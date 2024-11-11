В Театральном музее открывается «Казус Мейерхольда, или "Ревизора" хочется всегда»

Кураторская задумка проекта основана не просто на ретроспекции творческого достояния режиссера, а предлагает поразмышлять над феноменом гоголевского «Ревизора» в творческой и личной судьбе мастера. Для погружения в контекст экспонаты выставки будет сопровождать вольное переплетение реплик героев «Ревизора» и жизненных реалий Гоголя и Мейерхольда.

Среди экспонатов — эскизы декораций, архивные фотографии из собраний не только Петербургского музея театрального и музыкального искусства, но и Бахрушинского театрального музея, унаследовавшего архив ГосТИМа сразу после его закрытия; Третьяковской галереи, Эрмитажа, проекты нового здания Театра имени Мейерхольда из собрания Музея архитектуры имени Щусева, мозаики (чудом сохранились шесть!) из Мозаичной мастерской Российской академии художеств и арт-объекты, воплощающие несбывшиеся мечты Мейерхольда о театре будущего. Сет-дизайн выставки подчеркнет созидательную идею сторителлинга — стройплощадка незавершенного ГосТИМа работы архитектора Юрия Сучкова.