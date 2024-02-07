В Петербурге проведут акцию «На работу на велосипеде и СИМ зимой»

Велопешеходная ассоциация «Пошли-поехали» в этот раз приглашает присоединиться к акции не только тех, кто едет на велосипеде на работу или учебу, но и тех, кто хотел бы провести культурный досуг — посетить музей, театр или концерт.

Для участников акции приготовили особые экскурсии, а также будут разыгрывать билеты на спектакли и даже концерты самого велосипедного симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический», под управлением Михаила Голикова.

«Акция проходит 3 раза в год уже на протяжении 10 лет: зимой (во вторую пятницу февраля), весной (в мае) и осенью (в Европейскую неделю мобильности) — с целью показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко, удобно и полезно практически круглый год. Традиционный слоган акции: «Неважно, кем ты работаешь, ты можешь поехать на работу на велосипеде». А теперь на велосипеде мы предлагаем отправиться еще и в музей.

Вместе с другими городами России и мира, мы призываем всех отказаться от поездки на личном автомобиле или такси, и попробовать другие виды транспорта, которые не образуют заторов и не создают лишнего шума, более безопасны и экологичны — не только в дни акции, но и на регулярной основе», — рассказали организаторы акции.

Культурная программа акции начнется с утреннего велозаезда в Эрмитаж. Экскурсионная велоколонна стартует из центра города, проедет 5 километров через исторические достопримечательности и финиширует у стен Государственного Эрмитажа. Далее для участников проведут экскурсию по музею со специальной программой, которую проведет фотограф-художник Юрий Молодковец. Поездка пройдет без перекрытий, в размеренном темпе и при сопровождении опытных маршалов, с соблюдением ПДД для пользователей велосипедов и СИМ. Чтобы поучаствовать в акции нужно предварительно зарегистрироваться.