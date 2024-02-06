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Не только чушпан: читаем словарь уличного языка из книги «Слово пацана»

В издательстве Individuum вышло дополненное издание книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» — с авторским послесловием, новыми фотографиями участников группировок и словариком пацанских слов. Публикуем самые неочевидные и пугающие понятия из него, а также их объяснения: пропустить по фитилю, копилка, грузануть, хомутки, мотаться. Читать строго под песни «Новый герой» и «Пыяла» из самого народного сериала прошлого года!

Обложка предоставлена издательством Individuum

Асфальтные войны — войны группировок 80-х, когда пацаны буквально «делили асфальт», то есть отвоевывали друг у друга территории.

Аэродром — кепка с широкими полями, пришла из Грузии.

Баба/бабуська/ходить с ­ бабой — девушка/встречаться с девушкой с 80-х.

Блатпедаль/сесть на ­блатпедаль — придерживаться блатных понятий.

Быть при улице — быть в хороших отношениях с уличными пацанами по месту проживания.

Вальтовать — прикалываться.

Давай приколемся — давай поговорим, узнаем друг о друге.

Держать шишку — пользоваться авторитетом, быть главным.

Дрыны/монтажки/колья — ударное оружие для ближнего боя в групповых драках. Монтажки — общее название, это могли быть и монтировки, и обрезки труб или арматуры, и деревянные ножки от табурета. 

«Кировские»/«цумовские» играют в футбол. 1979 год
Изображение предоставлено издательством Individuum

«Кировские»/«цумовские» играют в футбол. 1979 год

Парни с улицы Гаражной (сейчас — ул. Николая Столбова). Пятый слева — боксер Валера Харитонов. 1980 год
Изображение предоставлено издательством Individuum

Парни с улицы Гаражной (сейчас — ул. Николая Столбова). Пятый слева — боксер Валера Харитонов. 1980 год

Духовитый — отважный, смелый, бесстрашный.

Загрузить/грузануть — ввести оппонента в замешательство разговором.

Залупаться на кого-то — инициировать конфликт с человеком, который выше по положению или физически сильнее.

Зихер/зихерить — неправильный поступок, косяк, провинность. Пример — шелуха опять назихерили.

Карандаш — вязаная шапочка середины 80-х, которую носили казанские группировщики.

Козел — человек, который «сдал» милиции своих друзей или подельников.

Контора/моталка/улица — синонимы слова «группировка».

Копилка — выбоина в черепе после удара арматурой или железным шаром (применялись во время «асфальтных войн» 80-х). 

Кукурузу охранять — дурака валять, ничего не делать.

Курсануть — ввести в курс дела.

«Дербышенская» женская группировка. 1990 год
Изображение предоставлено издательством Individuum

«Дербышенская» женская группировка. 1990 год

Казань, улица Баумана, 1990 год
Изображение предоставлено издательством Individuum

Казань, улица Баумана, 1990 год

Ломись! — боевой клич, адресовался противнику в начале групповой драки.

Ломиться/сломиться/ломовые/ломы — убежать от противника во время или до драки.

Ломовые/ломы — оскорбительное прозвище вражеской группировки, подразумевающее, что ее участники всегда спасаются бегством.

Мотаться/лазить/быть при делах/быть с улицы — быть участником группировки. Мотаться — 80-е, лазить — конец 80-х-начало 90-х, быть при делах — с конца 80-х, быть с улицы — с конца 90-х по наши дни.

Ответка — ответная реакция на физическую или словесную агрессию. Ответка часто не была сиюминутной, здесь и сейчас, могла прилететь и через неделю, и через месяц, даже через годы, если что-то личное, а не общественное.

Откуда?/при делах? — типичные вопросы к чужакам, зашедшим на территорию другой группировки. Пример: «Стоять! Откуда? Лазишь?»

Отмах/прыгнуть в отмах/встать в отмах — силовой ответ на словесную или физическую агрессию, моментальная «ответка». От слова «махаться», то есть драться.

Похороны «бассейновского» Валеры Ганса в Дербышках. 1988 или 1989 год
Изображение предоставлено издательством Individuum

Похороны «бассейновского» Валеры Ганса в Дербышках. 1988 или 1989 год

Изображение предоставлено издательством Individuum

Пацан — молодой человек, участник группировки, самоназвание.

Понятия — свод моральных правил пацана. Все его действия делились на разрешенные, то есть «по понятиям», и запретные, то есть «западло».

Пришиться/отшиться, подойти/отойти — стать участником группировки/уйти из группировки. Уход из группировки карался санкциями.

Пропустить по фитилю — покурить сигарету.

Рамс — увлекательная карточная игра, а также разговор и умелое владение коммуникативными навыками.

Рамсы путать — встревать в разговор, не понимая темы, или вообще ошибаться в чем-то.

С добрым утром/с добрым вечером — утренние или вечерние походы к школам или училищам с целью «выцепить» врага и настучать ему по голове.

Сборы/сходняки — регулярные собрания группировщиков.

Свара — одноименная игра и замес/драка, куча-мала, где участвуют несколько человек. Также — ситуация в этой игре, когда два или более игрока набирают одинаковое количество очков. Употребление слова «свара» вне игры означает согласие с мнением собеседника, одобрение. Типа «Я тоже так думаю».

Семейка/бригада — коллектив из нескольких человек внутри группировки, сформированный для определенных занятий, например, общего бизнеса.

Скорлупа/супера/молодые/средние/старшие/старики/древние — возрастные когорты группировки. Было множество вариаций названий младшего возраста — шелуха/чеграши/зеленые/молодые и т. д.

Сладкий — обеспеченный юноша, мажор, деньгами и вещами которого можно поживиться.

Казанские пацаны в «Пановке» (исправительная колония №3). Второй слева в верхнем ряду — лидер «56-го квартала» Прокай. 1995 год
Изображение предоставлено издательством Individuum

Казанские пацаны в «Пановке» (исправительная колония №3). Второй слева в верхнем ряду — лидер «56-го квартала» Прокай. 1995 год

Слева направо: «высотовские» Мартын, Асхат, Чин
Изображение предоставлено издательством Individuum

Слева направо: «высотовские» Мартын, Асхат, Чин

Слово пацана — клятва пацана с улицы, отвечающего за правдивость своих слов репутацией и иногда здоровьем. Обычно после «Отвечаешь?» — «Слово пацана!» было понятно, что информация не требует проверки.

Смотрящие/авторы/крайние — менеджмент группировки. Смотрящие за возрастом отвечают за связь своего «возраста» со «старшими». В 80-е назывались авторами. У каждого «возраста» автор свой: автор суперов, автор молодых, автор средних.

Территория — у каждой группировки была своя территория. Пример — на территории «Чайников» «низовским» шакалить запрещается.

Трясти — вымогать деньги или другие материальные блага.

Фернанделька/вальтовка — шерстяная спортивная шапочка чехословацкой фирмы Tonak. Знаковая одежда второй половины 80-х казанских группировщиков. В других городах и районах имела массу самоназваний.

Хомутки — учебные войны. Чаще всего — кулачные бои пацанов одного возраста или двух и более возрастов (молодые со средними или супера с молодыми и им в помощь несколько средних) без ударов по лицу и ногами. Обычно проходили зимой на местах сборов — в хоккейных коробках, за школами и так далее.

Чушпан/мореха/лох/черт — не участник группировки. Бесправный подросток или молодой человек, на которого не распространяются пацанские (пацановские) понятия. «Чушпан» — местный казанский диалект.

Шакалить/шакал — отнимать деньги и вещи у чушпанов. Казанский эквивалент выражения «гоп-стоп».

Широкий, что ли?/Айда приколемся?/Пацан, что ли? А кто на пацана проверял? — типовые предлоги «закуситься»/ ввязаться в драку.

Щелкнуть — ударить или избить. Пример: на дискотеке в ДК щелкнули каких-то залетных.

Текст и фотографии предоставлены пресс-службой издательства Individuum. 

Для жителей Петербурга — в четверг, 8 февраля, в 19:00 в магазине «Подписные издания» Роберт Гараев обсудит казанский феномен с журналистом Евгением Вышенковым.

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Чтение

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