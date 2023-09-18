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Искусство

Абстрактный и сюрреалистичный мир-галлюцинация в стиле Дэвида Линча: в Обществе «А-Я» открылась выставка Марии Маркеловой

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В экспозиции, которая продолжит серию экспериментальных проектов общества, представлены живопись, инсталляции и видео молодой художницы и выпускницы Академии Штиглица.

Предоставлено Общество "А-Я"

Мария Маркелова — выпускница кафедры монументально-декоративной живописи в Академии имени Штиглица, за плечами которой участие в ряде групповых выставок в Петербурге. «Фаза» — ее дебютная персональная выставка. Экспериментируя с материалами и соединяя в работах приемы классической живописи, мультипликации и линейной графики, художница стремится создать уникальную комбинацию формы и идеи. В своих произведениях она размышляет о взаимодействии живой и неживой материи, внутреннем мире человека, пограничных состояниях и непостоянстве.

Предоставлено Общество "А-Я"

Пространство «Фазы» во многом отсылает ко вселенной кинорежиссера Дэвида Линча: сюрреалистичный мир-галлюцинация, который полон неожиданных образов, символов и абстрактных форм. «Чем больше вы добавите черного в любой цвет — тем он начинает более располагать к грезам и снам. Темнота имеет глубину. Вы начинаете видеть собственные страхи. И вместе с этим вы можете видеть то, что вы любите. Все это напоминает сон», — так Дэвид Линч рассуждает об использовании черного цвета. «Черный в полотнах Марии Маркеловой — это космос и абсолют, в пространстве которого свободно существуют цветные герои мультфильмов», — так говорят о работах художницы в Обществе «А-Я».

Предоставлено Общество "А-Я"

Персональная выставка Марии Маркеловой «Фаза» открыта с 16 сентября по 15 октября 2023 года в Обществе «А-Я» на Невском проспекте, 60. Вход свободный.

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