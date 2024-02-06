Не только чушпан: читаем словарь уличного языка из книги «Слово пацана»

Ломись! — боевой клич, адресовался противнику в начале групповой драки.

Ломиться/сломиться/ломовые/ломы — убежать от противника во время или до драки.

Ломовые/ломы — оскорбительное прозвище вражеской группировки, подразумевающее, что ее участники всегда спасаются бегством.

Мотаться/лазить/быть при делах/быть с улицы — быть участником группировки. Мотаться — 80-е, лазить — конец 80-х-начало 90-х, быть при делах — с конца 80-х, быть с улицы — с конца 90-х по наши дни.

Ответка — ответная реакция на физическую или словесную агрессию. Ответка часто не была сиюминутной, здесь и сейчас, могла прилететь и через неделю, и через месяц, даже через годы, если что-то личное, а не общественное.

Откуда?/при делах? — типичные вопросы к чужакам, зашедшим на территорию другой группировки. Пример: «Стоять! Откуда? Лазишь?»

Отмах/прыгнуть в отмах/встать в отмах — силовой ответ на словесную или физическую агрессию, моментальная «ответка». От слова «махаться», то есть драться.