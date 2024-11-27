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Искусство

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Впервые за 20 лет (!) в Петербурге покажут работы совесткого живописца Константина Кундышева

Северный аукционный дом представляет экспозицию, посвященную ныне почти забытому после его ранней смерти автору. Проект, собранный из работ 1980–1990-х годов, открывает нового Кундышева: сложного, противоречивого, ярко отражающего время, в котором он жил.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой галерей «Борей»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой галерей «Борей»

Почти 20 лет о работах художника никто не говорил, пока Северный аукционный дом не начал их переоткрытие. Выставка «Константин Кундышев (1964–2003): художник vs 90-е» — не просто собрание его работ, а попытка вернуть автора в контекст современного искусства, дать зрителям возможность увидеть 90-е глазами их непосредственного свидетеля. В рамках экспозиции покажут более 30 живописных работ, сохранивших аутентичное оформление и отпечатки времени: пожелтевший лак, следы осыпания красок. Все они о личной драме художника и жизни страны в переломные десятилетия.

Он воспитывался в интеллигентной семье, был профессиональным дзюдоистом и смелым авантюристом. Его становление как художника пришлось на конец 1980-х годов, активная творческая работа — на 1990-е, но ранняя смерть в начале 2000-х годов помешала Кундышеву закрепиться в истории современного петербургского искусства.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой галерей «Борей»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой галерей «Борей»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой галерей «Борей»

Персональная выставка «Константин Кундышев (1964–2003): художник vs 90-е» открыта с 28 ноября по 21 декабря 2024 года в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.

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