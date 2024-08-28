Чем заняться на фестивале-оммаже Сергею Довлатову «День Д»? 8 главных событий

Последние выходные лета 2024-го в афише Петербурга занимает «День Д» — фестиваль, посвященный Сергею Довлатову и времени, в котором писатель жил. Собака.ru выбрала восемь главных мероприятий из насыщенной программы: от лекторий-марафона в Новой Голландии и спецпоказа фильма Александра Сокурова до премьеры спектакля по рассказу «Офицерская бляха».
Историк Лев Лурье
Лекторий в пространстве «Сообщество», Новая Голландия (18+)
11:30 — 21:30
Сразу пять лекций в нон-стоп-формате прочитают приглашенные спикеры фестиваля. Среди них — историк, краевед и журналист Лев Лурье, которому принадлежит идея создания «Дня Д», поэт и сценарист Валерий Попов, историк моды Марина Скульская и другие.
Они расскажут о разных аспектах бытования в Ленинграде 1970-х: вызывающем поведении и привычке богемно одеваться, нюансах жизни при авторитарной власти и феномене рюмочных как протестного «клуба для своих».
31 августа
Поэтический слэм, Новая Голландия (18+)
17:00
Ведущий Денис Рубин предлагает участника использовать малоизвестную в России практику poetry-clash — экспериментальный литературный перформанс в формате битвы «стенка на стенку». Сражаются в нем не поэты-одиночки, а полноценные команды.
31 августа
Премьера спектакля «Бляха», клуб «Фонтанка 69» (12+)
20:30
Актер и режиссер, выпускник петербургского РГИСИ Даниил Каширин представит постановку, на которую его вдохновил рассказ «Офицерская бляха» из сборника «Чемодан». В его сюжете, как и всегда у Довлатова, пересекаются юмор и грусть, ирония и серьезное размышление о жизни. С одной стороны «Бляха» — это незатейливый сюжет об армейской службе, абсурдности ее порядков и строгой дисциплине, с другой — серьезная тема сохранения человеческого достоинства, гордости и свободы.
31 августа
Памятник Сергею Довлатову на улице Рубинштейна
Вечер ленинградского документального кино, «Порядок слов» (16+)
19:30
Небольшая программа посвящена документальным короткометражным фильмам — все они рассказывают о жизни ленинградцев в 1970-е. В фильме «Каждый год в июне» герои выбирают, куда пойти учиться после средней школы, в «Ночи разведенных мостов» выпускники бездумно гуляют по городу и застревают на изолированном острове, а в «Дне переезда» семья получает новую квартиру.
31 августа
Лекция «О "Факультете", стихах и Тарасе Шевченко. Заметки на полях собрания сочинений Сергея Довлатова», кластер «Вавилов Лофт»
15:00
Где искать ненаписанный Довлатовым «Факультет» (писатель планировал издать книгу в которой хотел осмыслить свои годы обучения на факультете журналистики Ленинградского государственного университета, — Прим.ред.), какова длина улицы Зодчего Росси и при чем тут Тарас Шевченко расскажет исследователь пятитомного собрания сочинений Сергея Довлатова, литературовед и критик, профессор кафедры СПбГУ Игорь Сухих.
1 сентября
Кадр из фильма «Одинокий голос человека»
Спецпоказ фильма «Одинокий голос человека», «Ленфильм» (12+)
18:00
Первая художественная работа режиссера Александра Сокурова по мотивам произведения Андрея Платонова «Река Потудань» — драматическая история о послевоенной жизни в небольшой российской деревне. Фильм известен своей трагической судьбой — он должен был быть уничтожен учебной студией ВГИКа, но его удалось спасти благодаря подмене пленки. Перед показом картину представит сам Александр Николаевич.
1 сентября
Экскурсия «Заповедные места Публички. Приключение по Довлатову», РНБ (12+)
12:00, 14:00, 16:00
Путешествие в формате квеста, позволяющее заглянуть в секретные места Российской национальной библиотеки — например, в уникальную Косую галерею, двери которой много лет закрыты для публики. Ведущий-проводник расскажет, был ли у Довлатова читательский билет Государственной Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина и проведет участников по маршрутам, которыми ходили довлатовские современники.
1 сентября
Круиз на лайнере Cruise by Kuznyahouse (0+)
20:30
Одно из завершающих событий программы — путешествие на борту проекта Cruise by Kuznyahouse. Его команда в коллаборации с фестивалем предлагает послушать живую музыку пианиста Ильи Щеклеина, а также выпить спешл-коктейль «Довлатов», который появится в меню на один вечер.
1 сентября
Восьмой фестиваль «День Д» пройдет в Петербурге с 31 августа по 1 сентября.
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