18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Культурный Петербург и андеграундное уличное искусство встретились на выставке «(Не)парадный» в галерее Beriozka

Поделиться:

В стенах культурного пространства соседствуют произведения искусства, относящиеся к двум мирам: скрытому во дворах-колодцах и высокому «парадному». Стрит-арт художники расписали стены галереи, воссоздавая узнаваемые теги на домах. Однако просуществуют они лишь в течение полутора месяцев, после чего исчезнут за слоем краски.

Изображение предоставлено командой галереи Beriozka

Работа Dima Retro. Граффити будет существовать исключительно в период выставки — в дальнейшем его закрасят

Изображение предоставлено командой галереи Beriozka
Изображение предоставлено командой галереи Beriozka

На этой картине каждый мог оставить свой след — и получилось полотно посланий и ассоциаций. К концу вечера картина приобрела другой вид

В экспозицию выставки «(Не)парадный» вошли работы живописцев, графиков, скульпторов, фотографов, представителей уличного искусства и медиа-художников — Максима Имы, Виктора Забуги, Алексея Spy, Рината L Bank, Василия Ануфриева, Ольги Бачуринрой, Андрея Блиока, Геннадия Бекаревича, Ильи Брезинского, Глеба Гавриленкова, Вадима Григорьева-Башуна, Алексея Головина, Андрея и Николая Дмитриенко, Романа Добро, Алексея Добровольского, Виктора Егорова, Наримана Калашникова, Олега Калитеня, Виолетты Ким, Алекса Ко, Лины Кордюченко, Насти Коп, Дениса Куксова, Веры Лагутенковой, Светы Лебедевой, Алексея Левчука, Максима Маргунова, Стаса Мирошникова, Мотера, Чан Дык Миня, Лизы Пугачевой, Антона Чумака, Кости Ужве, Дениса Шевчука и Марии Янковской.

36 художников заняли главный зал галереи и создали здесь свой Петербург — парадный или непарадный. Кроме современных авторов, малый зал центра посвящен ХХ веку и его героям — от романтичного соцреализма до андеграунда. Зал арт-склад заняла выставка архитектурной фотографии.

Изображение предоставлено командой галереи Beriozka

Андрей и Николай Дмитриенко, "Средний проспект В.О."

Изображение предоставлено командой галереи Beriozka

Олег Калитеня, "Красные фонтаны"

Изображение предоставлено командой галереи Beriozka

Настя Коп, "Лифт"

Изображение предоставлено командой галереи Beriozka

Андрей Блиок, "Фарфоровский пост"

Изображение предоставлено командой галереи Beriozka

Чан Дык Минь, "Мастерская художника"

Изображение предоставлено командой галереи Beriozka

Виктор Егоров, "Двор-колодец. Погружение в сумрак"

Изображение предоставлено командой галереи Beriozka

Алексей Головин, "Синее утро"

Изображение предоставлено командой галереи Beriozka

Алексей Добровольский, "Северный ветер"

Команда галереи Beriozka

О Петербурге:

Блистательный, помпезный, шикарный и порой вычурный Санкт-Петербург соседствует с непримечательным и скрытым от невнимательного глаза, но очень близким для петербуржцев непарадным Питером. Исторические красоты города-музея, новые урбанистические решения, промышленно-техногенные, парковые и спальные районы, маргинальные зоны — он предстает перед нашим внутренним взглядом как вполне понятный целостный осязаемый образ.

Мы можем представить себе разные ипостаси тела города: его физическое каменное тело, звуковое и световое тело, воздушное тело запахов, вибрационное, волновое и даже мистическое. Город — особая среда, социо-культурный феномен, но это живой организм, в котором живут, работают и отдыхают люди. Он оказывает влияние на их мышление, самоидентификацию, физику, но он же и состоит из них — нас.

Город — не только архитектура и здания, но и общность людей, которые его создают, задают и считывают его культурные коды, чувствуют, понимают и просто любят — любят всяким.

Изображение предоставлено командой галереи Beriozka
Изображение предоставлено командой галереи Beriozka
Изображение предоставлено командой галереи Beriozka
Изображение предоставлено командой галереи Beriozka
Изображение предоставлено командой галереи Beriozka
Изображение предоставлено командой галереи Beriozka

Культурный центр и галерея Beriozka — проект основательниц фонда «Новое искусствознание» Кристины Сасонко и Екатерины Дубровской, объединяющий выставочные залы, кинозал-лекторий, магазин и кафе. Центр занимает в общей сложности 700 квадратных метров помещений бывшего (легендарного!) магазина «Березка» на Лермонтовском проспекте в гостинице «Советская», сейчас — отеле Azimut.

Выставка «(Не)парадный» открыта с 15 сентября по 5 ноября в галерее Beriozka на Лермонтовском проспекте, 43/1.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: