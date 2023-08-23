Выставки, паблик-арт и образовательная программа: в Петербурге пройдет архитектурный фестиваль «Архитектон»

«В названии фестиваля использован термин, который придумал и ввел Казимир Малевич в 1923 году. Архитектоны — это супрематические архитектурные модели из врезающихся друг в друга геометрических фигур. Они не имели утилитарного значения и являли собой части нового «супрематического ордера», который, по мысли Малевича, должен был стать основой архитектуры будущего. Программа мероприятия отсылает к философии основателя супрематизма, объединяя рефлексию о будущем с размышлениями о настоящем и прошлом», — рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля.

В рамках форума пройдут дискуссии и лекции с участием архитекторов, урбанистов, градозащитников, архитектурных критиков, девелоперов, культурных институций, общественных организаций. Среди участников — архитекторы Кирилл Губернаторов, Олег Шапиро, Никита Явейн, Тотан Кузембаев, Петр Советников, Петр Кудрявцев, историк архитектуры, искусствовед Ксения Малич, главный редактор портала «Архи.ру» Юлия Тарабарина и другие.

Кроме того, смыслообразующим блоком фестиваля станет выставка «Архитектон». Кураторы Андрей Ларионов, Владимир Фролов, Алина Черейская и Ксения Диодорова представят свой взгляд на архитектуру Петербурга через призму истории искусства и современных художественных практик. Консультант проекта — историк архитектуры Анна Сирро. Выставку символично разделили на несколько частей.

Прошлое города отразится в экспозиции «Ленинградская школа на пороге перемен». Этот раздел посвятили наследию ленинградской архитектурной школы времен позднего Советского Союза. Куратором выступил историк Андрей Ларионов.

Раздел «Руина» проекта alterspb под кураторством архитектурного критика Владимира Фролова поможет увидеть, как трактуются темы материала и времени в творчестве нового поколения. Экспозиция также станет комментарием к петербургскому художественному тексту: в 1923 году художник Павел Шиллинговский создал серию гравюр «Петербург. Руины и возрождение», представляющую картину величественного упадка имперской столицы. Десять версий работ — десять размышлений о ценности прошлого и десять предположений о возможности нового.

Петербург будущего можно будет увидеть в разделе «Город с открытым кодом» — мультисенсорной интерактивной инсталляции от SA lab и Gonzo: Research&Art. Кураторами этой части стали архитектор Алина Черейская и арт-директор и фотограф Ксения Диодорова.

Центром выставки «Архитектон» станет коллективный «кабинет архитектора», где разместятся архитектурные реликвии, артефакты и рабочие инструменты.