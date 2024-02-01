Чем заняться в Петербурге с 8 по 11 февраля

Премьера спектакля Валерия Фокина на Новой сцене Александринского театра, акция «На работу на велосипеде», фестиваль настоек в «Севкабель Порту», опера Винченцо Беллини в Мариинском-2, концерты Billy’s Band и «Пореза на собаке», а также продолжение экранизации «Трех мушкетеров» с Венсаном Касселем и Евой Грин и криминальная драма «Мармелад» с Джо Кири из «Очень странных дел» в кино — рассказываем о главных событиях этого уик-энда.
Кадр из фильма «Три мушкетера: Миледи»
Четверг, 8 февраля
«Звезда нашего периода», «Левашовский Хлебозавод» (16+)
В основе поп-ап выставки Федора Хиросигэ — работы в разных медиумах: от инсталляции до видео-арта.
До 18 февраля
«Пять вечеров» (18+)
Театральный фестиваль памяти драматурга Александра Володина проходит на нескольких площадках: в театре «На Литейном», киноцентре «Родина» и Доме актера.
До 10 февраля
«Пацаны против братвы», «Подписные издания» (18+)
19:00
Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев и журналист Евгений Вышенков по случаю выхода дополненного переиздания обсудят феномен казанских подростковых банд.
«Дама с камелиями», Михайловский театр (12+)
Премьера оперы Владимира Кехмана (да-да) на музыку Джузеппе Верди. Исполнитель роли барона Дюфоля — баритон Сергей Лейферкус.
8, 9, 10 февраля
В кинотеатрах города на этой неделе покажут приключенческую картину с Венсаном Касселем и Евой Грин «Три мушкетера: Миледи» (12+), криминальную драму «Мармелад» (18+) с Джо Кири из «Очень странных дел», костюмную мелодраму «Поцелуй» (18+), хорроры «Астрал. Ритуал Малум» (18+) и «Спуск в бездну» (18+), китайско-российский боевик «Миссия в Москве» (18+), триллеры «Дьявол в деталях. Дело Миранды» (18+) и «Демоны внутри» (18+), семейную комедию «Элла и черный ягуар» (12+) и мультфильм «Звериный рейс» (6+). Также снова в прокате романтическое аниме Макото Синкая «5 сантиметров в секунду» (12+).
Работа Людмилы Пивоваровой, выставка «Выход в город»
Пятница, 9 февраля
«На работу на велосипеде и СИМ зимой» (16+)
В этот раз на велосипеде предлагают отправиться не только на работу, но и в музеи. Подробнее здесь.
«Выход в город», «Борей» (18+)
Пейзажи Людмилы Пивоваровой, выполненные в оригинальной технике, помогут заново открыть для себя Петербург.
С 9 февраля по 2 марта
«Порез на собаке», The Place (16+)
19:00
Нуарный дуэт пионера андерграунда и участника проектов «4 Позиции Бруно» и «Птицу Емъ» Александра Ситникова и художницы Ольги Чернавских.
Презентация романа Мршавко Штапича «Устойчивое развитие», «Буквоед» (16+)
19:00
На Невском, 46 автор романа «Плейлист волонтера» и сценарист одноименного сериала представит новую книгу.
«Мейерхольд. Чужой театр», Новая сцена Александринского театра (18+)
19:00
Самая ожидаемая премьера сезона режиссера Валерия Фокина. На этой неделе Александринский театр отмечает 150-летие Всеволода Мейерхольда. Подробнее о событиях фестиваля-марафона читайте в нашем гиде.
9, 10 , 11 февраля
Лекция «Гордость и предубеждение: книга, фильм, зомби и Джейн Остин», Doctrina et Nobiles (18+)
19:00
Исследователь кино и филолог Мила Двинятина расскажет об остиновском каноне, сравнит разные экранизации романа и объяснит всеобщую любовь к мистеру Дарси.
Фолк-фестиваль «Стужа», Космонавт (16+)
19:00
Для всех фанатов folk metal — карельские богатыри «СатанаКозел», одни из пионеров жанра в России Alkonost и многие другие группы.
«Слонимский. Симфония № 26», большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)
20:00
Мировая премьера в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением Андрея Аниханова. Партитура Слонимского прозвучит вместе с Пятой симфонией Глазунова и фантазией для оркестра «Франческа да Римини» Чайковского.
Сцена из оперы «Пуритане»
Суббота, 10 февраля
«Китайский Новый год», Музей истории религии (6+)
Приход года зеленого деревянного дракона в музее отметят детским фестивалем, мастер-классом по каллиграфии, уроком китайского языка и не только.
Фестиваль настоек, «Севкабель Порт» (18+)
Бары и рюмочные города объединились, чтобы показать свои лучшие вкусовые сочетания. Также будут лайвы «Хадн дадн», «Сегодняночью», DJ Stonik1917 и другие сюрпризы.
С 10 по 11 февраля
«Пуритане», Мариинский-2 (12+)
12:00, 17:00
Премьера новой постановки оперы Винченцо Беллини, создавшего одно из самых сложных для исполнения произведений за всю историю жанра. Режиссер — Владислав Фурманов, музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.
«Модуляции: звук, свет, движение», Русский музей (восточный павильон Михайловского замка) (0+)
На выставке от центра Art & Science ИТМО можно узнать, как звучат грибы или какие скульптурные слепки у человеческих эмоций. А 10 февраля в 18:00 здесь пройдет перформанс с участием композитора Настасьи Хрущевой.
С 9 февраля по 10 марта
Popсorn Market, «Севкабель Порт» (0+)
Ярмарка от локальных мастеров решит проблему подарков в преддверии Дня всех влюбленных.
С 10 по 11 февраля
Billy’s Band, Клуб Игоря Бутмана (18+)
16:00, 20:30
Петербургские романтики от джаза презентуют новый винил. Будут проверенные хиты и песни с прошлогоднего альбома «В шляпе».
«Европейская джем-рок сцена: от истоков до наших дней», Imagine Club (12+)
17:00
На лекции в Новой Голландии пойдет речь о европейской импровизационной рок-сцене.
Презентация книги «Иосиф Бродский и Анна Ахматова. В глухонемой вселенной», музей Бродского (16+)
19:00
Бродский говорил, что Ахматова — один из источников света, которому он обязан. Филолог Денис Ахапкин расскажет, насколько глубокой была связь между судьбами и творчеством двух поэтов.
«Ада», «Мачты» (18+)
20:00
Первый петербургский концерт инди-группы «Ада» за два года. И, возможно, последний в своем привычном составе: мистер Бин, доктор Дик, детектив Пикачу.
Картина Валерии Титовой, выставка «Своевременность»
Воскресенье, 11 февраля
«Единица измерения — Лемкуль!», «Бюро красивых дел» (12+)
В галерее в «Севкабель Порту» можно увидеть 60 работ советского художника-иллюстратора, на книгах которого выросло несколько поколений.
До 20 марта
Лаборатория свободного письма, «Сообщество» (18+)
16:00
В Новой Голландии стартует цикл встреч о расставаниях и разлуке — в литературе, культуре, философии и социологии. Участники попробуют различные практики свободного и творческого письма.
«Своевременность», «Брусницын» (16+)
Выставка AI-художников от фонда AdVita приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком.
До 13 февраля
«Бумага, карандаш… Русский рисунок XVIII века», Академия художеств (12+)
В музее Академии художеств покажут рисунки первых выпускников, которые стояли у истоков русского искусства.
С 9 февраля по 31 марта
«Торба-на-Круче», Jagger (16+)
20:00
Вечер душевного рок-н-ролла от старожилов сцены, недавно отметивших 25-летие.
«Скрябин. Концерт для фортепиано с оркестром», большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)
20:00
Один из самых востребованных пианистов мира Борис Березовский выступит вместе с оркестром под управлением Андрея Аниханова. Кроме Скрябина, прозвучат симфоническая поэма «Сирены» Рейнгольда Глиэра и Третья симфония Рахманинова.
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