В стенах культурного пространства соседствуют произведения искусства, относящиеся к двум мирам: скрытому во дворах-колодцах и высокому «парадному». Стрит-арт художники расписали стены галереи, воссоздавая узнаваемые теги на домах. Однако просуществуют они лишь в течение полутора месяцев, после чего исчезнут за слоем краски.
В экспозицию выставки «(Не)парадный» вошли работы живописцев, графиков, скульпторов, фотографов, представителей уличного искусства и медиа-художников — Максима Имы, Виктора Забуги, Алексея Spy, Рината L Bank, Василия Ануфриева, Ольги Бачуринрой, Андрея Блиока, Геннадия Бекаревича, Ильи Брезинского, Глеба Гавриленкова, Вадима Григорьева-Башуна, Алексея Головина, Андрея и Николая Дмитриенко, Романа Добро, Алексея Добровольского, Виктора Егорова, Наримана Калашникова, Олега Калитеня, Виолетты Ким, Алекса Ко, Лины Кордюченко, Насти Коп, Дениса Куксова, Веры Лагутенковой, Светы Лебедевой, Алексея Левчука, Максима Маргунова, Стаса Мирошникова, Мотера, Чан Дык Миня, Лизы Пугачевой, Антона Чумака, Кости Ужве, Дениса Шевчука и Марии Янковской.
36 художников заняли главный зал галереи и создали здесь свой Петербург — парадный или непарадный. Кроме современных авторов, малый зал центра посвящен ХХ веку и его героям — от романтичного соцреализма до андеграунда. Зал арт-склад заняла выставка архитектурной фотографии.
О Петербурге:
Блистательный, помпезный, шикарный и порой вычурный Санкт-Петербург соседствует с непримечательным и скрытым от невнимательного глаза, но очень близким для петербуржцев непарадным Питером. Исторические красоты города-музея, новые урбанистические решения, промышленно-техногенные, парковые и спальные районы, маргинальные зоны — он предстает перед нашим внутренним взглядом как вполне понятный целостный осязаемый образ.
Мы можем представить себе разные ипостаси тела города: его физическое каменное тело, звуковое и световое тело, воздушное тело запахов, вибрационное, волновое и даже мистическое. Город — особая среда, социо-культурный феномен, но это живой организм, в котором живут, работают и отдыхают люди. Он оказывает влияние на их мышление, самоидентификацию, физику, но он же и состоит из них — нас.
Город — не только архитектура и здания, но и общность людей, которые его создают, задают и считывают его культурные коды, чувствуют, понимают и просто любят — любят всяким.
Культурный центр и галерея Beriozka — проект основательниц фонда «Новое искусствознание» Кристины Сасонко и Екатерины Дубровской, объединяющий выставочные залы, кинозал-лекторий, магазин и кафе. Центр занимает в общей сложности 700 квадратных метров помещений бывшего (легендарного!) магазина «Березка» на Лермонтовском проспекте в гостинице «Советская», сейчас — отеле Azimut.
Выставка «(Не)парадный» открыта с 15 сентября по 5 ноября в галерее Beriozka на Лермонтовском проспекте, 43/1.
16+
Комментарии (0)