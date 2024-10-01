Цель выставки «Линия. Штрих. Пятно. Рисунок ХХ века из собрания Русского музея» — познакомить с графическими произведениями ведущих художников прошлого столетия: Михаила Врубеля, Валентина Серова, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Григорьева, Казимира Малевича, Павла Филонова, Николая Тырсы, Николая Суетина и многих других. Выстроенный в хронологическом порядке визуальный ряд пополнится работами в разных техниках и материалах — от карандаша, туши и пера до кисти, сангины и угля. Как рассказали Собака.ru куратор экспозиции и заведующая отделом рисунка Наталья Козырева, в коллекции музея более 110 тысяч единиц графики, из которой специально для проекта отобрали лучшие работы от начала XX века до конца 1990-х годов.