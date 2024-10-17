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Искусство

В Русском музее открывается выставка-блокбастер «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения Карла Брюллова»

На масштабной ретроспективе покажут не только знакомые полотна, но и впервые представят отреставрированные шедевры и музейные редкости. 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

18 октября в Михайловском дворце Русского музея откроется масштабная выставка-блокбастер «Великий Карл», приуроченная к 225-летию со дня рождения Карла Брюллова. В экспозицию вошло более 300 произведений из собрания более 20 ведущих музеев — не только Русского, но и Эрмитажа, Третьяковской галереи и других крупных музеев России и Беларуси, а также частных коллекций. Нарратив выставки не только охватит ключевые периоды творчества художника — от итальянского до позднего, но и обратится к разным жанрам в его творческом арсенале. Будут показаны портреты, жанровые сцены, исторические и религиозные композиции. Помимо больших живописных полотен, знакомых представителей интеллигенции императорской России, будут показаны редкие акварели и рисунки. 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Центральное место в экспозиции займет полотно «Последний день Помпеи», которое можно увидеть впервые после завершения реставрационных работ.

Кроме того, впервые в России будет показан запрестольный образ «Христос во гробе» 1836 года, а также фрагмент плафона Исаакиевского собора «Богоматерь во славе в окружении святых». Плафон огромной площади – 11х14 метров – будет размещен под наклоном, чтобы зрители смогли увидеть его во всех деталях.

Помимо эксклюзивных работ, визуальный ряд выставки пополнится признанными хайлайтами: «Портретом великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией» 1830 года, «Портретом графа Толстого в юности» 1836 года, а также тиражируемыми во всех учебниках по искусству «Итальянским полднем» и «Девушкой, собирающей виноград в окрестностях Неаполя».

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Брюллов был новатором в русской живописи, смело отходя от канонов классицизма, но при этом сохранял техническое мастерство и глубину академической школы. Его влияние на последующее поколение художников было огромным: его наследие оказало сильное воздействие на таких мастеров, как Иван Крамской и Валентин Серов.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея
Алла Манилова

Генеральный директор Русского музея

Карл Брюллов был единственным живописцем, который обрел всероссийскую и европейскую славу при жизни, а после смерти – мировую. «Великий Карл» станет ключевой выставкой 2024 года – в Михайловском дворце экспонируются исключительно шедевры первого ряда, бриллианты драгоценной короны художественного наследия Брюллова. Русский музей представляет на выставке великолепные произведения из своей знаменитой коллекции. Мы благодарим ведущие музеи России и Беларуси, а также частных коллекционеров, которые предоставили главные работы Брюллова из своих собраний.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Выставка «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова» открыта с 18 октября 2024 года по 12 мая 2025 года в Михайловском дворце Русского музея на Инженерной улице, 2-4Д.

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