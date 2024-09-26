Very Demure Very Mindful: в Open You Gallery покажут сдержанный и минималистичный совриск

Так, фотографическая серия Les Trois Graces Алисы Гиль деликатно обращается к мифическим Трем Грациям, подчеркивая тонкие аллегории современной женственности. А графика Марии Филимоновой показывает абстрактные силуэты, будто потерянные в цветовых текстурах. Все работы выставки — это дань «тихому искусству», которое медленно, но уверенно раскрывается перед зрителем.

«Это попытка остановиться и замедлиться, и, осмотревшись найти «скромное»: оценить содержательность тишины в мире, зачастую пооощрающем зрелищность. Мы предлагаем зрителю пространство для собственного исследования, где можно увидеть ту самую силу сдержанности, чувства меры на пути к обретению гармонии внутри себя», — комментирует Полина Антипова.