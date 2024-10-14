Хоррор-сказка, прогулка по Эрмитажу и спектакль с граффити: 9 постановок Яны Туминой в Петербурге

Спектакли актрисы, режиссера, сценографа, лауреата премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Яны Туминой идут на главных театральных (и музейных!) площадках города, от БДТ до Эрмитажа. 16 октября в Театре Европы сыграют постановку режиссера по мотивам булгаковского «Бега» в жанре «сюрреалистическая трагикомедия». В преддверии премьеры Собака.ru рассказывает про эту и другие работы Яны Туминой, которые можно увидеть в Петербурге.
«Восемь снов», МДТ (16+)
Сюжет третьей (!) постановки Яны Туминой для Театра Европы объединяет сразу несколько линий, где герои пытаются выжить и найти свое место в изменившемся мире. Основное внимание сосредоточено на бегстве Белой армии после поражения и жизни русских эмигрантов за границей. В этой работе, как и во многих других, Яна Тумина выступает также в роли сценографа. В спектакле заняты артисты МДТ — Екатерина Тарасова, Леонид Луценко, Сергей Власов и другие.
Ближайшие показы: 16 и 17 октября
«Джинжик», театр «Открытое пространство» (12+)
Четырехкратный номинант главной национальной премии «Золотая маска» — небольшой спектакль, длительностью всего 50 минут. В его основе — реальная история, случившаяся на бразильском побережье в 2011 году и кажущаяся невероятной: отпущенная птица ежегодно стала приплывать к своему спасителю, делая крюк в 8000 километров. В «Джинжике» заняты всего два актера — Александр Балсанов и Анна Сомкина.
Ближайшие показы: 19 октября
«Деревня канатоходцев», «Скороход» (10+)
Спектакль-притча, в основу которого легли древние предания народов Дагестана о людях, живущих на высокой горе — деревне Канатоходцев, где мир наполнен мистикой и волшебством. Сценограф Кира Камалидинова за работу над спектаклем удостоена спецприза «За создание уникальной художественной среды» экспертного совета премии «Золотая маска».
Ближайшие показы: 20 октября, 11 ноября
«Ау», Малая сцена БДТ имени Товстногова (16+)
Спектакль-лаборатория, созданный во время репетиций инклюзивной лаборатории театра. Историю старика Птицелова актеры под руководством Туминой рассказывают на собственном «птичьем» языке, которым гораздо легче высказываться на темы воли и привязанности, одиночества, равнодушия и любви. В роли чудо-птицы выступает актриса БДТ Алена Кучкова.
Ближайшие показы: 24 октября, 5 и 12 ноября
«Снежинка, которая не таяла», БТК (6+)
Одна из самых ранних петербургских работ режиссера — спектакль для детей по сюжету сказки литовской писательницы Витауте Жилинскайте про приключения снежинки, которая не могла растаять. Нарратив, который критики сравнивают с андерсеновской Русалочкой, рассказывает об отваге и сочувствии, борьбе и долгожданной победе.
Ближайшие показы: 24 октября, 5 и 12 ноября
«Сутра золотого света», Эрмитаж (16+)
Спектакль-променад (9 остановок сквозь музейную анфиладу!) создан по «Сутре золотого света» — одному из главных текстов в буддизме. Постановка объединяет сразу несколько форматов — прогулку по Запасной галерее Отдела Востока Эрмитажа, современный танец, кукольный театр и медиацию с медитацией. Соавторами Туминой на проекте стали студенты ее курса в Российском государственном институте сценических искусств.
Ближайшие показы: еженедельно до 12 декабря по средам и четвергам
«Комната Герды», театр «Особняк» (12+)
Спектакль по мотивам сказки Андерсена «Снежная Королева» выходит за границы кукольного театра благодаря Алисе Олейник, исполняющей роль Герды и постоянному сценографу и соавтору Яны Туминой — художнице Кире Камалидиновой. В результате ее работы, герметичное пространство сцены «Особняка» превращается в шкатулку, из которой по ходу действия появляются секреты и сюпризы.
Ближайшие показы: 9 и 10 ноября
«Где нет зимы», МДТ (12+)
Дебютная работа Яны Туминой на сцене Малого Драматического театра с минималистичной, но изобретательной сценографией художника Эмиля Капелюша. Спектакль поставлен по сентиментальной прозе Дины Сабитовой, в центре сюжета — история сирот Паши и Гуль. Их хотят отдать в разные детские дома, поэтому, чтобы избежать разлуки, детям приходится сбежать.
Ближайшие показы: 25 ноября
«Будь здоров школяр», МДТ (16+)
Для второй постановки в Малом Драматическом Яна Тумина выбрала повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр». В ней писатель рассказал истории сотен тысяч ребят, уходивших на Великую Отечественную войну сразу после школы (в том числе — свою собственную) и погибавших в первых же боях. Для постановки режиссер использует современные визуальные средства — например, граффити лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Никиты Касьяненко.
Ближайшие показы: 13 ноября, 20 декабря
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