В Театральном музее открывается «Казус Мейерхольда, или "Ревизора" хочется всегда»

Выставка в формате музейного спектакля охватит три важнейшие темы в творчестве авангардного театрального режиссера: «Влечение к строительству», «Ревизор» и «Петербург». Рассказываем о них подробнее.
Как поделились с Собака.ru в Театральном музее, идея выставки «Казус Мейерхольда, или "Ревизора" хочется всегда» возникла благодаря фразе режиссера, оставленной им в 1915 году в визитном альбоме основателя музея, коллекционера и мецената Левкия Жевержеева: «Город Петра — только он, только его воздух, его камни, его каналы способны создать таких людей, с таким влечением к строительству… Жить и умереть в Петербурге! Какое счастье!». Так, авангардист делает акцент на созидательно-творческой функции города — «строительству чудотворному», удел которого Мейерхольд выбрал при работе над собственным театром будущего. В Петербурге же родилась идея и другого ключевого проекта постановщика — именно в этом городе еще в символистский период Мейерхольд начинает задумывать мистификацию «Ревизора». Одна из известнейших работ увидела свет лишь через 20 лет уже на сцене московского Театра имени Мейерхольда. «Это был апокалиптический образ, театральное воплощение рока — и мейерхольдовская модель человеческого бытия, трагическая по своей сути», — комментируют в пресс-релизе.
Кураторская задумка проекта основана не просто на ретроспекции творческого достояния режиссера, а предлагает поразмышлять над феноменом гоголевского «Ревизора» в творческой и личной судьбе мастера. Для погружения в контекст экспонаты выставки будет сопровождать вольное переплетение реплик героев «Ревизора» и жизненных реалий Гоголя и Мейерхольда.
Среди экспонатов — эскизы декораций, архивные фотографии из собраний не только Петербургского музея театрального и музыкального искусства, но и Бахрушинского театрального музея, унаследовавшего архив ГосТИМа сразу после его закрытия; Третьяковской галереи, Эрмитажа, проекты нового здания Театра имени Мейерхольда из собрания Музея архитектуры имени Щусева, мозаики (чудом сохранились шесть!) из Мозаичной мастерской Российской академии художеств и арт-объекты, воплощающие несбывшиеся мечты Мейерхольда о театре будущего. Сет-дизайн выставки подчеркнет созидательную идею сторителлинга — стройплощадка незавершенного ГосТИМа работы архитектора Юрия Сучкова.
Наталья Метелица
Директор музея, руководитель проекта «Дягилев. Постскриптум»:
Мы не ставили целью охватить весь творческий путь Мейерхольда, показать его развитие и все созданные им спектакли. — Наследие мастера настолько масштабно и многопланово, что в рамках нашей выставки такая задача представляется невыполнимой. Проект в Театральном музее предлагает посетителям другой ракурс: мы придумали выставку-пазл, собирающую три важные для Мейерхольда темы — «Влечение к строительству», «Ревизор», «Петербург» — в гипотезу-размышление о феномене гоголевского «Ревизора» в творческой и личной судьбе мастера. Выставка задумана в формате музейного спектакля, где текст пьесы и ее воплощение — плод совместного творчества кураторов и дизайнера Юрия Сучкова. Вольное переплетение реплик героев «Ревизора» и жизненных реалий Гоголя и Мейерхольда позволяет взглянуть на их судьбы в другом ракурсе, отличном от постоянной экспозиции и выставок музея о творческом пути выдающегося режиссера.
В рамках выставки запланирована дополнительная просветительская программа, в том числе автобусная экскурсия по мейерхольдовским адресам с участием актеров петербургских театров и спектакль «Театра в Театральном музее».
Выставка «Казус Мейерхольда, или «Ревизора» хочется всегда» открыта с 21 ноября 2024 года по 6 апреля 2025 года в Музее театрального и музыкального искусства на улице Зодчего Росси, 2А.
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