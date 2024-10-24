Чем заняться в Петербурге с 24 по 27 октября

Выставка-блокбастер к 225-летию со дня рождения Карла Брюллова (на ней впервые показывают публике картину «Христос во гробе»!), премьера спектакля «Ромео и Джульетта» в театре Ленсовета, благотворительный фестиваль «Путь домой» для бездомных животных, презентация книги о судьбе ученицы Казимира Малевича в «Подписных изданиях», открытие экспозиции-коллаборации «Политехнический музей: создавая настоящее» в ЦВЗ «Манеж» — рассказываем, чем заняться на этих выходных.
24 ОКТЯБРЯ
Конференция «Наставничество в многообразии духовных традиций», Левашовский хлебозавод (18+)
Мероприятие пройдет в рамках восьмого фестиваля искусств Востока Daira. Участники обсудят, как в различных культурах осуществляется культурная преемственность духовных и религиозных традиций. Участие бесплатное.
Презентация книги «Вера Ермолаева», «Подписные издания» (18+)
Издание, посвященное ученице Казимира Малевича и знаковой фигуре авангардного искусства, представят искусствовед Антонина Заинчковская, галерист Ильдар Галеев и главный редактор издательства «A+A» Кася Денисевич.
Лекция «10 лет истерического реализма», «Фонтанка — 69» (18+)
Участник группы «Щенки», поэт и писатель Максим Тесли прочитает свои произведения. В программе: «Для солдат и рабочих», «Где купить табак в Кингисеппе», «Это очень длинная история» и другие. Часть вырученных средств перечислят благотворительной организации «Улица мира», которая помогает детям и подросткам.
Спектакль «Ау», Большой драматический театр имени Товстоногова (16+)
Инклюзивная постановка, созданная режиссером, актрисой и сценографом Яной Туминой. Историю старика Птицелова актеры с РАС рассказывают на собственном «птичьем» языке, которым гораздо легче высказываться на темы воли и привязанности, одиночества, равнодушия и любви. В роли чудо-птицы выступает актриса БДТ Алена Кучкова.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим индийский боевик «Шамбала. Конец времен» (18+), российскую комедию «Возвращение попугая Кеши» (16+) с Оксаной Акиньшиной в главной роли, драму «Вечная зима» (18+) режиссера Николая Ларионова, триллер «Двойная игра» (18+) и польский мультфильм «Диплодочек и волшебные миры» (16+).
25 ОКТЯБРЯ
Выставка «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова», Михайловский дворец (6+)
Экспозиция-блокбастер включает более 400 экспонатов. Среди них — картина-сенсация, ранее не показываемая широкой публике, «Христос во гробе» (долгое время она хранилась в Русском музее как вещдок по уголовному делу), а также легендарная «Последний день Помпеи» — ее больше полугода реставрировали на глазах у посетителей корпуса Бенуа. Подробнее о выставке можно прочитать тут.
Спектакль «Топливо», «Скороход» (18+)
Постановка режиссера Семена Александровского для единственного актера — Максима Фомина. В основе сюжета — интервью с известным предпринимателем Давидом Яном, создателем компании ABBYY. В нем он рассказывает о запуске стартапа, учебе, жизненных трудностях и принципах, которые помогли добиться успеха.
Итальянский разговорный клуб, «Сообщество» (16+)
На встрече участники обсудят феномен путешествия в разных формах и жанрах искусства — от поэзии до кинематографа. Кураторы занятия — филолог Дарья Ларина и преподаватель литературы Том Бетелл.
26 ОКТЯБРЯ
Концерт Obladaet, Base SPB (18+)
Хип-хоп исполнитель из Иркутска Назаар Вотяков прославился стремительной и жесткой грайм-читкой. Свои самые известные треки артист продемонстрирует Петербурге.
Благотворительный фестиваль «Путь домой», «Севкабель Порт» (6+)
Организаторы ищут дом мохнатым подопечным из приютов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Перед показом животных тщательно готовят к встрече с потенциальными хозяевами —кастрируют, стерилизуют и вакцинируют.
Премьерный спектакль «Ромео и Джультетта», Театр имени Ленсовета (16+)
Самый известный трагический сюжет о влюбленных, павших жертвами семейных распрей, режиссер Мария Романова делает гимном жизни и чистоты чувств. В заглавных ролях выпускники мастерской Анны Алексахиной — Сергей Филипович и Алиса Рейфер (новые артисты труппы!). В роли князя Эскала на сцену выйдет народный артист России Михаил Боярский.
Открытие выставки «Политехнический музей: создавая настоящее», ЦВЗ «Манеж» (12+)
Проект-коллаборация петербургского «Манежа» и московского Политехнического музея посвящен российским инженерам-изобретателям — Сергею Королеву, Владимиру Шухову, Александру Лодыгину, Николаю Жуковскому и другим. Выставка займет два этажа выставочного пространства.
Вечеринка Salute Honey, Union (18+)
В эту субботу команда бара обещает включать «электронику, афро, рэп и остальное категорически танцевальное». В лайнапе — Rudepoli, Totdze, Odddi, Vosem и Juül.
27 ОКТЯБРЯ
Презентация романа «Курорт», «Все свободны» (18+)
Возможность обсудить с писателем и лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Антоном Секисовом его новую книгу, которая вышла в конце лета 2024-го. Это аскетичный роман об эмигранте Мите, который живет в Грузии, подрабатывает на OnlyFans и переписывается с пользователями от лица 22-летней вебкам-модели Лизы.
Детская гаражная распродажа Tururoom, «Севкабель Порт» (16+)
Маленьким посетителям пространства на берегу залива предложат продать свои ненужные игрушки, книжки и поделки. Цель мероприятия — научить детей сразу нескольким важным навыкам: экономическим, экологичным и коммуникационным.
Выставка «Сергей Леонтьев. Послесловие», галерея Art of Foto (18+)
Ретроспектива фотографа, который работал параллельно с реформаторами советской съемки — Александром Родченко, Аркадием Шайхетом и Андреем Деньером. Позже Леонтьев сотрудничал с журналом «Афиша», перепридумал правила коммерческой съемки и снимал спектакли (несколько сотен!) петербургской Академии театрального искусства на Моховой.
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