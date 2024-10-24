Чем заняться в Петербурге с 24 по 27 октября

Конференция «Наставничество в многообразии духовных традиций», Левашовский хлебозавод (18+)

Мероприятие пройдет в рамках восьмого фестиваля искусств Востока Daira. Участники обсудят, как в различных культурах осуществляется культурная преемственность духовных и религиозных традиций. Участие бесплатное.

Презентация книги «Вера Ермолаева», «Подписные издания» (18+)

Издание, посвященное ученице Казимира Малевича и знаковой фигуре авангардного искусства, представят искусствовед Антонина Заинчковская, галерист Ильдар Галеев и главный редактор издательства «A+A» Кася Денисевич.

Лекция «10 лет истерического реализма», «Фонтанка — 69» (18+)

Участник группы «Щенки», поэт и писатель Максим Тесли прочитает свои произведения. В программе: «Для солдат и рабочих», «Где купить табак в Кингисеппе», «Это очень длинная история» и другие. Часть вырученных средств перечислят благотворительной организации «Улица мира», которая помогает детям и подросткам.

Спектакль «Ау», Большой драматический театр имени Товстоногова (16+)

Инклюзивная постановка, созданная режиссером, актрисой и сценографом Яной Туминой. Историю старика Птицелова актеры с РАС рассказывают на собственном «птичьем» языке, которым гораздо легче высказываться на темы воли и привязанности, одиночества, равнодушия и любви. В роли чудо-птицы выступает актриса БДТ Алена Кучкова.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим индийский боевик «Шамбала. Конец времен» (18+), российскую комедию «Возвращение попугая Кеши» (16+) с Оксаной Акиньшиной в главной роли, драму «Вечная зима» (18+) режиссера Николая Ларионова, триллер «Двойная игра» (18+) и польский мультфильм «Диплодочек и волшебные миры» (16+).