российских и белорусских музейных собраний, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Экспозицию дополнит просветительская программа из лекций, мастер-классов, квестов и конференции «От Репина к Бродскому».
С 29 ноября по 29 марта
30 НОЯБРЯ
Выставка Антона Яковлева, пространство «10.203» (12+)
В эту субботу в пространстве на территории «Севкабель Порта» открывается выставка калининградского художника Антона Яковлева. Работы отражают полудневниковые эмоциональные и немного наивные сюжеты в лучших традициях ленинградских нонконформистов.
С 30 ноября
Аудиовизуальный перформанс «ESC», Центр им. Курехина (16+)
19:00
«ESC» — это коллаборация саунд-дизайнера и композитора Андрея Мартынова и видеохудожника Моргана Королькова. Обещают алгоритмическую беспредметную видеографику, генерируемая в реальном времени под эмбиент.
Книжный фестиваль «ЕЩЕНЕМАРТ», «Севкабель Порт» (0+)
Детское издательство «Поляндрия» и его импринт для взрослых читателей NOAGE проведут книжный фестиваль. Программа многообещающая: помимо литературной ярмарки, это показ спектакля «Мой дедушка — призрак» (0+), мастер-класс про работу художественного переводчика от Александры Глебовской (16+), встреча с автором науч-поп-книг для детей Дмитрием Мажоровым (6+), концерт пермской кавер-группы elcapitan! (12+) и многое другое.
Лекция о балетных сказках, Невский проспект, 62 (18+)
15:00
Исследовательница танца и автор телеграм-канала VeryBallet Ольга Угарова расскажет, как сказочные сюжеты интерпретировались в балете. Спойлер: без Владимира Проппа и Шарля Перро не обойдется!
Спектакль «Машина едет к морю», театр «Особняк» (16+)
Поиск себя, безысходность, обретение свободы — основные темы экзистенциальной драмы по Алексу Бьерклунду в постановке Алексея Янковского. Трагедия, фарс, комедия в истории трех героев и их мечтах и рассуждениях о безумных приключениях, которые не доходят до воплощения в жизнь.
1 ДЕКАБРЯ
Актер Никита Волков
Лекция Александра Михайловского из цикла ELECTRON, Дом Радио (18+)
В лекции «Техника как тотальная мобилизация и новый антропологический тип» Александр Михайловский расскажет, как сохраняется свобода в наше и при чем тут «гештальт рабочего». Вход бесплатный, по предварительной регистрации.
Закрытие IX Архитектурной биеннале, Этнографический музей (16+)
В последний день биеннале смотрим на лучшие архитектурные проекты петербургских бюро, а также презентацию Ингмара Витвицкого «Петербург. Будущее» об альтернативном развитии города.
Спектакль «Бесы», Театр им. Ленсовета (16+)
Классика в постановке режиссера Алексея Слюсарчика — попытка заново ответить на все самые глубокие и сложные вопросы Достоевского. В роли Верховенского — Никита Волков.
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