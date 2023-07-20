Чем заняться в Петербурге с 20 по 23 июля

Премьера комической оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры» в Мариинском театре, ежегодный фестиваль электронной музыки и медиаискусства Gamma, концерт Feduk, марафон лекций и мастер-классов в честь юбилея Владимира Маяковского, а также костюмная мелодрама с Джонни Деппом «Жанна Дюбарри» в прокате — рассказываем о главных событиях в городе на этой неделе.
Фильм «Жанна Дюбарри»
Четверг, 20 июля
«НАТЕ! Фестиваль ко дню рождения Владимира Маяковского!» (12+, 18+)
Фестивалем библиотека им. Маяковского отмечает сразу два юбилея: самого поэта (130-летие) и свой (155-летие). В программе — мастер-классы, кинопоказы, лекции о стиле литератора и издании поэмы «Про это» с фотомонтажем Александра Родченко. Вход свободный, но по предварительной регистрации. Подробнее здесь.
До 27 июля
Спецпоказ фильма «Великая красота» (18+)
На зеленом газоне у сцены в центре Новой Голландии вновь показывают мировые киношедевры в проекте «Кино в парке». На этой неделе на большом экране можно увидеть драму Паоло Соррентино о жизни на обломках древней цивилизации «Великая красота» (18+). Показ может быть перенесен в случае сильного дождя. Где еще смотреть кино под открытым небом в Петербурге, мы рассказывали здесь.
Фильм «Жанна Дюбарри» / Jeanne du Barry (16+)
Костюмный байопик с Джонни Деппом и Майвенн (она же режиссер картины) показывали на открытии Каннского кинофестиваля в этом году. Это история куртизанки Жанны Вобернье, ставшей фавориткой Людовика XV и одной из самых влиятельных женщин Франции. Идея фильма пришла к Майвенн после просмотра «Марии Антуанетты» Софии Копполы, где Дюбарри играла Азия Ардженто.
С 20 июля, кинотеатры города
Фильм «Донни Дарко» / Donnie Darko (2001) (18+)
Драму о школьнике-андердоге Донни Дарко, который видит предвещающего конец света кролика, вновь покажут на большом экране. В момент выхода картина режиссера Ричарда Келли с юным Джейком Джилленхолом в заглавной роли провалилась в прокате, но вскоре обрела культовый статус. При этом на момент съемок его автору было всего 25 лет. И больше сопоставимых по масштабу работ в его кинокарьере так и не случилось.
С 20 июля, кинотеатры города
Фильм «Парень встречает девушку» / Boy Meets Girl (1984) (16+)
Дебют Леоса Каракса в кино — поэтичная, как ночные улицы Парижа, картина-оммаж кино 1960-х. Ее главный герой Алекс (Дени Лаван) — альтер-эго самого Каракса. Он мечтает когда-то стать режиссером, а пока сильно переживает из-за того, что возлюбленная ушла от него к лучшему другу. Фильм о том, как страдания переплавляются в искусство, теперь можно увидеть и на большом экране в России.
С 20 июля, кинотеатры города
Фильм «Дурная кровь» / Mauvais sang (1986) (18+)
В пандан к фильму «Парень встречает девушку» в прокат выходит и вторая картина Леоса Каракса, логичное продолжение его дебюта. Это вновь история про Алекса (неизменный Дени Лаван) и его любовь (возлюбленная тут Жюльет Бинош), но с оттенком фантастики: в мире недалекого будущего людям угрожает опасный вирус.
С 20 июля
Фильм «Малышка на драйве» / Teuksong (16+)
Криминальный боевик о девушке-курьере, способной быстро доставить любой груз, не задавая лишних вопросов. Однажды к ней в машину садится маленький сын ее клиента, которого преследуют преступники. Она решает помочь ребенку. «Малышку на драйве» играет Пак Со-дам из «Паразитов».
С 20 июля, кинотеатры города
Фильм «Король улиц» / Omar la fraise (18+)
Дебютный фильм Элиас Белькеддар с Бенуа Мажимелем («После меня», «Пианистка») также показывали на Каннском кинофестивале в этом году. Бандит Омар бежит из Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы, в Алжир. Здесь он пытается начать новую жизнь, но вскоре возвращается к привычному криминалу.
С 20 июля, кинотеатры города
Фильм «До встречи на Венере» / See You on Venus (16+)
Мелодрама для романтичных летних свиданий с Вирджинией Гарднер («Вышка», «Мое прекрасное насчастье») и Алексом Айоно ( «Милые обманщицы: Первородный грех»). Активная Миа ищет, с кем ей отправиться из США в Испанию, чтобы найти биологическую мать. Она встречает депрессивного Кайла, который давно не чувствует радости в жизни. Тот не горит желанием стать ее попутчиком, но все же соглашается.
С 20 июля, кинотеатры города
Иван Логос
Пятница, 21 июля
Выставка «Африка в русском искусстве», Русский музей (корпус Бенуа) (6+)
Еще одна выставка, приуроченная к саммиту «Россия — Африка». Правда, в отличие от «Манежа», тут будут представлены труды лишь отечественных художников. Это акварели братьев Никанора и Григория Чернецовых и князя Григория Гагарина, побывавших в Египте в 19 веке, а также картина Константина Маковского «Перенесение священного ковра в Каире» (1876). Кроме того, покажут работы посетивших Марокко, Алжир и Тунис живописцев Яна Ционглинского, Кузьмы Петрова-Водкина и Зинаиды Серебряковой. Подробнее здесь.
С 21 июля по 14 августа
Garage Sail (0+)
Как и каждые выходные, в «Севкабель Порту» в этот уик-энд также проходит маркет. На этот раз это гаражная распродажа. Здесь за символическую цену можно приобрести коллекционный винил, дизайнерскую одежду и украшения, мебель и кинопостеры. Вход для покупателей свободный.
С 21 по 23 июля
Опера «Нюрнбергские мейстерзингеры», Мариинский театр (12+)
18:00
Мариинский театр закрывает сезон премьерой — постановкой единственной комической оперы Рихарда Вагнера. Спектаклю предшествовали концертные исполнения оперы — первое из них состоялось 5 марта 2021 года, последнее — 20 февраля 2023-го. Режиссером-постановщиком «Нюрнбергских мейстерзингеров» выступил Константин Балакин. Художник по костюмам и декорациям — Елена Вершинина, по свету — Ирина Вторникова, по видео — Сергей Некозырев, хореограф — Александр Сергеев. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев. Он же будет дирижировать на премьере. Партию Ганса Сакса исполнит Михаил Петренко, Евы – Ирина Чурилова.
21, 22 июля
Gamma festival (18+)
Фестиваль электроники и медиаискусства формации m_division Ивана Логоса вновь пройдет в урбанистических декорациях завода им. Степана Разина. А концерт открытия — на Новой сцене Александринского театра, где выступит московский оркестр классической и современной академической музыки Euphoria и саунд-артист Sofist. На основном ивенте обещают четыре сцены и более 70 участников: от техно-гуру Лены Поповой до Никиты Забелина со специальным перформансом. Подробнее здесь.
С 21 по 23 июля
Концерт «Башня из слоновой кости» (18+)
20:00
В пятницу студию им Шостаковича вновь превратят в «Башню из слоновой кости» — «метафорическое пространством для интроспекции и электронной музыки». Экспериментальные сеты от низкочастотного дрона до эмбиента и электроакустики сыграют vitalinair, Dmitry Lu, «Подозрительный предмет» и Дмитрий Мазуров при участии Романа Малявкина. Подробнее здесь.
Фёдор Хиросигэ. Mirage | Мираж, 2023
Суббота, 22 июля
Выставка «Рисунки на стенах: карусель», «Севкабель Порт» (16+)
Только два дня в «Севкабель Порту» будет проходить поп-ап-выставка уличного искусства — «аттракцион веселья и радости», как ее характеризируют организаторы. Покажут работы Максима Имы, Базелевса, Алеши, Ульяны Полоз, Станислава Дасюкевича, Миши Верта и Добро. Вход на экспозицию со стороны Нормального переулка. Подробнее здесь.
С 22 по 23 июля
Выставка «Лекторий Федора Хиросигэ», Новая Голландия (18+)
В Павильоне Новой Голландии продолжают показывать арт в совместном проекте культурного пространства и галерей города. Так, художник Anna Nova Gallery Федор Хиросигэ создал авторский «лекторий». Так как, на его взгляд, процессы обучения и духовные практики во многом схожи. На выставке он переосмысляет школьные классы, в которых зазубривают не таблицу умножения, а вступления к аниме, буддийские трактаты и тибетские мантры. Подробнее здесь.
До 20 августа
Фестиваль EMOLAND (16+, 18+)
17:00
В «Саду Меньшикова» проект вечерин https://vk.com/emolandfest ок EMOLAND устраивает свой первый фестиваль. В дневной части (16+) выступят Neverlove, Saypink!, «Молодость внутри», «Шары», Tapenight, «Знаки внимания» и «Псарня». В ночной (18+) зрителей ждут диджей-сеты Андрея Pyrokinesis, Monrau и других. Подробнее здесь.
Feduk
Воскресенье, 23 июля
Вязальный клуб в «Сообществе» (18+)
14:00
В это воскресенье в «Сообществе» в Новой Голландии вновь пройдет вязальный клуб. Раз в неделю его участники вместе развивают навыки вязания крючком, общаются, обмениваются идеями и опытом. Ведущая — Екатерина Щербакова, мастерица бренда Love To Knit. Подробнее здесь.
Фестиваль «Опера — всем» (6+)
17:00
В это воскресенье ежегодный оперный опен-эйр со свободным входом завершается показом спектакля «Так поступают все женщины». Местом действия станет Парадный плац Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село». Поставил оперу Моцарта специально для фестиваля Виктор Высоцкий. Она прозвучит в исполнении оркестра Музыкального театра им. Шаляпина «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело и его хора. Солисты — Анна Викулина, Назия Аминева, Анастасия Самарина, Павел Шнипов, Сергей Романов (Мариинский театр), Яков Стрижак (приглашенный солист Мариинского театра).
Концерт Feduk (12+)
20:00
Feduk по-настоящему универсальный музыкант. Он умеет и в хип-хоп с трэпом и хаусом, и в поп-гимны с прилипчивыми рефренами. То его альбомы продюсирует Cream Soda, а потом Федор вдруг записывает фит с трогательным Сергеем Сироткиным и его группой. Все грани своего таланта Feduk продемонстрирует на большом опен-эйре во «Дворе Гостинки».
Комментарии (0)