Не только чушпан: читаем словарь уличного языка из книги «Слово пацана»

В издательстве Individuum вышло дополненное издание книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» — с авторским послесловием, новыми фотографиями участников группировок и словариком пацанских слов. Публикуем самые неочевидные и пугающие понятия из него, а также их объяснения: пропустить по фитилю, копилка, грузануть, хомутки, мотаться. Читать строго под песни «Новый герой» и «Пыяла» из самого народного сериала прошлого года!
Асфальтные войны — войны группировок 80-х, когда пацаны буквально «делили асфальт», то есть отвоевывали друг у друга территории.
Аэродром — кепка с широкими полями, пришла из Грузии.
Баба/бабуська/ходить с бабой — девушка/встречаться с девушкой с 80-х.
Блатпедаль/сесть на блатпедаль — придерживаться блатных понятий.
Быть при улице — быть в хороших отношениях с уличными пацанами по месту проживания.
Вальтовать — прикалываться.
Давай приколемся — давай поговорим, узнаем друг о друге.
Держать шишку — пользоваться авторитетом, быть главным.
Дрыны/монтажки/колья — ударное оружие для ближнего боя в групповых драках. Монтажки — общее название, это могли быть и монтировки, и обрезки труб или арматуры, и деревянные ножки от табурета.
Духовитый — отважный, смелый, бесстрашный.
Загрузить/грузануть — ввести оппонента в замешательство разговором.
Залупаться на кого-то — инициировать конфликт с человеком, который выше по положению или физически сильнее.
Зихер/зихерить — неправильный поступок, косяк, провинность. Пример — шелуха опять назихерили.
Карандаш — вязаная шапочка середины 80-х, которую носили казанские группировщики.
Козел — человек, который «сдал» милиции своих друзей или подельников.
Контора/моталка/улица — синонимы слова «группировка».
Копилка — выбоина в черепе после удара арматурой или железным шаром (применялись во время «асфальтных войн» 80-х).
Кукурузу охранять — дурака валять, ничего не делать.
Курсануть — ввести в курс дела.
Ломись! — боевой клич, адресовался противнику в начале групповой драки.
Ломиться/сломиться/ломовые/ломы — убежать от противника во время или до драки.
Ломовые/ломы — оскорбительное прозвище вражеской группировки, подразумевающее, что ее участники всегда спасаются бегством.
Мотаться/лазить/быть при делах/быть с улицы — быть участником группировки. Мотаться — 80-е, лазить — конец 80-х-начало 90-х, быть при делах — с конца 80-х, быть с улицы — с конца 90-х по наши дни.
Ответка — ответная реакция на физическую или словесную агрессию. Ответка часто не была сиюминутной, здесь и сейчас, могла прилететь и через неделю, и через месяц, даже через годы, если что-то личное, а не общественное.
Откуда?/при делах? — типичные вопросы к чужакам, зашедшим на территорию другой группировки. Пример: «Стоять! Откуда? Лазишь?»
Отмах/прыгнуть в отмах/встать в отмах — силовой ответ на словесную или физическую агрессию, моментальная «ответка». От слова «махаться», то есть драться.
Пацан — молодой человек, участник группировки, самоназвание.
Понятия — свод моральных правил пацана. Все его действия делились на разрешенные, то есть «по понятиям», и запретные, то есть «западло».
Пришиться/отшиться, подойти/отойти — стать участником группировки/уйти из группировки. Уход из группировки карался санкциями.
Пропустить по фитилю — покурить сигарету.
Рамс — увлекательная карточная игра, а также разговор и умелое владение коммуникативными навыками.
Рамсы путать — встревать в разговор, не понимая темы, или вообще ошибаться в чем-то.
С добрым утром/с добрым вечером — утренние или вечерние походы к школам или училищам с целью «выцепить» врага и настучать ему по голове.
Сборы/сходняки — регулярные собрания группировщиков.
Свара — одноименная игра и замес/драка, куча-мала, где участвуют несколько человек. Также — ситуация в этой игре, когда два или более игрока набирают одинаковое количество очков. Употребление слова «свара» вне игры означает согласие с мнением собеседника, одобрение. Типа «Я тоже так думаю».
Семейка/бригада — коллектив из нескольких человек внутри группировки, сформированный для определенных занятий, например, общего бизнеса.
Скорлупа/супера/молодые/средние/старшие/старики/древние — возрастные когорты группировки. Было множество вариаций названий младшего возраста — шелуха/чеграши/зеленые/молодые и т. д.
Сладкий — обеспеченный юноша, мажор, деньгами и вещами которого можно поживиться.
Слово пацана — клятва пацана с улицы, отвечающего за правдивость своих слов репутацией и иногда здоровьем. Обычно после «Отвечаешь?» — «Слово пацана!» было понятно, что информация не требует проверки.
Смотрящие/авторы/крайние — менеджмент группировки. Смотрящие за возрастом отвечают за связь своего «возраста» со «старшими». В 80-е назывались авторами. У каждого «возраста» автор свой: автор суперов, автор молодых, автор средних.
Территория — у каждой группировки была своя территория. Пример — на территории «Чайников» «низовским» шакалить запрещается.
Трясти — вымогать деньги или другие материальные блага.
Фернанделька/вальтовка — шерстяная спортивная шапочка чехословацкой фирмы Tonak. Знаковая одежда второй половины 80-х казанских группировщиков. В других городах и районах имела массу самоназваний.
Хомутки — учебные войны. Чаще всего — кулачные бои пацанов одного возраста или двух и более возрастов (молодые со средними или супера с молодыми и им в помощь несколько средних) без ударов по лицу и ногами. Обычно проходили зимой на местах сборов — в хоккейных коробках, за школами и так далее.
Чушпан/мореха/лох/черт — не участник группировки. Бесправный подросток или молодой человек, на которого не распространяются пацанские (пацановские) понятия. «Чушпан» — местный казанский диалект.
Шакалить/шакал — отнимать деньги и вещи у чушпанов. Казанский эквивалент выражения «гоп-стоп».
Широкий, что ли?/Айда приколемся?/Пацан, что ли? А кто на пацана проверял? — типовые предлоги «закуситься»/ ввязаться в драку.
Щелкнуть — ударить или избить. Пример: на дискотеке в ДК щелкнули каких-то залетных.
Текст и фотографии предоставлены пресс-службой издательства Individuum.
Для жителей Петербурга — в четверг, 8 февраля, в 19:00 в магазине «Подписные издания» Роберт Гараев обсудит казанский феномен с журналистом Евгением Вышенковым.
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