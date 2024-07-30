В музее-заповеднике «Гатчина» пройдет VI фестиваль светового и медиаискусства «Ночь света»

Международный фестиваль медиаискусства «Ночь света» представит работы самостоятельных художников и арт-групп, которые попробуют художественно выразить человеческую природу, нашу зависимость и сонастройку на технологиях, а также что мы из себя представляем. Среди участников фестиваля современные авторы, работающие со светом, архитектурным мэппингом, нейросетями, дополненной реальностью и другими новыми технологиями. В рамках опен-колла было подано более сотни заявок, из которых отобрали 28 из разных точек мира: из Венгрии, Индонезии, Китая, Испании, Японии и России. Свои проекты покажут и петербуржцы: Майк Ив, саундизайнеры и композиторы Морган Корольков и Андрей Мартынов, группа 619, Денис Астахов, Саша Малышев и Алиса Волохова, фиджитал галерея «Охра», BEZHKO, Юрий Элик, Замороженная Конина х Gorizont Films х Сергей Костырко, Элина Зазуля и Мария Мощенская, Матвей Судомойкин и Даниил Баронов, а также Вероника Кислова.