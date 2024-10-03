Чем заняться в Петербурге с 3 по 6 октября

Открытие международного театрального фестиваля «Балтийский дом», масштабный концерт Big Baby Tape после затяжной паузы, балет «Коппелия» с участием Надежды Батоевой, Кимина Кима и Мей Нагахисы, презентация книги солиста группы «макулатура» Евгения Алехина и выставка мозаик Зураба Церетели, Владимира Фаворского и Георгия Рублева — рассказываем, чем заняться в первые выходные октября.
3 ОКТЯБРЯ
Надежда Батоева
Презентация альбома «Письма к Тео», Новая сцена Александринского театра (12+)
Синтетический проект режиссера Алексея Мартынова, образованный на стыке театра и джазовой музыки. В основе сюжета — многочисленные письма Ван Гога к своему брату Тео.
Выставка Demure practices, Open You Gallery (16+)
По словам куратора Полины Антиповой, выставка предлагает взглянуть на искусство через призму сдержанности и скромности. Среди работ — гравюры на рисовой бумаге, скульптуры из мрамора, аналоговые фотографии.
Балет «Коппелия», Мариинский театр (6+)
Одна из самых заметных премьер сезона — спектакль Александра Сергеева по мотивам рассказа Эрнста Гофмана «Песочный человек». 3 октября состав поистине звездный: в главных ролях — Надежда Батоева, Кимин Ким и Мей Нагахиса.
Концерт pavluchenko, Union (18+)
Проект певицы Нади Павлюченко — меланхоличное сочетание современного инди-попа и хип-хопа о проблемах в отношениях.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим российскую комедию «Говорит Земля!» (16+) от режиссера Евгения Корчагина, документальный фильм «Мельников» (12+) про легендарного советского архитектора, которым восхищался Ле Корбюзье, аниме «Кот-призрак Андзу» (12+), английский боевик «Досье "Черная канарейка" (18+) и комедийную драму «Особенности национальной больницы» (18+) о юноше из Германии, который начинает работать волонтером в неврологическом отделении петербургской лечебницы.
4 ОКТЯБРЯ
Эпизод спектакля «Мадам Бовари»
Концерт Big Baby Tape, «А2» (16+)
Автор хип-хоп-хитов Supersonic, 99 Problems, Ameli и Haunted House после длительной паузы выступит на одной из главных клубных сцен Петербурга.
Выставка «Линия. Штрих. Пятно», Михайловский замок Русского музея (0+)
Экспозиция представляет графику ведущих художников прошлого столетия — Михаила Врубеля, Валентина Серова, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Григорьева, Казимира Малевича и других.
С 4 октября по 8 декабря
Спектакль «Мадам Бовари», Балтийский дом (18+)
Работа номинанта «Золотой маски» Антона Федорова по сюжету эмоционального романа Гюстава Флобера откроет международный театральный фестиваль «Балтийский дом»-2024. Подробнее о программе — читайте в гиде.
Спецпоказ фильма «Жизнь», «Ленфильм» (18+)
Эпос о жизни современного человека на примере биографии немецкого дирижера и его семьи — призер Берлинского кинофестиваля. Зрителям фильм представит киновед и блогер Нина Тенишева.
Большой детский мультижанровый фестиваль, разные городские площадки (6+)
Обширная программа (13 спектаклей!) включает работу петербургского режиссера Ивана Пачина «Детство Чайковского», рэп-мюзикл по роману «Идиот», антиутопию «История Северного круга» Фамила Джавадова, байопик про Стивена Хокинга и другие постановки.
5 ОКТЯБРЯ
Юрий Смекалов
Паблик-ток с Юрием Смекаловым, Театральный музей (12+)
Танцовщик, выпускник Академии Вагановой и режиссер-хореограф расскажет, как поставил в Мариинском спектакли «Медный всадник» и «Пахита», а также основал творческое объединение «МЭД».
Презентация книги «Марсоход. Акордеон. МРТ. История армянской изобретательской мысли», «Подписные издания» (18+)
Писатель, поэт и специалист по информационной безопасности Тим Скоренко расскажет об изобретателях армянского происхождения, разбросанных по всему миру.
Открытие выставки «Советская монументальная мозаика Юга России. 1937–1991», фотогалерея «Точка» (16+)
Авторы исследовали тысячи мозаик в экспедициях по Волгоградской и Ростовской областям, Калмыкии, Северному Кавказу и другим регионам. В экспозиции представлены панно с произведениями Владимира Фаворского и Георгия Рублева, Евгения Аблина, Зураба Церетели и других.
Вечеринка лейбла «Добро», бар Union (18+)
В программе — хаус и диско в исполнении Mr. Happy, Boring Room, Fedrv, Lukodje, Iner, Dj Krug и Anton Mo.
Лекция «Художники и кураторы в ток-шоу», кабаре «Шум» (18+)
Арт-журналист и куратор Александра Генералова расскажет о времени, когда деятели современного искусства — Олег Кулик, Саша Вертинская и Борис Юхананов посещали телевизионные реалити- и ток-шоу.
6 ОКТЯБРЯ
Евгений Алехин
Лекция «История электронной музыки», Новая сцена Александринского театра (16+)
Музыкальный обозреватель Леонид Кравченко расскажет о становлении электроники и ее проявлении в науке и искусстве — например, в саундтреках к культовым научно-фантастическим фильмам или философском течении «оптимистичный космизм».
Спектакль «День числа ПИ», БДТ им. Товстоногова (12+)
Выпускник РГИСИ и ученик Андрея Могучего Фамил Джавадов представляет спектакль по одноименной повести Нины Дашевской. В центре сюжета — гениальный мальчик Лева и его школьный «враг» Кирилл.
Лекция «Что нового у Гойи и Пикассо?», «Подписные издания» (18+)
Известный испанист, литературовед и писатель Татьяна Пигарева расскажет об эволюции искусствоведения и интересных находках, связанных с творчеством испанских художников.
Спектакль «Пурга», Социально-художественный театр (18+)
Авторский жанр постановки — «русский абсурд в одном действии». Работа режиссера Сержука Алексеева по мотивам пьесы Анастасии Букреевой «Черная пурга» о человеке, который попадает в один из северных городов.
Презентация книги Евгения Алехина «Календарь II», «Порядок слов» (18+)
В программе вечера — встреча с писателем и фронтменом группы «макулатура» и обсуждение антиромана, в котором автор проводит (повторно!) социальный эксперимент и не пьет алкоголь 365 дней.
Фестиваль Provocateur Market, «Севкабель Порт» (6+)
В рамках события организуют масштабный маркет с винилом, украшениями и одеждой от локальных дизайнеров, квест по творчеству The Beatles, лекцию про Ринго Старра и живую музыку.
С 5 по 6 октября
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