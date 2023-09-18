Пространство «Фазы» во многом отсылает ко вселенной кинорежиссера Дэвида Линча: сюрреалистичный мир-галлюцинация, который полон неожиданных образов, символов и абстрактных форм. «Чем больше вы добавите черного в любой цвет — тем он начинает более располагать к грезам и снам. Темнота имеет глубину. Вы начинаете видеть собственные страхи. И вместе с этим вы можете видеть то, что вы любите. Все это напоминает сон», — так Дэвид Линч рассуждает об использовании черного цвета. «Черный в полотнах Марии Маркеловой — это космос и абсолют, в пространстве которого свободно существуют цветные герои мультфильмов», — так говорят о работах художницы в Обществе «А-Я».