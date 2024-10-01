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Искусство

В фотогалерее «Точка» пройдет выставка по советской монументальной мозаике

Это совместный проект Библиотеки и арт-резиденции «ШКАФ» и издательского дома «Балтикум», где представят исторических фотографий мозаик Юга России с 1937 по 1991 года.

Библиотека и арт-резиденция «ШКАФ»

Авторы проекта «Советская монументальная мозаика Юга России. 1937–1991» ― независимый исследователь архитектуры и монументального искусства СССР Игорь Бычков, профессор МГАХИ имени Сурикова Николай Васильев и доцент НИУ МГСУ Артур Токарев ― обследовали более тысячи мозаичных композиций, проведя экспедиции по Волгоградской и Ростовской областям, Краснодарскому краю, Ставропольскому краю, Калмыкии и республикам Северного Кавказа. Результатом работы исследователей стало создание выставки исторических фотографий и книги.

В экспозиции представлены лучшие южнороссийские произведения ведущих мастеров страны: Владимира Фаворского, Георгия Рублева, Евгения Аблина, Владимира Замкова, Зураба Церетели, Виктора Шабалина, Бориса Неклюдова, Сергея Тер-Григоряна, Бориса Казакова и других, а также самые знаковые работы местных живописцев, в которых отразились идеалы, достижения и смыслы советского монументального искусства. Гости увидят мозаики, украшающие заводы, мемориал, Дом книги, Дворец культуры, кинотеатры и другие общественные пространства.

«Монументальная живопись, особенно мозаика, стала важным элементом архитектуры XX века и остается значимым элементом городского искусства. В 1950–1980-х годах многие советские города, включая южные столицы – Ростов, Краснодар и Волгоград, украсили мозаиками, чтобы смягчить и гуманизировать новую городскую среду. Художники использовали местные традиции и сюжеты, связанные с историей, легендами и литературой. Однако многие произведения до сих пор остаются неизвестными широкой аудитории и страдают от небрежения и самодельных ремонтов. Наш проект направлен на документирование, распространение информации и художественное осмысление объектов монументальной мозаики», ― поясняют авторы.

Открытие выставки пройдет 5 октября в 16:00 в архитектурной фотогалерее «Точка».

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