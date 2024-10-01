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Искусство

Осторожно, хрупко! В Русском музее покажут редкую графику Врубеля, Петрова-Водкина и Малевича

Представят 149 уникальных экспонатов, которые редко демонстрируются на публике из-за хрупкости материала.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея
Лев Бакст, "Портрет Александра Головина"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Лев Бакст, "Портрет Александра Головина"

Цель выставки «Линия. Штрих. Пятно. Рисунок ХХ века из собрания Русского музея» — познакомить с графическими произведениями ведущих художников прошлого столетия: Михаила Врубеля, Валентина Серова, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Григорьева, Казимира Малевича, Павла Филонова, Николая Тырсы, Николая Суетина и многих других. Выстроенный в хронологическом порядке визуальный ряд пополнится работами в разных техниках и материалах — от карандаша, туши и пера до кисти, сангины и угля. Как рассказали Собака.ru куратор экспозиции и заведующая отделом рисунка Наталья Козырева, в коллекции музея более 110 тысяч единиц графики, из которой специально для проекта отобрали лучшие работы от начала XX века до конца 1990-х годов.

Георгий Верейский "Москва"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Георгий Верейский "Москва"

Николай Кульбин, "Портрет Алексея Елисеевича Крученых"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Николай Кульбин, "Портрет Алексея Елисеевича Крученых"

Выставка представит широкий срез ретроспективы русского искусства: символизм и декаданс рубежа веков, экспериментальность и свободу самовыражения авангардных годов, идейность и высокопарность 1930-х, героизм военного времени, лиризм и поэтичность 1960-х, экспрессивность и бунт 1980-х, а также новаторство конца прошлого века. Помимо графики покажут и скульптуры из бронзы, гранита и алюминия. 

Павел Филонов, "Кабачок"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Павел Филонов, "Кабачок"

Кузьма Петров-Водкин, "Автопортрет"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Кузьма Петров-Водкин, "Автопортрет"

Выставка «Линия. Штрих. Пятно» открыта с 4 октября по 8 декабря 2024 года в Михайловском замке Русского музея на Садовой улице, 2.

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