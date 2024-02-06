«Звезда нашего периода» — это совместная инициатива школы Masters и петербургской галереи Anna Nova, где продолжается другой выставочный проект Хиросигэ — «Лисий огонь». Новый проект художника разместился в конструктивистком памятнике бытовой жизни прошлого века — здание было построено в 1930-х годах и стало свидетелем разгорания огня социалистического реализма.
Сейчас настоящий огонь котельной сменился константой выставки — антропоморфной Звездой, свет которой обещает озарить тернистый путь познания. В основе экспозиции работы в различных медиумах: Хиросигэ обращается как к инсталляции и видео-арту, так и к необычным форматам — выставочный ролик можно посмотреть, сакрально разместившись за партами. Обрамляют зал крупноформатные полотна, сравнимые с классическими штандартами или знаменами, которые создают образ практически священного таинства.
«Хиросигэ создает мираж, в котором звезды из советских орденов начинают напоминать шестикрылого Серафима или ознаменовывают рождение Мессии. Образовательный процесс становится похож на духовную практику, а хлебозавод запускает производство пищи для ума. Это все то потустороннее, что пригрезилось в рутинной жизни, словно в кино о дивах и балеринах. Некоторые утверждают, что за 100 лет выбирают двух великих писателей, двух великих поэтов, двух великих артистов. Остальных просто забывают. Какая же она сегодня — звезда нашего периода?» — представляют проект кураторы.
Поп-ап выставка Федора Хиросигэ «Звезда нашего периода» открыта с 5 по 18 февраля в котельной «Левашовского хлебозавода» на Барочной улице, 4А.
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