Gamma Festival объявил даты проведения в 2023 году

Команда Gamma Festival

О фестивале в этом году:

Фестиваль Gamma остается верен своей миссии: вдохновлять на новые свершения и высоты, давать возможность выражать эмоции, мысли и чувства в творчестве, раздвигать границы и чувствовать, объединять лучшее, создавать новое мышление, поддерживать, развивать культуру и креативные индустрии, и давать возможность просто быть собой… Оставаясь маяком для всех нас даже в самое темное время.