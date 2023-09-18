Команда галереи Beriozka

О Петербурге:

Блистательный, помпезный, шикарный и порой вычурный Санкт-Петербург соседствует с непримечательным и скрытым от невнимательного глаза, но очень близким для петербуржцев непарадным Питером. Исторические красоты города-музея, новые урбанистические решения, промышленно-техногенные, парковые и спальные районы, маргинальные зоны — он предстает перед нашим внутренним взглядом как вполне понятный целостный осязаемый образ.

Мы можем представить себе разные ипостаси тела города: его физическое каменное тело, звуковое и световое тело, воздушное тело запахов, вибрационное, волновое и даже мистическое. Город — особая среда, социо-культурный феномен, но это живой организм, в котором живут, работают и отдыхают люди. Он оказывает влияние на их мышление, самоидентификацию, физику, но он же и состоит из них — нас.

Город — не только архитектура и здания, но и общность людей, которые его создают, задают и считывают его культурные коды, чувствуют, понимают и просто любят — любят всяким.