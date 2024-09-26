Very Demure Very Mindful: в Open You Gallery покажут сдержанный и минималистичный совриск

TikTok тренд на скромность теперь не только в бьюти и моде, но и в искусстве! На несколько месяцев галерея на Басковом переулке станет пространством для тех, кто стремится замедлиться и увидеть красоту в простоте, а также найти гармонию в лаконичных формах.
Как рассказала Собака.ru куратор выставки Полина Антипова, визуальный ряд Demure practices предлагает взглянуть на искусство через призму сдержанности и скромности. С 27 сентября по 15 ноября в Open You Gallery можно будет увидеть работы современных художников: от гравюр на рисовой бумаге и скульптур из мрамора и аналоговых фотографий, напечатанных на бетоне, – все работы объединяет минимализм и мягкий тон, который воздействует на зрителя без намерения шокировать. Выставка представляет переосмысление классических тем в искусстве с современной точки зрения. Среди участников: офортистка Мария Маренкова, фотограф и участница ярмарок blazar, Third Place Art Fair, 1703 Алиса Гиль, междисциплинарный автор, формой отсылающий к советской монументальной традиции, Вадим Зайцев, а также мультидисциплинарный художник, анализирующий техногенный мир, Алексей Громов, Мария Филимонова и Светлана Кононова.
Так, фотографическая серия Les Trois Graces Алисы Гиль деликатно обращается к мифическим Трем Грациям, подчеркивая тонкие аллегории современной женственности. А графика Марии Филимоновой показывает абстрактные силуэты, будто потерянные в цветовых текстурах. Все работы выставки — это дань «тихому искусству», которое медленно, но уверенно раскрывается перед зрителем.
«Это попытка остановиться и замедлиться, и, осмотревшись найти «скромное»: оценить содержательность тишины в мире, зачастую пооощрающем зрелищность. Мы предлагаем зрителю пространство для собственного исследования, где можно увидеть ту самую силу сдержанности, чувства меры на пути к обретению гармонии внутри себя», — комментирует Полина Антипова.
Коллективная выставка Demure practices открыта с 27 сентября по 15 ноября 2024 года в Open You Gallery на Басковом переулке, 13-15.
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