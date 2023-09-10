Чем заняться в Петербурге с 14 по 17 сентября

Выставка и фестиваль «Архитектон», «Манеж» (6+)

На пять дней ЦВЗ «Манеж» стал местом действия фестиваля урбанистики и паблик-арта «Архитектон», названного в честь термина Каземира Малевича для супрематических фигур. Одна из его частей — одноименная выставка, на которой кураторы Андрей Ларионов, Владимир Фролов, Алина Черейская и Ксения Диодорова представили свой взгляд на архитектуру Петербурга. Например, через мультисенсорную интерактивную инсталляцию. У «Архитектона» есть и уличная часть. У западного фасада здания «Манежа» 15 молодых архитекторов разместили свои собственные архитектоны. Кураторы этого проект — Георгий Снежкин и Лиза Савина. Подробнее здесь.

С 13 по 17 сентября

Фестиваль китайского кино

В России идет Фестиваль китайского кино. В Петербурге — это кинопоказы в «Авроре». Так, в четверг здесь можно увидеть драму «Возвращение домой» Жао Сяочжи (18+). В пятницу — комедию «Привет, мам» Цзя Лин(18+). В субботу — картины Зажигая звезды» Лю Цзянцзян (16+) и «Лунный человек» Чжан Чиюй (18+). В воскресенье — фильм «Исчезающая пастораль» режиссеров Чжоу Цзюнь и Адиши Сяжэхэмань (18+) и документальную ленту «Волшебное мастерство Сучжоу» Женьтян Суна (18+). Вход свободный по регистрации.

До 17 сентября

Лекция Алексея Водовозова ««Белые смерти» — в чем провинились соль и сахар» (12+)

19:30

Врач и просветитель Алексей Водовозов в четверг расскажет, так ли вредны сахар и соль, а также надо ли их срочно заменять в рационе на что-то другое. Встреча пройдет в центре «Архэ» на набережной Фонтанки. Подробнее здесь.

Концерт группы «Курара» (16+)

20:00

Екатеринбургская группа во главе с актером «Коляда-театра» Олегом Ягодиным в четверг сыграет в клубе «Космонавт». Обещают презентовать, помимо хитов, новый альбом «ПП» — десятый номерной в дискографии группы.

Выставка «Академик исторической живописи Иоганн Конрад Дорнер», Музей Академии художеств (6+)

Выставку в Голубом зале посвящена немецкому художнику ХIХ века Иоганну Конраду Дорнеру — одному из создателей убранства Исаакиевского собора. За создание 12 икон для алтарных преград он получил звание академика в петербургской Академии художеств. В экспозиции — как эскизы для Исаакия, так и другая графика и живопись, в том числе единственное в наследии мастера работа ориентальной тематики — «Невольницы» (1852). Подробнее здесь.

С 14 сентября до 21 ноября

Фильм «Бери да помни» (12+)

Снятая на родном для режиссера Байбулата Батуллина татарском языке трогательная комедийная мелодрама стала лучшим дебютом на фестивале «Короче», у которого в этом году появилась полнометражная секция. Шестилетний Ильхам (Юнус Таиров) проводит лето в деревне у бабушки (Роза Хайруллина) и дедушки (Рабит Батулла), но сильно скучает по родителям. Чтобы развлечь внука, они вспоминают игру «Бери да помни», из-за которой вдруг начинают исполняться желания.

С 14 сентября, кинотеатры города

Фильм «После. Навсегда» / After Everything (16+)

Последняя часть янг-эдалт-франшизы «После», основанной на бестселлерах Анны Тодд. Ее главные герои Хардин и Тесса в новой главе все также продолжат выяснять отношения и проверять свои чувства на прочность, а главная интрига: будет ли у их истории хэппи-энд или прошлое останется в прошлом. В касте — неизменные Хиро Файнс-Тиффин и Джозефин Лэнгфорд.

С 14 сентября, кинотеатры города

Фильм «Искусство по понятиям» / The Kill Room (16+)

Комедийный боевик с Умой Турман, Сэмюэл Л. Джексоном и Джо Манганьелло. Мафиози Гордон придумывает, как отмывать деньги через арт-галерею: заставлять клиентов покупать там работы, которые для прикрытия напишет его подчиненный-киллер Реджи. Неожиданно картины становятся хитами совриска, а наемный убийца — восходящей звездой авангарда. Сняла фильм Николь Паон — для которой это второй полный метр.

С 14 сентября, кинотеатры города

Фильм «У людей так бывает» (12+)

В альманахе из разных историй, которые в итоге переплетаются, одну из своих последних ролей в кино сыграл Владимир Меньшов. Режиссера не стало в 2021 году. Также в картине о калейдоскопе жизни снялись Екатерина Вилкова, Кирилл Кяро, Катерина Шпица, Михаил Горевой, Любовь Толкалина, Константин Лавроненко, Константин Хабенский, Александр Робак, Александр Балуев, Евгений Дятлов, Дарья Урсуляк, Галина Польских, герой нашей сентябрьской обложки Юрий Стоянов и многие другие. Режиссером и одним из авторов сценария выступил продюсер «Ландыша серебристого» Валерий Белоцерковский.

С 14 сентября, кинотеатры города

Фильм «Дозор Джунглей: Кругосветка» / Les As de la Jungle 2 (6+)

Продолжение мультфильма про приключения жителей джунглей. На этот раз они спасают родные места от таинственной розовой пены, которой их покрыл неизвестный злодей. При контакте с водой та взрывается, поэтому до начала сезона дождей животные во главе с пингвином Морисом должны придумать, как от нее избавиться. В российской версии героев озвучили Антон Шастун, Артур Бабич, Роман Каграманов, Анна Покров и Ида Галич.

С 14 сентября, кинотеатры города