«Христос во гробе» (ее раньше никто не видел!) и «Последний день Помпеи» после реставрации: что смотреть на выставке Карла Брюллова в Петербурге

«Христос во гробе», 1840-е

Абсолютная сенсация мирового значения, считавшаяся утраченной до 1980 года. В начале 2000-х картину обнаружили в коллекции гражданина Германии Александра Певзнера — оказалось, что он приобрел её за 100 тысяч евро у прихода русского православного храма в Брюсселе. Вскоре после визита коллекционера в Россию ФСБ возбудила уголовное дело о контрабанде, конфисковала полотно у владельца и передала его на хранение в Русский музей в качестве вещдока.

На картине изображен момент покоя после распятия, когда тело Христа лежит во гробе. Брюллов использовал свет и тень, чтобы подчеркнуть драматизм сцены, добавить эмоциональной глубины и выразительности.