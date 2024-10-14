Хоррор-сказка, прогулка по Эрмитажу и спектакль с граффити: 9 постановок Яны Туминой в Петербурге

«Сутра золотого света», Эрмитаж (16+)

Спектакль-променад (9 остановок сквозь музейную анфиладу!) создан по «Сутре золотого света» — одному из главных текстов в буддизме. Постановка объединяет сразу несколько форматов — прогулку по Запасной галерее Отдела Востока Эрмитажа, современный танец, кукольный театр и медиацию с медитацией. Соавторами Туминой на проекте стали студенты ее курса в Российском государственном институте сценических искусств.

Ближайшие показы: еженедельно до 12 декабря по средам и четвергам