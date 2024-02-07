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Что смотреть на марафоне Александринки в честь 150-летия режиссера Всеволода Мейерхольда?

Александринский театр на этой неделе отмечает юбилей Всеволода Мейерхольда — режиссера, педагога, драматурга, реформатора театрального языка, гения и мученика. В программе специального фестиваля-марафона — премьера спектакля Валерия Фокина, лекции, творческие встречи, джазовые концерты, экскурсии, VR-перформанс и выставка. Рассказываем обо всех ключевых событиях.

Сцена из спектакля «Мейерхольд. Чужой театр»
Изображение предоставлено пресс-службой Александринского театра

Сцена из спектакля «Мейерхольд. Чужой театр»

Этот сезон в Александринском театре посвящен 150-летию режиссера и реформатора театрального языка Всеволода Мейерхольда (1874–1940). Он так и называется — «Мейерхольдоведение». Февральская программа выстроена как вокруг самого дня рождения (10 февраля), так и премьеры спектакля «Мейерхольд. Чужой театр» Валерия Фокина.

Биография Мейерхольда с 1907 по 1917 годы была связана с Александринкой: здесь он поставил 19 спектаклей, в том числе «Маскарад», «Дон Жуана» и «Грозу». С августа 2022 года Новая сцена театра носит его имя. 

Валерий Фокин

художественный руководитель Александринского театра

«Петербург — город для Мейерхольда невероятно важный и родной. Свое настоящее творческое рождение он получил здесь, где сформировались его вкусы, знания и эрудиция.

Нам захотелось не просто в очередной раз поговорить о величии этого человека. А понять, как произошло то, что этот блестящий путь закончился, столкнувшись с методом социалистического реализма».

К празднованию юбилея присоединились и другие институции города: «Наш марафон — это пример горизонтальной коммуникации внутри сообщества. Мы просто рассказывали коллегам, что в феврале будет юбилей Мейерхольда. Оказалось, что это важно не только для нас. И получился такой самоорганизованный Мейерхольд», — отмечает генеральный продюсер Новой сцены Александр Малич. 

Сцена из спектакля «Мейерхольд. Чужой театр»
Изображение предоставлено пресс-службой Александринского театра

Сцена из спектакля «Мейерхольд. Чужой театр»

8 февраля

Выставка «Петербургский дом Мейерхольда», царское фойе Александринского театра (0+)

В центре экспозиции — десятилетняя работа Мейерхольда на Императорской сцене. Представлены костюмы из спектаклей и архивные материалы.

Лекция «Vivat Academia! Мейерхольд и МХТ», Новая сцена Александринского театра, медиацентр (16+)

19:00

Историк театра Вадим Щербаков, который занимается изучением и публикацией наследия режиссера, без идеологических клише прошлого расскажет о работе Мейерхольда в МХТ. Воспитанник Владимира Немировича-Данченко и один из его любимых учеников служил в только что созданном театре четыре года, с 1898-го по 1902-й, а затем начал самостоятельный путь.

Спектакль «Доктор Дапертутто», кабаре «Шум»

19:00 и 21:00

В культурном баре в центре Петербурга пройдет премьера спектакля Павла Михайлова — «фруктово-театральная фантазия» по мотивам пьес Александра Блока, Карла Гоцци и Артура Шницлера. Постановка названа по псевдониму Мейерхольда (изначально доктор Дапертутто — персонаж рассказа Гофмана). Главные ее темы — любовь, детство и взросление. С помощью Коломбины, Пьеро и Арлекина зрителя проведут по всевозможным сюжетам и методам мастера. «Мы сверхмарионетки, мы новая любовь к трем апельсинам», — пишут о своей постановке авторы.

Эскиз декораций к спектаклю «Мейерхольд. Чужой театр»
Изображение предоставлено пресс-службой Александринского театра

Эскиз декораций к спектаклю «Мейерхольд. Чужой театр»

9 февраля

Лекция «Чужой театр. Закрытие ГосТИМа», Новая сцена Александринского театра, медиацентр (16+)

19:00 

В этот раз Вадим Щербаков посвятит встречу событиям общественно-политической жизни второй половины 1930-х. Что именно привело к уничтожению Театра имени Мейерхольда, проработавшего в Москве с 1920 по 1938 год? Как режиссер пытался спасти дело всей жизни? Какие спектакли ему не дали показать?

Концерт джаз-бэнда Федора Кувайцева, Филармония джазовой музыки (12+)

19:00

При чем здесь джаз? Дело в том, что Мейерхольд в 1922 году финансировал первый джаз-бэнд в истории Советского союза — коллектив Валентина Парнаха. Солисты ансамбля Федора Кувайцева играют в стилях диксиленд, свинг, босса-нова и не только, а также сами исполняют вокальные партии.

Спектакль «Мейерхольд. Чужой театр», Новая сцена Александринского театра (18+)

19:00

Самая ожидаемая премьера сезона режиссера Валерия Фокина. Имя Мейерхольда — одно из определяющих в его творчестве. Именно благодаря ему в Москве в 1991 году открыли Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ), в котором будущий худрук Александринского театра поставил несколько спектаклей, в свое время отмеченных «Золотой маской».

В основе постановки — стенограмма собраний труппы ГосТИМа в декабре 1937 года. На них обсуждалась статья «Чужой театр» председателя Комитета по делам искусств Платона Керженцева, вышедшая в «Правде». Работники театра осудили своего руководителя и поддержали начавшуюся травлю. Через месяц ГосТИМ закрылся.

Реальные диалоги в спектакле будут чередоваться со сценами воспоминаний и фантазий самого Мейерхольда, благодаря чему частный конфликт поднимется на внебытовой уровень извечной проблемы отношений художника и общества. В роли Мейерхольда — Владимир Кошевой. 

9, 10 и 11 февраля.

Концерт Dizzy Dutch Duck, кабаре «Шум» (18+)

20:00

Экспериментальная фьюжн-группа выступит со специальной программой.

Перформанс «Биомеханика VR»
Фото предоставлено пресс-службой Александринского театра

Перформанс «Биомеханика VR»

Перформанс «Биомеханика VR»
Фото предоставлено пресс-службой Александринского театра

Перформанс «Биомеханика VR»

10 февраля

Дискуссия «Пространство Мейерхольда: 1874–2024», Новая сцена Александринского театра, медиацентр (16+)

12:30

Разговор искусствоведа Ивана Чечота, композитора Владимира Раннева и театроведа Дмитрия Ренанского о феномене Мейерхольда — с трех разных профессиональных сторон. 

Диалог «Петербургские адреса Мейерхольда». Новая сцена Александринского театра, медиацентр (16+)

14:30

Театроведы Николай Песочинский и Кристина Матвиенко устроят виртуальную прогулку по петербургским местам режиссера.

Перформанс «Биомеханика VR», центр Art & Science ИТМО (16+)

18:00

Команда «Лаборатории новых медиа» переосмысляет творческие практики Мейерхольда — принципы биомеханики (системы упражнений, направленных на развитие физической подготовки актера). Движения артиста освободят окончательно, перенеся в виртуальную реальность.

11 февраля

Экскурсия «Вс. Мейерхольд: сквозь историю к современности», Музей театрального и музыкального искусства (12+)

13:00

Встреча начнется в Театральном музее, который располагается в здании бывшей Дирекции Императорских театров (тут в 1907 году режиссер подписал контракт с Александринкой). Можно будет узнать о постановке «Маскарад» и революционной «Мистерии Буфф», а также посмотреть на эскизы декораций, костюмы и макеты спектаклей. Вторая часть экскурсии пройдет на Новой сцене.

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Места:
Александринский театр

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