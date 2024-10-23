«Христос во гробе» (ее раньше никто не видел!) и «Последний день Помпеи» после реставрации: что смотреть на выставке Карла Брюллова в Петербурге

В Михайловском дворце идет экспозиция-блокбастер «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова». Более 400 экспонатов, среди которых — картина-сенсация, ранее не показываемая широкой публике, «Христос во гробе» (долгое время она хранилась в Русском музее как вещдок по уголовному делу), а также легендарная «Последний день Помпеи» — ее больше полугода реставрировали на глазах у посетителей корпуса Бенуа. Собака.ru рассказывает об этих и других работах, которые пропустить нельзя — и вот почему.
«Христос во гробе», 1840-е
Абсолютная сенсация мирового значения, считавшаяся утраченной до 1980 года. В начале 2000-х картину обнаружили в коллекции гражданина Германии Александра Певзнера — оказалось, что он приобрел её за 100 тысяч евро у прихода русского православного храма в Брюсселе. Вскоре после визита коллекционера в Россию ФСБ возбудила уголовное дело о контрабанде, конфисковала полотно у владельца и передала его на хранение в Русский музей в качестве вещдока.
На картине изображен момент покоя после распятия, когда тело Христа лежит во гробе. Брюллов использовал свет и тень, чтобы подчеркнуть драматизм сцены, добавить эмоциональной глубины и выразительности.
«Последний день Помпеи», 1833
В 2023 году в корпусе Бенуа началась научная (и первая за 200 лет!) реставрация, пожалуй, самого знаменитого полотна Брюллова — «Последний день Помпеи». Над этой картиной художник работал около шести лет. Специалисты музея восстанавливали ее прямо на глазах у посетителей — мастерская была огорожена лишь стеклянной перегородкой. Кураторы экспонировали работу на фоне бирюзового цвета.
На картине запечатлен драматический момент извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры, которое погубило древний город Помпеи. Полотно можно рассматривать бесконечно — его сюжеты многолики. Среди героев — семьи, разлученные трагедией, страдающие матери, священник, бесстрашно наблюдающий за происходящим, и даже вор, подбирающий с земли потерянные драгоценности.
«Святой Николай Мирликийский с ангелами»
Монументальный эскиз плафона для композиции центрального купола Исаакиевского собора (размером 11 на 14 метров!) выставлен под углом для удобства зрительского просмотра. Он поражает своим масштабом, а его сюжет основан на многочисленных деяниях святого Николая, который в христианстве считается покровителем доброты, милосердия и защитником неимущих. Эта работа художника не была завершена и осталась в эскизной форме
«Смерть Инессы де Кастро», 1841
Работа изображает жестокую казнь матери в окружении испуганных детей. Она была написана художником за рекордные 17 дней и почти сразу же выставлена на вернисаже. Главная героиня — морганатическая (брак между персонами неравного положения, при котором один из супругов не получает высокого социального статуса — Прим. ред.) жена португальского инфанта дона Педро. В результате политического заговора Инесса де Кастро погибает от рук короля и его придворных.
На мрачной картине, созданной в темных оттенках, освещены лишь несколько элементов: во-первых, лицо женщины, пронизанное страданием и мучением, а во-вторых, взгляд её палача — короля Афонсо.
«Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году», 1581—1582
Незаконченная картина Брюллова, для которой живописец вдохновлялся трудами историка Николая Карамзина во время путешествия по Турции и Греции. Перед тем, как начать работу, художник посетил псковские развалины крепости, где разворачивались исторические события. Несмотря на военную тематику, на полотне нет кровожадных и жестоких сцен — отвага и стойкость русских воинов (расположены в левой части картины) показана спокойно и достойно. Герои картины — доблестные псковитянки, партизаны и воевода.
Выставка «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова» открыта с 18 октября по 12 мая 2025. Она расположена в Михайловском дворце Русского музея на Инженерной улице.
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