Возвращение Паддингтона, Джоли в роли Марии Каллас и номинант Канн: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Приключения Паддингтона 3» в Перу, байопик легендарной оперной дивы «Мария», тонкая подростковая драма «Птица» из основной программы Канн, комедия «Один день в Стамбуле» с «Квартетом И», ремейк эротической классики «Эммануэль» и атмосферный ирландский хоррор «Астрал. Медиум» — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в российский прокат на этой неделе.
«Приключения Паддингтона 3» / Paddington in Peru (6+)
Обжившийся в британской семье Браунов вежливый медвежонок в шапочке решает съездить на родину — в Перу, где живет его тетушка Люси. Все сразу идет не по плану: родственница куда-то запропастилась, так что делать нечего — самое время отправиться навстречу трудностям и тайнам Амазонки (не забывая про любимый мармелад).
Многострадальный триквел, разговоры о котором шли с 2016 года, наконец добрался до экранов. Сначала из проекта ушел режиссер — автора первых двух частей Пола Кинга сменил Дагал Уилсон, затем возникли проблемы со сценарием. Но в итоге со всем справились: сюжет придумался, основные актеры (Бен Уишоу, Хью Бонневилль, Мадлен Харрис, Сэмуэл Джослин) остались в касте (кроме миссис Браун на место Салли Хокинс пришла Эмили Мортимер), а на фактурные роли второго плана позвали суперзвезд: Антонио Бандераса и Оливию Колман.
С 28 ноября
«Мария» / Maria (18+)
Номинированный на «Золотого льва» в Венеции байопик о последних днях великой оперной певицы Марии Каллас. История одновременно красивого и трагичного увядания, которое с блеском играет Анджелина Джоли — критики ждут номинации на «Оскар».
Режиссером выступил чилиец Пабло Ларраин, который уже снял несколько успешных биографий — «Джеки» о Жаклин Кеннеди и «Спенсер» о принцессе Диане и принце Чарльзе.
С 28 ноября
«Птица» / Bird (18+)
Поэтичная размеренная драма о девочке-подростке (Никия Адамс), ее отце (Барри Кеоган из «Дюнкерка» и «Солтберна») и загадочном парне по прозвищу Птица (Франц Роговский), с которым они отправляются на поиски его родителей.
Британка Андреа Арнольд («Аквариум», «Американская милашка») традиционно собирает второстепенные призы на Каннском кинофестивале — в этом году она хоть и не получила «Золотую пальмовую ветвь», но удостоилась премии «Золотой наставник» и похвал за очередную проникновенную историю о сложной юности.
С 28 ноября
«Эммануэль» / Emmanuelle (18+)
Ремейк культового эротического фильма, вышедшего 50 лет назад — девушка Эммануэль едет в Гонгконг и параллельно раскрывает грани своей сексуальности.
За режиссуру отвечает Одри Диван, победившая на Венецианском кинофестивале с драмой «Событие». Главные роли сыграли Ноэми Мерлан («Портрет девушки в огне», «Тар») и Уилл Шарп («Белый лотос»).
С 28 ноября
«Астрал. Медиум» / Oddity (18+)
Снятый буквально по всем канонам ирландский хоррор с убийством, зловещим домом, экстрасенсорикой и, разумеется, призраками. За дело снова взялся Дэмиан Маккарти, уже заявившей о себе стилистически похожим ужастиком «Предостережение».
К слову, никакого отношения к франшизе «Астрал» фильм не имеет, а в оригинале называется Oddity (можно перевести как «Странность», а можно как «Пугало», учитывая одну важную фигуру в сюжете).
С 28 ноября
«Один день в Стамбуле» (16+)
Комедия с «Квартетом И», построенная по классической схеме — мужчины снова о чем-то говорят. На этот раз в Турции: старые друзья поминают умершего товарища и отправляют в путешествие на яхте, попутно вспоминая эпизоды из жизни разной степени комизма и драматизма.
Режиссером выступил Авет Оганесян — до этого он работал монтажером на сериале «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия».
С 28 ноября
Комментарии (0)