Выставки, паблик-арт и образовательная программа: в Петербурге пройдет архитектурный фестиваль «Архитектон»

С 13 по 17 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж» разные поколения архитекторов объединятся в рамках масштабного форума, премии и программы паблик-арта. Также на фестивале представят выставку «Архитектон». Кураторы Андрей Ларионов, Владимир Фролов, Алина Черейская и Ксения Диодорова представят свой взгляд на архитектуру Петербурга через призму истории искусства и современных художественных практик.
«В названии фестиваля использован термин, который придумал и ввел Казимир Малевич в 1923 году. Архитектоны — это супрематические архитектурные модели из врезающихся друг в друга геометрических фигур. Они не имели утилитарного значения и являли собой части нового «супрематического ордера», который, по мысли Малевича, должен был стать основой архитектуры будущего. Программа мероприятия отсылает к философии основателя супрематизма, объединяя рефлексию о будущем с размышлениями о настоящем и прошлом», — рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля.
В рамках форума пройдут дискуссии и лекции с участием архитекторов, урбанистов, градозащитников, архитектурных критиков, девелоперов, культурных институций, общественных организаций. Среди участников — архитекторы Кирилл Губернаторов, Олег Шапиро, Никита Явейн, Тотан Кузембаев, Петр Советников, Петр Кудрявцев, историк архитектуры, искусствовед Ксения Малич, главный редактор портала «Архи.ру» Юлия Тарабарина и другие.
Кроме того, смыслообразующим блоком фестиваля станет выставка «Архитектон». Кураторы Андрей Ларионов, Владимир Фролов, Алина Черейская и Ксения Диодорова представят свой взгляд на архитектуру Петербурга через призму истории искусства и современных художественных практик. Консультант проекта — историк архитектуры Анна Сирро. Выставку символично разделили на несколько частей.
Прошлое города отразится в экспозиции «Ленинградская школа на пороге перемен». Этот раздел посвятили наследию ленинградской архитектурной школы времен позднего Советского Союза. Куратором выступил историк Андрей Ларионов.
Раздел «Руина» проекта alterspb под кураторством архитектурного критика Владимира Фролова поможет увидеть, как трактуются темы материала и времени в творчестве нового поколения. Экспозиция также станет комментарием к петербургскому художественному тексту: в 1923 году художник Павел Шиллинговский создал серию гравюр «Петербург. Руины и возрождение», представляющую картину величественного упадка имперской столицы. Десять версий работ — десять размышлений о ценности прошлого и десять предположений о возможности нового.
Петербург будущего можно будет увидеть в разделе «Город с открытым кодом» — мультисенсорной интерактивной инсталляции от SA lab и Gonzo: Research&Art. Кураторами этой части стали архитектор Алина Черейская и арт-директор и фотограф Ксения Диодорова.
Центром выставки «Архитектон» станет коллективный «кабинет архитектора», где разместятся архитектурные реликвии, артефакты и рабочие инструменты.
Уличной частью фестиваля «Архитектон» станет выставка в рамках главной городской паблик-арт программы «Музейная линия». Кураторы проекта — Георгий Снежкин и Лиза Савина — пригласили 15 молодых архитекторов и будущих звезд архитектуры придумать свои архитектоны, среди них — архитекторы Лиза Михайлова, Ира Кащеева, «БЮРО ЧЕЛЫ», NTML и другие. Их работы будут представлены на площади у Западного фасада ЦВЗ «Манеж». Самая масштабная из них — архитектон, выполненный из труб различного диаметра архитектурным бюро NTML, — расположится на площади у западного фасада ЦВЗ «Манеж».
Еще один блок фестиваля — объединенная экспозиция петербургских архитектурных школ и университетов: Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица, Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, Санкт-Петербургского Горного университета, Высшей школы экономики, ИТМО и Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина.
С 13 по 16 сентября каждый день посвятят одной из школ: ВШЭ сделает открытую студию с приглашенными гостями, Академия Штиглица, Горный университет и Академия художеств представят работы студентов, а ИТМО покажет свои разработки в области транспорта. Помимо экспозиционной части, кураторы школ примут участие в практикуме и проведут презентации на главной сцене форума.
Архитектурный фестиваль «Архитектон» пройдет с 13 по 17 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж» на Исаакиевской площади, 1.
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