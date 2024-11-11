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Театр

В Театральном музее открывается «Казус Мейерхольда, или "Ревизора" хочется всегда»

Выставка в формате музейного спектакля охватит три важнейшие темы в творчестве авангардного театрального режиссера: «Влечение к строительству», «Ревизор» и «Петербург». Рассказываем о них подробнее.

Всеволод Мейерхольд, 1912 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Всеволод Мейерхольд, 1912 год

Мейерхольд, 1912 год. С автографом Горину-Горяинову.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Мейерхольд, 1912 год. С автографом Горину-Горяинову.

Как поделились с Собака.ru в Театральном музее, идея выставки «Казус Мейерхольда, или "Ревизора" хочется всегда» возникла благодаря фразе режиссера, оставленной им в 1915 году в визитном альбоме основателя музея, коллекционера и мецената Левкия Жевержеева: «Город Петра — только он, только его воздух, его камни, его каналы способны создать таких людей, с таким влечением к строительству… Жить и умереть в Петербурге! Какое счастье!». Так, авангардист делает акцент на созидательно-творческой функции города — «строительству чудотворному», удел которого Мейерхольд выбрал при работе над собственным театром будущего. В Петербурге же родилась идея и другого ключевого проекта постановщика — именно в этом городе еще в символистский период Мейерхольд начинает задумывать мистификацию «Ревизора». Одна из известнейших работ увидела свет лишь через 20 лет уже на сцене московского Театра имени Мейерхольда. «Это был апокалиптический образ, театральное воплощение рока — и мейерхольдовская модель человеческого бытия, трагическая по своей сути», — комментируют в пресс-релизе.

Наппельбаум М. "Ревизор". 1927 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Наппельбаум М. "Ревизор". 1927 год

Темерин А. "Ревизор", 1927 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Темерин А. "Ревизор", 1927 год

Шевцова А. Макет немой сцены по эскизу Дмитриева В. "Ревизор".
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Шевцова А. Макет немой сцены по эскизу Дмитриева В. "Ревизор".

Кураторская задумка проекта основана не просто на ретроспекции творческого достояния режиссера, а предлагает поразмышлять над феноменом гоголевского «Ревизора» в творческой и личной судьбе мастера. Для погружения в контекст экспонаты выставки будет сопровождать вольное переплетение реплик героев «Ревизора» и жизненных реалий Гоголя и Мейерхольда. 

Среди экспонатов — эскизы декораций, архивные фотографии из собраний не только Петербургского музея театрального и музыкального искусства, но и Бахрушинского театрального музея, унаследовавшего архив ГосТИМа сразу после его закрытия; Третьяковской галереи, Эрмитажа, проекты нового здания Театра имени Мейерхольда из собрания Музея архитектуры имени Щусева, мозаики (чудом сохранились шесть!) из Мозаичной мастерской Российской академии художеств и арт-объекты, воплощающие несбывшиеся мечты Мейерхольда о театре будущего. Сет-дизайн выставки подчеркнет созидательную идею сторителлинга — стройплощадка незавершенного ГосТИМа работы архитектора Юрия Сучкова.

Шлепянов И. Эскиз костюма. Хлестаков. "Ревизор". 1926 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Шлепянов И. Эскиз костюма. Хлестаков. "Ревизор". 1926 год

Шлепянов И. Эскиз костюма. Пара танцующих. "Ревизор". 1926 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Шлепянов И. Эскиз костюма. Пара танцующих. "Ревизор". 1926 год

Шлепянов И. Эскиз мужских костюмов. Добчинский и Бобчинский. "Ревизор". 1926 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Шлепянов И. Эскиз мужских костюмов. Добчинский и Бобчинский. "Ревизор". 1926 год

Шлепянов И. Эскиз костюмов. Часть немой сцены. Группа из 4 человек. "Ревизор". 1926 год.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Шлепянов И. Эскиз костюмов. Часть немой сцены. Группа из 4 человек. "Ревизор". 1926 год.

Наталья Метелица

Директор музея, руководитель проекта «Дягилев. Постскриптум»:

Мы не ставили целью охватить весь творческий путь Мейерхольда, показать его развитие и все созданные им спектакли. — Наследие мастера настолько масштабно и многопланово, что в рамках нашей выставки такая задача представляется невыполнимой. Проект в Театральном музее предлагает посетителям другой ракурс: мы придумали выставку-пазл, собирающую три важные для Мейерхольда темы — «Влечение к строительству», «Ревизор», «Петербург» — в гипотезу-размышление о феномене гоголевского «Ревизора» в творческой и личной судьбе мастера. Выставка задумана в формате музейного спектакля, где текст пьесы и ее воплощение — плод совместного творчества кураторов и дизайнера Юрия Сучкова. Вольное переплетение реплик героев «Ревизора» и жизненных реалий Гоголя и Мейерхольда позволяет взглянуть на их судьбы в другом ракурсе, отличном от постоянной экспозиции и выставок музея о творческом пути выдающегося режиссера.

Александр Головин, "Портрет Всеволода Мейерхольда"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Александр Головин, "Портрет Всеволода Мейерхольда"

Мейерхольд, 1926 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Мейерхольд, 1926 год

Дмитриев В. Эскиз мизансцены к постановке "Ревизор". Бабы, 1926 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Дмитриев В. Эскиз мизансцены к постановке "Ревизор". Бабы, 1926 год

Дмитриев В. Эскиз мизансцены к постановке "Ревизор". Купцы, 1926 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Дмитриев В. Эскиз мизансцены к постановке "Ревизор". Купцы, 1926 год

В рамках выставки запланирована дополнительная просветительская программа, в том числе автобусная экскурсия по мейерхольдовским адресам с участием актеров петербургских театров и спектакль «Театра в Театральном музее».

На репетиции Гарин, Мейерхольд, Райх. 1931 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

На репетиции Гарин, Мейерхольд, Райх. 1931 год

Мейерхольд на пляже в Териоках, 1912 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Мейерхольд на пляже в Териоках, 1912 год

Мейерхольд и Александр Головин, 1910-е годы
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Мейерхольд и Александр Головин, 1910-е годы

Выставка «Казус Мейерхольда, или «Ревизора» хочется всегда» открыта с 21 ноября 2024 года по 6 апреля 2025 года в Музее театрального и музыкального искусства на улице Зодчего Росси, 2А.

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