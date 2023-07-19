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Кино и сериалы

Где смотреть кино под открытым небом в Петербурге летом 2023-го?

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Сезон белых ночей в Петербурге идет на убыль, зато благодаря сумеркам многие культурные пространства и парки начали показывать фильмы (и даже сериалы!) в летних кинотеатрах. Рассказываем про главные локации города, где можно увидеть классику артхауса и новые релизы под открытым небом.

предоставлено пресс-службой проекта «Новая Голландия»

«Новая Голландия»

Где: Наб. Адмиралтейского канала, 2

Сколько: бесплатно

На зеленом газоне у сцены в центре острова вновь показывают мировые киношедевры в проекте «Кино в парке». На этой неделе на большом экране можно увидеть меланхоличные новеллы о туристах на родине Элвиса Пресли «Таинственный поезд» (16+) Джима Джармуша и драму Паоло Соррентино о жизни на обломках древней цивилизации «Великая красота» (18+). Показы могут быть перенесены в случае сильного дождя.

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Предоставлено пресс-службой проекта «Третье место»

«Третье место»

Где: Литейный пр., 62

Сколько: 700 рублей

Общественное пространство во дворе особняка Лопухиных-Нарышкиных XIX века за несколько сезонов стало традиционным местом для летних киносеансов на открытом воздухе. И этот год не стал исключением. В стульях-шезлонгах на имитирующем пляж золотом песке 20 июля смотрим современную адаптацию паттернов греческой трагедии в «Убийстве священного оленя» Йогоса Лантимоса (18+). А еще через неделю — трогательную историю взросления «Молочные зубы» (18+).

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Фото предоставлено пресс-службой проекта «Севкабель Порт»

«Севкабель Порт»

Где: Кожевенная линия, 40

Сколько: бесплатно по регистрации 

Проект «Кинотеатр у моря» с видом на Неву и Финский залив организован культурным кластером совместно с платформой Okko. В программе на июль — основанная на реальной истории российская комедия «Поехавшая» (16+), победитель Каннского кинофестиваля прошлого года «Треугольник печали» Рубена Эстлунда (18+), короткометражка с Алесей Кафельниковой «В кругу своих» (18+) и драма Петра Тодоровского с Никитой Ефремовым «Здоровый человек» (18+).

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фото: «Винный склад»

«Винный склад»

Где: Инструментальная ул., 3в

Сколько: бесплатно

У винного гипермаркета с баром, салюмерией, библиотекой и лаунж-зоной есть и свой летний кинотеатр. До конца июля здесь покажут «Фотоувеличение» Антониони (18+), документальную ленту Шарлотты Генсбур о ее маме Джейн Биркин «Джейн глазами Шарлотты» (16+) и байопик «Быть Сальвадором Дали» (18+). В запланированной программе киносеансов могут быть изменения.

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Фотография предоставлена Василеостровским рынком

Василеостровский рынок

Где: Большой проспект В.О., 16 / 14б

Сколько: бесплатно по регистрации 

Во дворе фуд-холла этим летом (как и прошлым!) также показывают кино. На этой неделе ловим здесь триумфатора «Оскара» и Каннского кинофестиваля, южнокорейскую картину «Паразиты» Пон Джун Хо (18+). На следующей — итальянскую мелодраму о том, как сложно (но важно) быть вместе и держаться друг за друга «Супергерои» (18+).

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представлено Tele2

ЦПКиО им. Кирова

Где: Елагин остров, 4

Сколько: бесплатно

В центре главного городского парка открылась площадка Tele2 Art Space, где в том числе показывают кино. При этом, в отличие от других летних проектов, не только для взрослых, но и для подростков и детей. Например, на этой неделе это фильм «Мой друг дельфин Эхо» (12+), история о том, как жилось скейтерам в СССР «Асфальтовое солнце» (12+) Ильи Хотиненко и картина о взрослении и орнитологии «Расправь крылья» (6+).

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предоставлено проектом «Двор Гостинки»

«Двор Гостинки»

Где: Невский пр., 35 / Садовая ул., 17

Сколько: бесплатно для подписчиков Kion и по регистрации

В летнем проекте «Двор Гостинки» показывают как кино, так и сериалы. Вход свободный, но только для подписчиков спонсирующей кинопоказы платформы Kion и по регистрации. В ближайшем расписании — сериал «В раю места нет» (18+) с Екатериной Вилковой и Артемом Ткаченко, фильм о пиромании и дружбе «1000 дешевыз зажигалок» (18+) и комедийный проект «Сергий против нечести» с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко.

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