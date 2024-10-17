В Русском музее открывается выставка-блокбастер «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения Карла Брюллова»

Центральное место в экспозиции займет полотно «Последний день Помпеи», которое можно увидеть впервые после завершения реставрационных работ.

Кроме того, впервые в России будет показан запрестольный образ «Христос во гробе» 1836 года, а также фрагмент плафона Исаакиевского собора «Богоматерь во славе в окружении святых». Плафон огромной площади – 11х14 метров – будет размещен под наклоном, чтобы зрители смогли увидеть его во всех деталях.

Помимо эксклюзивных работ, визуальный ряд выставки пополнится признанными хайлайтами: «Портретом великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией» 1830 года, «Портретом графа Толстого в юности» 1836 года, а также тиражируемыми во всех учебниках по искусству «Итальянским полднем» и «Девушкой, собирающей виноград в окрестностях Неаполя».