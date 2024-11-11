В Музее Академии художеств открывается выставка «Репин. Детали»

Экспозиция «Репин. Детали» приурочена к 180-летию художника и раскроет секреты творческой мастерской живописца, воочию покажет из каких смыслов он собирал каждую работу. Помимо объектов декоративно-прикладного искусства экспозицию дополнит живопись Ильи Репина из российских и белорусских музейных собраний: Третьяковской галереи, Русского музея, Пушкинского музея, музея-заповедника «Абрамцево», Новгородского объединенного музея-заповедника, Нижегородского художественного музея и Национального художественного музея Республики Беларусь.

«Репин. Детали» будет сопровождаться дополнительной просветительской программой: лекции, мастер-классы, квесты и конференция «От Репина к Бродскому».