Чем заняться на фестивале-оммаже Сергею Довлатову «День Д»? 8 главных событий

Лекторий в пространстве «Сообщество», Новая Голландия (18+)

11:30 — 21:30

Сразу пять лекций в нон-стоп-формате прочитают приглашенные спикеры фестиваля. Среди них — историк, краевед и журналист Лев Лурье, которому принадлежит идея создания «Дня Д», поэт и сценарист Валерий Попов, историк моды Марина Скульская и другие.

Они расскажут о разных аспектах бытования в Ленинграде 1970-х: вызывающем поведении и привычке богемно одеваться, нюансах жизни при авторитарной власти и феномене рюмочных как протестного «клуба для своих».

31 августа