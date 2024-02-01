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Чем заняться в Петербурге с 8 по 11 февраля

Премьера спектакля Валерия Фокина на Новой сцене Александринского театра, акция «На работу на велосипеде», фестиваль настоек в «Севкабель Порту», опера Винченцо Беллини в Мариинском-2, концерты Billy’s Band и «Пореза на собаке», а также продолжение экранизации «Трех мушкетеров» с Венсаном Касселем и Евой Грин и криминальная драма «Мармелад» с Джо Кири из «Очень странных дел» в кино — рассказываем о главных событиях этого уик-энда.

Чт 8 февраля Пт 9 февраля Сб 10 февраля Вс 11 февраля
Кадр из фильма «Три мушкетера: Миледи»
Предоставлено кинопрокатной компанией «Атмосфера кино»

Кадр из фильма «Три мушкетера: Миледи»

Четверг, 8 февраля

«Звезда нашего периода», «Левашовский Хлебозавод» (16+)

В основе поп-ап выставки Федора Хиросигэ — работы в разных медиумах: от инсталляции до видео-арта. 

До 18 февраля

«Пять вечеров» (18+)

Театральный фестиваль памяти драматурга Александра Володина проходит на нескольких площадках: в театре «На Литейном», киноцентре «Родина» и Доме актера. 

До 10 февраля

«Пацаны против братвы», «Подписные издания» (18+)

19:00

Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев и журналист Евгений Вышенков по случаю выхода дополненного переиздания обсудят феномен казанских подростковых банд. 

«Дама с камелиями», Михайловский театр (12+)

Премьера оперы Владимира Кехмана (да-да) на музыку Джузеппе Верди. Исполнитель роли ​​барона Дюфоля — баритон Сергей Лейферкус. 

8, 9, 10 февраля

В кинотеатрах города на этой неделе покажут приключенческую картину с Венсаном Касселем и Евой Грин «Три мушкетера: Миледи» (12+), криминальную драму «Мармелад» (18+) с Джо Кири из «Очень странных дел», костюмную мелодраму «Поцелуй» (18+), хорроры «Астрал. Ритуал Малум» (18+) и «Спуск в бездну» (18+), китайско-российский боевик «Миссия в Москве» (18+), триллеры «Дьявол в деталях. Дело Миранды» (18+) и «Демоны внутри» (18+), семейную комедию «Элла и черный ягуар» (12+) и мультфильм «Звериный рейс» (6+). Также снова в прокате романтическое аниме Макото Синкая «5 сантиметров в секунду» (12+). 

Работа Людмилы Пивоваровой, выставка «Выход в город»
Изображение предоставлено галереей «Борей»

Работа Людмилы Пивоваровой, выставка «Выход в город»

Пятница, 9 февраля

«На работу на велосипеде и СИМ зимой» (16+)

В этот раз на велосипеде предлагают отправиться не только на работу, но и в музеи. Подробнее здесь

«Выход в город», «Борей» (18+)

Пейзажи Людмилы Пивоваровой, выполненные в оригинальной технике, помогут заново открыть для себя Петербург. 

С 9 февраля по 2 марта

«Порез на собаке», The Place (16+)

19:00

Нуарный дуэт пионера андерграунда и участника проектов «4 Позиции Бруно» и «Птицу Емъ» Александра Ситникова и художницы Ольги Чернавских. 

Презентация романа Мршавко Штапича «Устойчивое развитие», «Буквоед» (16+)

19:00

На Невском, 46 автор романа «Плейлист волонтера» и сценарист одноименного сериала представит новую книгу. 

«Мейерхольд. Чужой театр», Новая сцена Александринского театра (18+)

19:00

Самая ожидаемая премьера сезона режиссера Валерия Фокина. На этой неделе Александринский театр отмечает 150-летие Всеволода Мейерхольда. Подробнее о событиях фестиваля-марафона читайте в нашем гиде.

9, 10 , 11 февраля

Лекция «Гордость и предубеждение: книга, фильм, зомби и Джейн Остин»,  Doctrina et Nobiles (18+)

19:00

Исследователь кино и филолог Мила Двинятина расскажет об остиновском каноне, сравнит разные экранизации романа и объяснит всеобщую любовь к мистеру Дарси. 

Фолк-фестиваль «Стужа», Космонавт (16+)

19:00

Для всех фанатов folk metal — карельские богатыри «СатанаКозел», одни из пионеров жанра в России Alkonost и многие другие группы.

«Слонимский. Симфония № 26», большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)

20:00

Мировая премьера в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением Андрея Аниханова. Партитура Слонимского прозвучит вместе с Пятой симфонией Глазунова и фантазией для оркестра «Франческа да Римини» Чайковского. 

Сцена из оперы «Пуритане»
Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра

Сцена из оперы «Пуритане»

Суббота, 10 февраля

«Китайский Новый год», Музей истории религии (6+)

Приход года зеленого деревянного дракона в музее отметят детским фестивалем, мастер-классом по каллиграфии, уроком китайского языка и не только.

Фестиваль настоек, «Севкабель Порт» (18+)

Бары и рюмочные города объединились, чтобы показать свои лучшие вкусовые сочетания. Также будут лайвы «Хадн дадн», «Сегодняночью», DJ Stonik1917 и другие сюрпризы.

С 10 по 11 февраля

«Пуритане», Мариинский-2 (12+)

12:00, 17:00

Премьера новой постановки оперы Винченцо Беллини, создавшего одно из самых сложных для исполнения произведений за всю историю жанра. Режиссер — Владислав Фурманов, музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.

«Модуляции: звук, свет, движение», Русский музей (восточный павильон Михайловского замка) (0+)

На выставке от центра Art & Science ИТМО можно узнать, как звучат грибы или какие скульптурные слепки у человеческих эмоций. А 10 февраля в 18:00 здесь пройдет перформанс с участием композитора Настасьи Хрущевой.  

С 9 февраля по 10 марта

Popсorn Market, «Севкабель Порт» (0+)

Ярмарка от локальных мастеров решит проблему подарков в преддверии Дня всех влюбленных.

С 10 по 11 февраля

Billy’s Band, Клуб Игоря Бутмана (18+)

16:00, 20:30

Петербургские романтики от джаза презентуют новый винил. Будут проверенные хиты и песни с прошлогоднего альбома «В шляпе».

«Европейская джем-рок сцена: от истоков до наших дней», Imagine Club (12+)

17:00

На лекции в Новой Голландии пойдет речь о европейской импровизационной рок-сцене. 

Презентация книги «Иосиф Бродский и Анна Ахматова. В глухонемой вселенной», музей Бродского (16+)

19:00

Бродский говорил, что Ахматова — один из источников света, которому он обязан. Филолог Денис Ахапкин расскажет, насколько глубокой была связь между судьбами и творчеством двух поэтов.

«Ада», «Мачты» (18+)

20:00

Первый петербургский концерт инди-группы «Ада» за два года. И, возможно, последний в своем привычном составе: мистер Бин, доктор Дик, детектив Пикачу.

Картина Валерии Титовой, выставка «Своевременность»
Изображение предоставлено пресс-службой благотворительного фонда AdVita

Картина Валерии Титовой, выставка «Своевременность»

Воскресенье, 11 февраля

«Единица измерения — Лемкуль!», «Бюро красивых дел» (12+)

В галерее в «Севкабель Порту» можно увидеть 60 работ советского художника-иллюстратора, на книгах которого выросло несколько поколений.

До 20 марта

Лаборатория свободного письма, «Сообщество» (18+)

16:00

В Новой Голландии стартует цикл встреч о расставаниях и разлуке — в литературе, культуре, философии и социологии. Участники попробуют различные практики свободного и творческого письма.

«Своевременность», «Брусницын» (16+)

Выставка AI-художников от фонда AdVita приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком.

До 13 февраля

«Бумага, карандаш… Русский рисунок XVIII века», Академия художеств (12+)

В музее Академии художеств покажут рисунки первых выпускников, которые стояли у истоков русского искусства. 

С 9 февраля по 31 марта

«Торба-на-Круче», Jagger (16+)

20:00

Вечер душевного рок-н-ролла от старожилов сцены, недавно отметивших 25-летие. 

«Скрябин. Концерт для фортепиано с оркестром», большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)

20:00

Один из самых востребованных пианистов мира Борис Березовский выступит вместе с оркестром под управлением Андрея Аниханова. Кроме Скрябина, прозвучат симфоническая поэма «Сирены» Рейнгольда Глиэра и Третья симфония Рахманинова.

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