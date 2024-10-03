Чем заняться в Петербурге с 3 по 6 октября

Презентация альбома «Письма к Тео», Новая сцена Александринского театра (12+)

Синтетический проект режиссера Алексея Мартынова, образованный на стыке театра и джазовой музыки. В основе сюжета — многочисленные письма Ван Гога к своему брату Тео.

Выставка Demure practices, Open You Gallery (16+)

По словам куратора Полины Антиповой, выставка предлагает взглянуть на искусство через призму сдержанности и скромности. Среди работ — гравюры на рисовой бумаге, скульптуры из мрамора, аналоговые фотографии.

Балет «Коппелия», Мариинский театр (6+)

Одна из самых заметных премьер сезона — спектакль Александра Сергеева по мотивам рассказа Эрнста Гофмана «Песочный человек». 3 октября состав поистине звездный: в главных ролях — Надежда Батоева, Кимин Ким и Мей Нагахиса.

Концерт pavluchenko, Union (18+)

Проект певицы Нади Павлюченко — меланхоличное сочетание современного инди-попа и хип-хопа о проблемах в отношениях.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим российскую комедию «Говорит Земля!» (16+) от режиссера Евгения Корчагина, документальный фильм «Мельников» (12+) про легендарного советского архитектора, которым восхищался Ле Корбюзье, аниме «Кот-призрак Андзу» (12+), английский боевик «Досье "Черная канарейка" (18+) и комедийную драму «Особенности национальной больницы» (18+) о юноше из Германии, который начинает работать волонтером в неврологическом отделении петербургской лечебницы.