Чем заняться в Петербурге с 29 августа по 1 сентября

Концерт Тоси Чайкиной под открытым небом, фестиваль «Ночь света» в Гатчине, восьмой фестиваль памяти Сергея Довлатова «День Д», премьера спектакля Константина Богомолова в Александринском театре, а также «День погружения в искусство» в «Манеже» — рассказываем о главных событиях выходных.
Певица Тося Чайкина
Спецпоказ фильма «Великая красота», «Третье место» (18+)
«Оскароносную» картину Паоло Соррентино о разочарованном писателе и потере нравственных ориентиров на фоне римского лета покажут на большом экране под открытым небом. Сеанс пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.
Концерт Тоси Чайкиной, Union (18+)
Королева непредсказуемых фитов и певица из среды академических музыкантов в последние выходные лета исполнит свои главные хиты и недавний релиз «В кармане».
«Ночь света», музей-заповедник «Гатчина» (12+)
VI фестиваль светового и медиаискусства пройдет с 29 по 31 августа. Свои иммерсивные и световые инсталляции, осмысляющие природу человека и наше взаимодействие с технологиями, покажут художники из Венгрии, Индонезии, Китая, Испании, Японии и России.
Спектакль «Шиле», «Скороход» (18+)
Постановка Романа Кагановича в жанре судебного заседания по пьесе Анастасии Букреевой создана по мотивам реальных событий из жизни Эгона Шиле — австрийского живописца-экспрессиониста и графика.
Спецпоказ фильма «Решение уйти», «Кинотеатр у моря» (18+)
На «Барной линии» в рамках проекта «Кинотеатр у моря» покажут психологический триллер Пак Чхан-ука, который получил приз в Каннах за лучшую режиссуру. Главный герой — детектив — влюбляется во вдову, подозреваемую в убийстве мужа.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим французско-бельгийский боевик «Ларго Винч: Гнев прошлого» (16+) о похищении сына миллиардера, мультфильм о поисках мамы «Лунтик. Возвращение домой» (0+), драму «Багдадский Месси» (18+) про десятилетнего мальчика с тяжелой травмой, который очень любит футбол, итальянскую драму «Счастливые дни» (16+), семейную картину «Мы купили птицеферму» (12+) о бизнесе, ставшем хитом, и столкновении с корпорациями, а также российский боевик «Схватка» (16+) и приключенческую комедию «Тайна черной руки» (12+).
Выставка «Случайный тираж»
Пятница, 30 августа
Фортепианный концерт, «Летний театр» в Новой Голландии (12+)
На сольном концерте в «Летнем театре» московская пианистка Варвара Мягкова исполнит произведения Баха, Ахунова, Карманова, Брамса, Метнера и Рахманинова.
Концерт Billy’s Band, Douglas (16+)
На последнем летнем концерте блюз-джаз-коллектив исполнит лучшие хиты и песни из нового альбома «В шляпе».
Выставка «Случайный тираж», KGallery (12+)
Экспозиция рассказывает о визуальных и смысловых параллелях между послевоенной экспериментальной графикой 1960-х — 1990-х и принтами, созданными в последнее десятилетие. На этой неделе KGallery продлила выставку до 10 ноября.
Концерт Luverance, «Зеленая сцена» (16+)
Музыкант из Владимира экспериментирует с синтезом мрачноватого поп-рока и стильной электроники. В анонсе концерта Luverance обещает «программу для искушенных».
Концерт «Бах под небом», «Никольские ряды» (16+)
Пространство закрывает летний музыкальный сезон под открытым небом концертом произведений для органа немецкого композитора Иоганна Баха. На случай непогоды для гостей предусмотрены анфилады Никольских, а также зонты и пледы.
Режиссер Константин Богомолов
Суббота, 31 августа
Фестиваль «День Д», городские площадки (12+)
Восьмой ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова. Будет более 70 мероприятий — кинопоказы, лекции, спектакли, экскурсии и квесты. Слоган проекта в 2024-м : «Чем безнадежнее цель, тем глубже эмоции».
С 31 августа по 1 сентября
«Мать. Горькая пьеса», Александринский театр (18+)
Премьера спектакля Константина Богомолова открывает программу фестиваля «Александринский». В основе сюжета — пьеса Богомолова, созданная под влиянием романа «Мать» Максима Горького. В этот же день в театре пройдет встреча с режиссером, попасть на нее можно по регистрации.
Экскурсия «Только побольше Фонтанки…», музей Анны Ахматовой (14+)
Маршрут прогулки-знакомства с городом поэтессы начинается с сада Фонтанного дома, пройдет вдоль набережной Фонтанки к Летнему саду и Марсову полю и завершится у арт-кафе «Бродячая собака», центра культурной жизни Петербурга Серебряного века.
«Как хорошо мы плохо жили», «Невидимый театр» (18+)
Постановка Семена Серзина по дневникам и стихам Бориса Рыжего о потерянном поколении 90-х, утраченном детстве и погибших надеждах и устремлениях. Спектакль откроет совместную программу «Невидимого театра» и кабака «Вчера и навсегда», посвященную Борису Рыжему.
«Подписные экскурсии» (16+)
На эту субботу запланированы две прогулки — по Коломне и Петроградке. Интеллектуальный променад по первой посвящен окраинному литературному процессу Петербурга в начале XX века. А маршрут по Петроградской стороне — текстам во время революции 1917 года.
Спектакль «Иблис и...»
Воскресенье, 1 сентября
«Звуковые мутации», «Летний театр» в Новой Голландии (12+)
Проект «Звуковые мутации» впервые соединит на одной сцене электронный орган, синтезаторную станцию UVI и терменвокс — первый в мире бесконтактный музыкальный инструмент, созданный физиком и музыкантом Львом Терменом в 1919 году в Петербурге. В программе — музыка Баха, Дебюсси, Сати, вариации на темы Жарра, Вангелиса и Pink Floyd.
«День погружения в искусство», ЦВЗ «Манеж» (14+)
В День знаний здесь организуют бесплатные мастер-классы и арт-медитации для подростков. Запланированы разговоры о неофициальном искусстве Ленинграда второй половины 20 века и создание сувениров: коллажей на виниловой пластинке и открыток.
«От Belcanto к контрапункту», Лютеранская церковь Святой Екатерины (6+)
Концерт посвящен концептуальным различиям музыки эпохи барокко и романтизма. Программа составлена таким образом, чтобы слушатели смогли распознать, как сложные произведения Баха сопоставляются с «музыкой красивых мелодий».
Лекция «Драма "Иблис" — первая мистерия тюркского мира», Александринский театр (16+)
Лекция театрального критика Нияза Игламова предваряет показы спектакля «Иблис и...» Азербайджанского государственного драматического театра. Сюжет постановки развивается вокруг людей, продавших душу Иблису — это одно из имен дьявола. В основе спектакля — трагедия драматурга Гусейна Джавида «Иблис».
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