Чем заняться в Петербурге с 20 по 23 июля

«НАТЕ! Фестиваль ко дню рождения Владимира Маяковского!» (12+, 18+)

Фестивалем библиотека им. Маяковского отмечает сразу два юбилея: самого поэта (130-летие) и свой (155-летие). В программе — мастер-классы, кинопоказы, лекции о стиле литератора и издании поэмы «Про это» с фотомонтажем Александра Родченко. Вход свободный, но по предварительной регистрации. Подробнее здесь.

До 27 июля

Спецпоказ фильма «Великая красота» (18+)

На зеленом газоне у сцены в центре Новой Голландии вновь показывают мировые киношедевры в проекте «Кино в парке». На этой неделе на большом экране можно увидеть драму Паоло Соррентино о жизни на обломках древней цивилизации «Великая красота» (18+). Показ может быть перенесен в случае сильного дождя. Где еще смотреть кино под открытым небом в Петербурге, мы рассказывали здесь.

Фильм «Жанна Дюбарри» / Jeanne du Barry (16+)

Костюмный байопик с Джонни Деппом и Майвенн (она же режиссер картины) показывали на открытии Каннского кинофестиваля в этом году. Это история куртизанки Жанны Вобернье, ставшей фавориткой Людовика XV и одной из самых влиятельных женщин Франции. Идея фильма пришла к Майвенн после просмотра «Марии Антуанетты» Софии Копполы, где Дюбарри играла Азия Ардженто.

С 20 июля, кинотеатры города

Фильм «Донни Дарко» / Donnie Darko (2001) (18+)

Драму о школьнике-андердоге Донни Дарко, который видит предвещающего конец света кролика, вновь покажут на большом экране. В момент выхода картина режиссера Ричарда Келли с юным Джейком Джилленхолом в заглавной роли провалилась в прокате, но вскоре обрела культовый статус. При этом на момент съемок его автору было всего 25 лет. И больше сопоставимых по масштабу работ в его кинокарьере так и не случилось.

С 20 июля, кинотеатры города

Фильм «Парень встречает девушку» / Boy Meets Girl (1984) (16+)

Дебют Леоса Каракса в кино — поэтичная, как ночные улицы Парижа, картина-оммаж кино 1960-х. Ее главный герой Алекс (Дени Лаван) — альтер-эго самого Каракса. Он мечтает когда-то стать режиссером, а пока сильно переживает из-за того, что возлюбленная ушла от него к лучшему другу. Фильм о том, как страдания переплавляются в искусство, теперь можно увидеть и на большом экране в России.

С 20 июля, кинотеатры города

Фильм «Дурная кровь» / Mauvais sang (1986) (18+)

В пандан к фильму «Парень встречает девушку» в прокат выходит и вторая картина Леоса Каракса, логичное продолжение его дебюта. Это вновь история про Алекса (неизменный Дени Лаван) и его любовь (возлюбленная тут Жюльет Бинош), но с оттенком фантастики: в мире недалекого будущего людям угрожает опасный вирус.

С 20 июля

Фильм «Малышка на драйве» / Teuksong (16+)

Криминальный боевик о девушке-курьере, способной быстро доставить любой груз, не задавая лишних вопросов. Однажды к ней в машину садится маленький сын ее клиента, которого преследуют преступники. Она решает помочь ребенку. «Малышку на драйве» играет Пак Со-дам из «Паразитов».

С 20 июля, кинотеатры города

Фильм «Король улиц» / Omar la fraise (18+)

Дебютный фильм Элиас Белькеддар с Бенуа Мажимелем («После меня», «Пианистка») также показывали на Каннском кинофестивале в этом году. Бандит Омар бежит из Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы, в Алжир. Здесь он пытается начать новую жизнь, но вскоре возвращается к привычному криминалу.

С 20 июля, кинотеатры города

Фильм «До встречи на Венере» / See You on Venus (16+)

Мелодрама для романтичных летних свиданий с Вирджинией Гарднер («Вышка», «Мое прекрасное насчастье») и Алексом Айоно ( «Милые обманщицы: Первородный грех»). Активная Миа ищет, с кем ей отправиться из США в Испанию, чтобы найти биологическую мать. Она встречает депрессивного Кайла, который давно не чувствует радости в жизни. Тот не горит желанием стать ее попутчиком, но все же соглашается.

С 20 июля, кинотеатры города