«Хиросигэ создает мираж, в котором звезды из советских орденов начинают напоминать шестикрылого Серафима или ознаменовывают рождение Мессии. Образовательный процесс становится похож на духовную практику, а хлебозавод запускает производство пищи для ума. Это все то потустороннее, что пригрезилось в рутинной жизни, словно в кино о дивах и балеринах. Некоторые утверждают, что за 100 лет выбирают двух великих писателей, двух великих поэтов, двух великих артистов. Остальных просто забывают. Какая же она сегодня — звезда нашего периода?» — представляют проект кураторы.

Поп-ап выставка Федора Хиросигэ «Звезда нашего периода» открыта с 5 по 18 февраля в котельной «Левашовского хлебозавода» на Барочной улице, 4А.

16+