Чем заняться в Петербурге с 14 по 17 сентября

Выставка-фестиваль «Архитектон» в «Манеже», проект-оммаж поэту Паулю Целану в Доме Радио, лекции Алексея Водовозова и Максима Винарского на просветительском марафоне «Назад в будущее», а также трогательный фильм с Розой Хайруллиной «Бери да помни» в прокате и киносмотр китайского кино со свободным входом — рассказываем, чем заняться в Петербурге на этих выходных.
Выставка и фестиваль «Архитектон»
Четверг, 14 сентября
Выставка и фестиваль «Архитектон», «Манеж» (6+)
На пять дней ЦВЗ «Манеж» стал местом действия фестиваля урбанистики и паблик-арта «Архитектон», названного в честь термина Каземира Малевича для супрематических фигур. Одна из его частей — одноименная выставка, на которой кураторы Андрей Ларионов, Владимир Фролов, Алина Черейская и Ксения Диодорова представили свой взгляд на архитектуру Петербурга. Например, через мультисенсорную интерактивную инсталляцию. У «Архитектона» есть и уличная часть. У западного фасада здания «Манежа» 15 молодых архитекторов разместили свои собственные архитектоны. Кураторы этого проект — Георгий Снежкин и Лиза Савина. Подробнее здесь.
С 13 по 17 сентября
Фестиваль китайского кино
В России идет Фестиваль китайского кино. В Петербурге — это кинопоказы в «Авроре». Так, в четверг здесь можно увидеть драму «Возвращение домой» Жао Сяочжи (18+). В пятницу — комедию «Привет, мам» Цзя Лин(18+). В субботу — картины Зажигая звезды» Лю Цзянцзян (16+) и «Лунный человек» Чжан Чиюй (18+). В воскресенье — фильм «Исчезающая пастораль» режиссеров Чжоу Цзюнь и Адиши Сяжэхэмань (18+) и документальную ленту «Волшебное мастерство Сучжоу» Женьтян Суна (18+). Вход свободный по регистрации.
До 17 сентября
Лекция Алексея Водовозова ««Белые смерти» — в чем провинились соль и сахар» (12+)
19:30
Врач и просветитель Алексей Водовозов в четверг расскажет, так ли вредны сахар и соль, а также надо ли их срочно заменять в рационе на что-то другое. Встреча пройдет в центре «Архэ» на набережной Фонтанки. Подробнее здесь.
Концерт группы «Курара» (16+)
20:00
Екатеринбургская группа во главе с актером «Коляда-театра» Олегом Ягодиным в четверг сыграет в клубе «Космонавт». Обещают презентовать, помимо хитов, новый альбом «ПП» — десятый номерной в дискографии группы.
Выставка «Академик исторической живописи Иоганн Конрад Дорнер», Музей Академии художеств (6+)
Выставку в Голубом зале посвящена немецкому художнику ХIХ века Иоганну Конраду Дорнеру — одному из создателей убранства Исаакиевского собора. За создание 12 икон для алтарных преград он получил звание академика в петербургской Академии художеств. В экспозиции — как эскизы для Исаакия, так и другая графика и живопись, в том числе единственное в наследии мастера работа ориентальной тематики — «Невольницы» (1852). Подробнее здесь.
С 14 сентября до 21 ноября
Фильм «Бери да помни» (12+)
Снятая на родном для режиссера Байбулата Батуллина татарском языке трогательная комедийная мелодрама стала лучшим дебютом на фестивале «Короче», у которого в этом году появилась полнометражная секция. Шестилетний Ильхам (Юнус Таиров) проводит лето в деревне у бабушки (Роза Хайруллина) и дедушки (Рабит Батулла), но сильно скучает по родителям. Чтобы развлечь внука, они вспоминают игру «Бери да помни», из-за которой вдруг начинают исполняться желания.
С 14 сентября, кинотеатры города
Фильм «После. Навсегда» / After Everything (16+)
Последняя часть янг-эдалт-франшизы «После», основанной на бестселлерах Анны Тодд. Ее главные герои Хардин и Тесса в новой главе все также продолжат выяснять отношения и проверять свои чувства на прочность, а главная интрига: будет ли у их истории хэппи-энд или прошлое останется в прошлом. В касте — неизменные Хиро Файнс-Тиффин и Джозефин Лэнгфорд.
С 14 сентября, кинотеатры города
Фильм «Искусство по понятиям» / The Kill Room (16+)
Комедийный боевик с Умой Турман, Сэмюэл Л. Джексоном и Джо Манганьелло. Мафиози Гордон придумывает, как отмывать деньги через арт-галерею: заставлять клиентов покупать там работы, которые для прикрытия напишет его подчиненный-киллер Реджи. Неожиданно картины становятся хитами совриска, а наемный убийца — восходящей звездой авангарда. Сняла фильм Николь Паон — для которой это второй полный метр.
С 14 сентября, кинотеатры города
Фильм «У людей так бывает» (12+)
В альманахе из разных историй, которые в итоге переплетаются, одну из своих последних ролей в кино сыграл Владимир Меньшов. Режиссера не стало в 2021 году. Также в картине о калейдоскопе жизни снялись Екатерина Вилкова, Кирилл Кяро, Катерина Шпица, Михаил Горевой, Любовь Толкалина, Константин Лавроненко, Константин Хабенский, Александр Робак, Александр Балуев, Евгений Дятлов, Дарья Урсуляк, Галина Польских, герой нашей сентябрьской обложки Юрий Стоянов и многие другие. Режиссером и одним из авторов сценария выступил продюсер «Ландыша серебристого» Валерий Белоцерковский.
С 14 сентября, кинотеатры города
Фильм «Дозор Джунглей: Кругосветка» / Les As de la Jungle 2 (6+)
Продолжение мультфильма про приключения жителей джунглей. На этот раз они спасают родные места от таинственной розовой пены, которой их покрыл неизвестный злодей. При контакте с водой та взрывается, поэтому до начала сезона дождей животные во главе с пингвином Морисом должны придумать, как от нее избавиться. В российской версии героев озвучили Антон Шастун, Артур Бабич, Роман Каграманов, Анна Покров и Ида Галич.
С 14 сентября, кинотеатры города
Dima Retro, выставка «(Не)парадный»
Пятница, 15 сентября
Garage Sail (0+)
Как и каждые выходные, в «Севкабель Порту» в этот уик-энд также проходит маркет. На этот раз это гаражная распродажа. Здесь за символическую цену можно приобрести коллекционный винил, дизайнерскую одежду и украшения, мебель и кинопостеры. Вход для покупателей свободный.
С 15 по 17 сентября
Выставка «(Не)парадный», Beriozka (16+)
В галерее Beriozka стартует выставка, объединяющая стрит-арт и «парадное» искусство. В рамках нее художники с уличным бэкграундом расписали стены галереи. В экспозиции — работы Максима Имы, Виктора Забуги, Алексея Spy, Рината L Bank, Василия Ануфриева, Ольги Бачуринрой, Андрея Блиока, Геннадия Бекаревича, Ильи Брезинского и многих других. Всего — 36 авторов. Подробнее здесь.
С 15 сентября по 5 ноября
Выставка «Зал ожидания», MYTH Gallery (18+)
В галерее на улице Чайковского продолжают давать слово молодым. На этот раз — выпускникам кафедры художественной обработки металла Академии им. А.Л. Штиглица. Как отмечают в MYTH, в своих работах Вера Айвазян, Настя Отришко, Михаил Першко, Лина Ставничук, Милена Стрелкова и Ксения Шевченко «погружает зрителя в состояние, подобное пребыванию в зале ожидания, где каждому есть, что рассказать». Подробнее здесь.
С 15 сентября по 22 октября
Выставка «Мария Маркелова. Фаза»
Суббота, 16 сентября
Первый концерт для виолончели с оркестром Шостаковича (12+)
14:00
В Мариинском театре продолжается месяц Дмитрия Шостаковича. В субботу на сцену его концертного зала выйдет выдающийся виолончелист Александр Рамм — обладатель II премии и серебряной медали Международного конкурса им. П. И. Чайковского (2015) и член жюри Конкурса в 2023 году. Вместе с симфоническим оркестром под управлением Валерия Гергиева он исполнит Первый концерт для виолончели с оркестром Шостаковича.
Фестиваль «Назад в будущее» (12+)
На двух площадках библиотеки им. Маяковского (в «Севкабель Порту» и «Охте-8») в выходные пройдет фестиваль о научпопе и фантастике — том, какие предсказания писателей и кинематографистов сбылись, а какие — нет. О технологиях, которые действительно появились, расскажут просветители и просветительницы Алексей Водовозов, Александра Соколова, Максим Винарский, Анны Архицкая и Полину Покрышко. Подробности и регистрация здесь и здесь.
С 16 по 17 сентября
Фестиваль «День дома» (12+)
Ежегодная акция библиотек и учреждений культуры проходит по инициативе Библиотеки Голицына с 2015-го. Как и каждый год, в этом библиотекари из разных районах города на экскурсиях будут рассказывать про здания и необычные локации. Например, о доходных домах, квартире Блока и парках. Подробнее здесь.
С 16 по 17 и с 23 по 24 сентября
Дни открытых дверей в «Стрит-арт хранении» (6+)
Проект «Стрит-арт хранение» в «Севкабель Порту» в эти выходные проведет день открытых дверей. Здесь расскажут, что такое «принцип открытого хранения» и покажут коллекцию музея при этом не в составе экскурсионной группы, как обычно, а в более расслабленном и свободном формате. Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте.
С 16 по 17 сентября
Выставка «Мария Маркелова. Фаза», Санкт-Петербургское общество «А–Я» (18+)
В обществе «А—Я» на Невском проспекте, 60 на этот раз показывают экспериментальный проект — дебютную персональную выставку молодой художницы Марии Маркеловой: живопись, инсталляцию и видео. Это пространство чем-то похожее на вселенную режиссера Дэвида Линча: «сюрреалистичный мир-галлюцинация, который полон неожиданных образов, символов и абстрактных форм». Подробнее здесь.
С 16 сентября по 15 октября
Спецпроект «Посвящение Паулю Целану»
Воскресенье, 17 сентября
Спецпроект «Посвящение Паулю Целану» (12+)
15:00, 19:00
В Доме Радио продолжается трансмедийный спецпроект с элементами Пауля перформанса, драмы и инструментального театра, посвященный столетию поэта Целана. В эти выходные его представят оркестр и хор musicAeterna. Музыку на стихотворения Целана написали современные композиторы — Алексей Ретинский, Андреас Мустукис, Экторас Тартанис, Сергей Невский, Владимир Раннев, Борис Филановский, Теодор Курентзис и Вангелино Курентзис.
Экскурсия «Занимательная медицина для детей» (8+)
17:00
В Военно-медицинском музее проведут специальную игру-занятие, на которой расскажут детям, как раньше лечили зубы и делали прививки. И почему последние особенно важны, в том числе для «общего здоровья». Подробнее здесь.
«Карл Брюллов. Итальянский альбом», «Большая оранжерея» «Петергофа» (6+)
В недавно отреставрированной «Большой оранжерее» Нижнего парка «Петергофа» показывают графику Карла Брюллова — коллекцию из 33 работ. Автор масштабного «Последнего дня Помпеи» в путешествиях предпочитал создавать малые формы. В его «Итальянском альбоме» рисунки, созданные в период с 1825 по 1835 годы. В том числе серия акварелей — портреты натурщиков в национальных костюмах из разных частей Италии. Подробнее здесь.
До 24 октября
Комментарии (0)