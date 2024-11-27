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Кино и сериалы

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Возвращение Паддингтона, Джоли в роли Марии Каллас и номинант Канн: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Приключения Паддингтона 3» в Перу, байопик легендарной оперной дивы «Мария», тонкая подростковая драма «Птица» из основной программы Канн, комедия «Один день в Стамбуле» с «Квартетом И», ремейк эротической классики «Эммануэль» и атмосферный ирландский хоррор «Астрал. Медиум» — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в российский прокат на этой неделе.

StudioCanal, Columbia Pictures, Stage 6 Films, Kinoshita Group, Canal+, прокатчик в России – «Вольга», 2024

«Приключения Паддингтона 3» / Paddington in Peru (6+)

Обжившийся в британской семье Браунов вежливый медвежонок в шапочке решает съездить на родину — в Перу, где живет его тетушка Люси. Все сразу идет не по плану: родственница куда-то запропастилась, так что делать нечего — самое время отправиться навстречу трудностям и тайнам Амазонки (не забывая про любимый мармелад).

Многострадальный триквел, разговоры о котором шли с 2016 года, наконец добрался до экранов. Сначала из проекта ушел режиссер — автора первых двух частей Пола Кинга сменил Дагал Уилсон, затем возникли проблемы со сценарием. Но в итоге со всем справились: сюжет придумался, основные актеры (Бен Уишоу, Хью Бонневилль, Мадлен Харрис, Сэмуэл Джослин) остались в касте (кроме миссис Браун  на место Салли Хокинс пришла Эмили Мортимер), а на фактурные роли второго плана позвали суперзвезд: Антонио Бандераса и Оливию Колман.

С 28 ноября

The Apartment, Komplizen Film, Fabula, FilmNation Entertainment, прокатчик в России — «Парадиз», 2024

«Мария» / Maria (18+)

Номинированный на «Золотого льва» в Венеции байопик о последних днях великой оперной певицы Марии Каллас. История одновременно красивого и трагичного увядания, которое с блеском играет Анджелина Джоли — критики ждут номинации на «Оскар».

Режиссером выступил чилиец Пабло Ларраин, который уже снял несколько успешных биографий — «Джеки» о Жаклин Кеннеди и «Спенсер» о принцессе Диане и принце Чарльзе.

С 28 ноября

BBC Film, British Film Institute (BFI), Pinky Promise, прокатчик в России — «ПРО: взгляд», 2024

«Птица» / Bird (18+)

Поэтичная размеренная драма о девочке-подростке (Никия Адамс), ее отце (Барри Кеоган из «Дюнкерка» и «Солтберна») и загадочном парне по прозвищу Птица (Франц Роговский), с которым они отправляются на поиски его родителей.

Британка Андреа Арнольд («Аквариум», «Американская милашка») традиционно собирает второстепенные призы на Каннском кинофестивале — в этом году она хоть и не получила «Золотую пальмовую ветвь», но удостоилась премии «Золотой наставник» и похвал за очередную проникновенную историю о сложной юности.

С 28 ноября

Chantelouve, Rectangle Productions, Goodfellas, Pathé, Logical Content, прокатчик в России – «Наше Кино», 2024

«Эммануэль» /  Emmanuelle (18+)

Ремейк культового эротического фильма, вышедшего 50 лет назад — девушка Эммануэль едет в Гонгконг и параллельно раскрывает грани своей сексуальности.

За режиссуру отвечает Одри Диван, победившая на Венецианском кинофестивале с драмой «Событие». Главные роли сыграли Ноэми Мерлан («Портрет девушки в огне», «Тар») и Уилл Шарп («Белый лотос»).

С 28 ноября

Keeper Pictures, Nowhere, Shudder, прокатчик в России – «Russian World Vision», 2024

«Астрал. Медиум» / Oddity (18+)

Снятый буквально по всем канонам ирландский хоррор с убийством, зловещим домом, экстрасенсорикой и, разумеется, призраками. За дело снова взялся Дэмиан Маккарти, уже заявившей о себе стилистически похожим ужастиком «Предостережение».

К слову, никакого отношения к франшизе «Астрал» фильм не имеет, а в оригинале называется Oddity (можно перевести как «Странность», а можно как «Пугало», учитывая одну важную фигуру в сюжете).

С 28 ноября

прокатчик – «Централ Партнершип», 2024

«Один день в Стамбуле» (16+)

Комедия с «Квартетом И», построенная по классической схеме — мужчины снова о чем-то говорят. На этот раз в Турции: старые друзья поминают умершего товарища и отправляют в путешествие на яхте, попутно вспоминая эпизоды из жизни разной степени комизма и драматизма.

Режиссером  выступил Авет Оганесян — до этого он работал монтажером на сериале «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия».

С 28 ноября

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