Gamma Festival объявил даты проведения в 2023 году

Фестиваль пройдет в июле в трехдневном формате.
Gamma Festival-2023 стартует 21 июля программой Gamma_Performance — с концертом-открытием, перформансом или тотальной инсталляцией. Главная ночь фестиваля Gamma_Main состоится 22 июля на четырех сценах, традиционно развернутых в стенах бывшего завода Степана Разина. Вторая и заключительная ночь пройдет 23 июля под заголовком Gamma_Afterparty. Параллельно пройдет Gamma_Lab, основной задачей которой является создание новых художественных и технологических проектов.
О фестивале в этом году:
Фестиваль Gamma остается верен своей миссии: вдохновлять на новые свершения и высоты, давать возможность выражать эмоции, мысли и чувства в творчестве, раздвигать границы и чувствовать, объединять лучшее, создавать новое мышление, поддерживать, развивать культуру и креативные индустрии, и давать возможность просто быть собой… Оставаясь маяком для всех нас даже в самое темное время.
Gamma Festival пройдет с 21 по 23 июля на территории завода Степана Разина. Подробности можно найти здесь. 18+
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