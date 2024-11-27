Возвращение Паддингтона, Джоли в роли Марии Каллас и номинант Канн: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Приключения Паддингтона 3» / Paddington in Peru (6+)

Обжившийся в британской семье Браунов вежливый медвежонок в шапочке решает съездить на родину — в Перу, где живет его тетушка Люси. Все сразу идет не по плану: родственница куда-то запропастилась, так что делать нечего — самое время отправиться навстречу трудностям и тайнам Амазонки (не забывая про любимый мармелад).

Многострадальный триквел, разговоры о котором шли с 2016 года, наконец добрался до экранов. Сначала из проекта ушел режиссер — автора первых двух частей Пола Кинга сменил Дагал Уилсон, затем возникли проблемы со сценарием. Но в итоге со всем справились: сюжет придумался, основные актеры (Бен Уишоу, Хью Бонневилль, Мадлен Харрис, Сэмуэл Джослин) остались в касте (кроме миссис Браун на место Салли Хокинс пришла Эмили Мортимер), а на фактурные роли второго плана позвали суперзвезд: Антонио Бандераса и Оливию Колман.

С 28 ноября