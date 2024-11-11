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Искусство

В Музее Академии художеств открывается выставка «Репин. Детали»

Выставка-деконструкция представит творческую «кухню» русского художника через призму предметов быта, костюмов и декоративно-прикладного искусства, связанных с его работами.

Илья Репин, "Автопортрет", 1920 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея при Академии художеств

Илья Репин, "Автопортрет", 1920 год

Портрет Натальи Нордман-Северовой, 1905
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея при Академии художеств

Портрет Натальи Нордман-Северовой, 1905

Экспозиция «Репин. Детали» приурочена к 180-летию художника и раскроет секреты творческой мастерской живописца, воочию покажет из каких смыслов он собирал каждую работу. Помимо объектов декоративно-прикладного искусства экспозицию дополнит живопись Ильи Репина из российских и белорусских музейных собраний: Третьяковской галереи, Русского музея, Пушкинского музея, музея-заповедника «Абрамцево», Новгородского объединенного музея-заповедника, Нижегородского художественного музея и Национального художественного музея Республики Беларусь.

«Репин. Детали» будет сопровождаться дополнительной просветительской программой: лекции, мастер-классы, квесты и конференция «От Репина к Бродскому».

"Надя и Вера Репины", 1877 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея при Академии художеств

"Надя и Вера Репины", 1877 год

"Портрет княгини Марии Тенешевой", 1896 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея при Академии художеств

"Портрет княгини Марии Тенешевой", 1896 год

Проект исследует знакового русского живописца с менее тиражированной стороны. Мало кто знает, что Илья Репин тщательно готовился к написанию жанровых работ, исследовал литературу и исторические материалы, консультировался с историками, этнографами, подготавливал и собирал предметы быта и костюма для персонажей будущей картины. Проект иллюстрирует, как Репин использовал эти объекты для создания аутентичных образов и уточнения исторических деталей. Так, среди этих вещей в рамках экспозиции представят старинное оружие и костюмы, использованные в картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», а также мавританский стул, запечатленный Репиным в работе «Негритянка», и другие предметы, сохраненные художником. 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея при Академии художеств
"Портрет Марии Андреевой", 1905 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея при Академии художеств

"Портрет Марии Андреевой", 1905 год

Выставка «Репин. Детали» открыта с 29 ноября 2024 года по 29 марта 2025 года в Парадных залах Музея Академии художеств на Университетской набережной, 17.

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