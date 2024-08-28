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Чем заняться на фестивале-оммаже Сергею Довлатову «День Д»? 8 главных событий

Последние выходные лета 2024-го в афише Петербурга занимает «День Д» — фестиваль, посвященный Сергею Довлатову и времени, в котором писатель жил. Собака.ru выбрала восемь главных мероприятий из насыщенной программы: от лекторий-марафона в Новой Голландии и спецпоказа фильма Александра Сокурова до премьеры спектакля по рассказу «Офицерская бляха». 

Историк Лев Лурье
Фото: Валентин Блох

Историк Лев Лурье

Лекторий в пространстве «Сообщество», Новая Голландия (18+)

11:30 — 21:30

Сразу пять лекций в нон-стоп-формате прочитают приглашенные спикеры фестиваля. Среди них — историк, краевед и журналист Лев Лурье, которому принадлежит идея создания «Дня Д», поэт и сценарист Валерий Попов, историк моды Марина Скульская и другие.

Они расскажут о разных аспектах бытования в Ленинграде 1970-х: вызывающем поведении и привычке богемно одеваться, нюансах жизни при авторитарной власти и феномене рюмочных как протестного «клуба для своих».

31 августа

Поэтический слэм, Новая Голландия (18+)

17:00

Ведущий Денис Рубин предлагает участника использовать малоизвестную в России практику poetry-clash — экспериментальный литературный перформанс в формате битвы «стенка на стенку». Сражаются в нем не поэты-одиночки, а полноценные команды. 

31 августа

Премьера спектакля «Бляха», клуб «Фонтанка 69» (12+)

20:30

Актер и режиссер, выпускник петербургского РГИСИ Даниил Каширин представит постановку, на которую его вдохновил рассказ «Офицерская бляха» из сборника «Чемодан». В его сюжете, как и всегда у Довлатова, пересекаются юмор и грусть, ирония и серьезное размышление о жизни. С одной стороны «Бляха» — это незатейливый сюжет об армейской службе, абсурдности ее порядков и строгой дисциплине, с другой — серьезная тема сохранения человеческого достоинства, гордости и свободы.

31 августа

Памятник Сергею Довлатову на улице Рубинштейна
Irina_Filatova / Shutterstock.com

Памятник Сергею Довлатову на улице Рубинштейна

Вечер ленинградского документального кино​, «Порядок слов» (16+)

19:30

Небольшая программа посвящена документальным короткометражным фильмам — все они рассказывают о жизни ленинградцев в 1970-е. В фильме «Каждый год в июне» герои выбирают, куда пойти учиться после средней школы, в «Ночи разведенных мостов» выпускники бездумно гуляют по городу и застревают на изолированном острове, а в «Дне переезда» семья получает новую квартиру. 

31 августа

Лекция «О "Факультете", стихах и Тарасе Шевченко. Заметки на полях собрания сочинений Сергея Довлатова», кластер «Вавилов Лофт» 

15:00

Где искать ненаписанный Довлатовым «Факультет» (писатель планировал издать книгу в которой хотел осмыслить свои годы обучения на факультете журналистики Ленинградского государственного университета, — Прим.ред.), какова длина улицы Зодчего Росси и при чем тут Тарас Шевченко расскажет исследователь пятитомного собрания сочинений Сергея Довлатова, литературовед и критик, профессор кафедры СПбГУ Игорь Сухих. 

1 сентября

Кадр из фильма «Одинокий голос человека»
Кадр из фильма

Кадр из фильма «Одинокий голос человека»

Спецпоказ фильма «Одинокий голос человека», «Ленфильм» (12+)

18:00 

Первая художественная работа режиссера Александра Сокурова по мотивам произведения Андрея Платонова «Река Потудань» — драматическая история о послевоенной жизни в небольшой российской деревне. Фильм известен своей трагической судьбой — он должен был быть уничтожен учебной студией ВГИКа, но его удалось спасти благодаря подмене пленки. Перед показом картину представит сам Александр Николаевич.

1 сентября

Экскурсия «Заповедные места Публички. Приключение по Довлатову», РНБ (12+)

12:00, 14:00, 16:00

Путешествие в формате квеста, позволяющее заглянуть в секретные места Российской национальной библиотеки — например, в уникальную Косую галерею, двери которой много лет закрыты для публики. Ведущий-проводник расскажет, был ли у Довлатова читательский билет Государственной Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина и проведет участников по маршрутам, которыми ходили довлатовские современники. 

1 сентября

Круиз на лайнере Cruise by Kuznyahouse (0+)

20:30

⁣Одно из завершающих событий программы — путешествие на борту проекта Cruise by Kuznyahouse. Его команда  в коллаборации с фестивалем предлагает послушать живую музыку пианиста Ильи Щеклеина, а также выпить спешл-коктейль «Довлатов», который появится в меню на один вечер. 

1 сентября

Восьмой фестиваль «День Д» пройдет в Петербурге с 31 августа по 1 сентября. 

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