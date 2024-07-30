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Искусство

В музее-заповеднике «Гатчина» пройдет VI фестиваль светового и медиаискусства «Ночь света»

В последний уикенд августа современные художники покажут свои сайт-специфик, иммерсивные и световые инсталляции, рефлексирующие «о человеческом».

Инсталляции прошлых лет
gatchinanights.ru

Инсталляции прошлых лет

Международный фестиваль медиаискусства «Ночь света» представит работы самостоятельных художников и арт-групп, которые попробуют художественно выразить человеческую природу, нашу зависимость и сонастройку на технологиях, а также что мы из себя представляем. Среди участников фестиваля современные авторы, работающие со светом, архитектурным мэппингом, нейросетями, дополненной реальностью и другими новыми технологиями. В рамках опен-колла было подано более сотни заявок, из которых отобрали 28 из разных точек мира: из Венгрии, Индонезии, Китая, Испании, Японии и России. Свои проекты покажут и петербуржцы: Майк Ив, саундизайнеры и композиторы Морган Корольков и Андрей Мартынов, группа 619, Денис Астахов, Саша Малышев и Алиса Волохова, фиджитал галерея «Охра», BEZHKO, Юрий Элик, Замороженная Конина х Gorizont Films х Сергей Костырко, Элина Зазуля и Мария Мощенская, Матвей Судомойкин и Даниил Баронов, а также Вероника Кислова.

Инсталляции прошлых лет
gatchinanights.ru

Инсталляции прошлых лет

В Гатчинском парке разместятся 20 проектов, вписанных в ландшафт и архитектуру музея-заповедника. В Арсенальном каре покажут работу участников лаборатории по архитектурному видеомэппингу (аудиовизуальная инсталляция с 3D-проекцией на физический объект окружающей среды) Серафимы Титовой-Врублевской, а на острове любви представят коллаборацию Школы дизайна ВШЭ под кураторством историка и практика архитектуры Андрея Пунина и команды фестиваля. 

Инсталляции прошлых лет
gatchinanights.ru

Инсталляции прошлых лет

«Ночь света»

Международный фестиваль светового и медиаискусства:

«Ночь света» проходит уже в шестой раз. Миссия фестиваля — открывать для широкой публики актуальное искусство через глубокое эмоциональное и интеллектуальное переживание и одновременно быть точкой развития светового и цифрового искусства, служить площадкой для дебютов и полем для экспериментов, местом встречи как молодых, так и уже известных художников.

Инсталляции прошлых лет
gatchinanights.ru

Инсталляции прошлых лет

VI Международный фестиваль светового и медиаискусства «Ночь света» пройдет с 29 по 31 августа в городе Гатчина, Красноармейском проспекте, 1, в Гатчинском парке.

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