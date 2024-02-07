Что смотреть на марафоне Александринки в честь 150-летия режиссера Всеволода Мейерхольда?

9 февраля

Лекция «Чужой театр. Закрытие ГосТИМа», Новая сцена Александринского театра, медиацентр (16+)

19:00

В этот раз Вадим Щербаков посвятит встречу событиям общественно-политической жизни второй половины 1930-х. Что именно привело к уничтожению Театра имени Мейерхольда, проработавшего в Москве с 1920 по 1938 год? Как режиссер пытался спасти дело всей жизни? Какие спектакли ему не дали показать?

Концерт джаз-бэнда Федора Кувайцева, Филармония джазовой музыки (12+)

19:00

При чем здесь джаз? Дело в том, что Мейерхольд в 1922 году финансировал первый джаз-бэнд в истории Советского союза — коллектив Валентина Парнаха. Солисты ансамбля Федора Кувайцева играют в стилях диксиленд, свинг, босса-нова и не только, а также сами исполняют вокальные партии.

Спектакль «Мейерхольд. Чужой театр», Новая сцена Александринского театра (18+)

19:00

Самая ожидаемая премьера сезона режиссера Валерия Фокина. Имя Мейерхольда — одно из определяющих в его творчестве. Именно благодаря ему в Москве в 1991 году открыли Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ), в котором будущий худрук Александринского театра поставил несколько спектаклей, в свое время отмеченных «Золотой маской».

В основе постановки — стенограмма собраний труппы ГосТИМа в декабре 1937 года. На них обсуждалась статья «Чужой театр» председателя Комитета по делам искусств Платона Керженцева, вышедшая в «Правде». Работники театра осудили своего руководителя и поддержали начавшуюся травлю. Через месяц ГосТИМ закрылся.

Реальные диалоги в спектакле будут чередоваться со сценами воспоминаний и фантазий самого Мейерхольда, благодаря чему частный конфликт поднимется на внебытовой уровень извечной проблемы отношений художника и общества. В роли Мейерхольда — Владимир Кошевой.

9, 10 и 11 февраля.

Концерт Dizzy Dutch Duck, кабаре «Шум» (18+)

20:00

Экспериментальная фьюжн-группа выступит со специальной программой.