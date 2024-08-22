Чем заняться в Петербурге с 29 августа по 1 сентября

Спецпоказ фильма «Великая красота», «Третье место» (18+)

«Оскароносную» картину Паоло Соррентино о разочарованном писателе и потере нравственных ориентиров на фоне римского лета покажут на большом экране под открытым небом. Сеанс пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.



Концерт Тоси Чайкиной, Union (18+)

Королева непредсказуемых фитов и певица из среды академических музыкантов в последние выходные лета исполнит свои главные хиты и недавний релиз «В кармане».



«Ночь света», музей-заповедник «Гатчина» (12+)

VI фестиваль светового и медиаискусства пройдет с 29 по 31 августа. Свои иммерсивные и световые инсталляции, осмысляющие природу человека и наше взаимодействие с технологиями, покажут художники из Венгрии, Индонезии, Китая, Испании, Японии и России.

Спектакль «Шиле», «Скороход» (18+)

Постановка Романа Кагановича в жанре судебного заседания по пьесе Анастасии Букреевой создана по мотивам реальных событий из жизни Эгона Шиле — австрийского живописца-экспрессиониста и графика.

Спецпоказ фильма «Решение уйти», «Кинотеатр у моря» (18+)

На «Барной линии» в рамках проекта «Кинотеатр у моря» покажут психологический триллер Пак Чхан-ука, который получил приз в Каннах за лучшую режиссуру. Главный герой — детектив — влюбляется во вдову, подозреваемую в убийстве мужа.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим французско-бельгийский боевик «Ларго Винч: Гнев прошлого» (16+) о похищении сына миллиардера, мультфильм о поисках мамы «Лунтик. Возвращение домой» (0+), драму «Багдадский Месси» (18+) про десятилетнего мальчика с тяжелой травмой, который очень любит футбол, итальянскую драму «Счастливые дни» (16+), семейную картину «Мы купили птицеферму» (12+) о бизнесе, ставшем хитом, и столкновении с корпорациями, а также российский боевик «Схватка» (16+) и приключенческую комедию «Тайна черной руки» (12+).