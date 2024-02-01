Чем заняться в Петербурге с 8 по 11 февраля

«На работу на велосипеде и СИМ зимой» (16+)

В этот раз на велосипеде предлагают отправиться не только на работу, но и в музеи. Подробнее здесь.

«Выход в город», «Борей» (18+)

Пейзажи Людмилы Пивоваровой, выполненные в оригинальной технике, помогут заново открыть для себя Петербург.

С 9 февраля по 2 марта

«Порез на собаке», The Place (16+)

19:00

Нуарный дуэт пионера андерграунда и участника проектов «4 Позиции Бруно» и «Птицу Емъ» Александра Ситникова и художницы Ольги Чернавских.

Презентация романа Мршавко Штапича «Устойчивое развитие», «Буквоед» (16+)

19:00

На Невском, 46 автор романа «Плейлист волонтера» и сценарист одноименного сериала представит новую книгу.

«Мейерхольд. Чужой театр», Новая сцена Александринского театра (18+)

19:00

Самая ожидаемая премьера сезона режиссера Валерия Фокина. На этой неделе Александринский театр отмечает 150-летие Всеволода Мейерхольда. Подробнее о событиях фестиваля-марафона читайте в нашем гиде.

9, 10 , 11 февраля

Лекция «Гордость и предубеждение: книга, фильм, зомби и Джейн Остин», Doctrina et Nobiles (18+)

19:00

Исследователь кино и филолог Мила Двинятина расскажет об остиновском каноне, сравнит разные экранизации романа и объяснит всеобщую любовь к мистеру Дарси.

Фолк-фестиваль «Стужа», Космонавт (16+)

19:00

Для всех фанатов folk metal — карельские богатыри «СатанаКозел», одни из пионеров жанра в России Alkonost и многие другие группы.

«Слонимский. Симфония № 26», большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)

20:00

Мировая премьера в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением Андрея Аниханова. Партитура Слонимского прозвучит вместе с Пятой симфонией Глазунова и фантазией для оркестра «Франческа да Римини» Чайковского.