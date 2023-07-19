Где смотреть кино под открытым небом в Петербурге летом 2023-го?

Сезон белых ночей в Петербурге идет на убыль, зато благодаря сумеркам многие культурные пространства и парки начали показывать фильмы (и даже сериалы!) в летних кинотеатрах. Рассказываем про главные локации города, где можно увидеть классику артхауса и новые релизы под открытым небом.
«Новая Голландия»
Где: Наб. Адмиралтейского канала, 2
Сколько: бесплатно
На зеленом газоне у сцены в центре острова вновь показывают мировые киношедевры в проекте «Кино в парке». На этой неделе на большом экране можно увидеть меланхоличные новеллы о туристах на родине Элвиса Пресли «Таинственный поезд» (16+) Джима Джармуша и драму Паоло Соррентино о жизни на обломках древней цивилизации «Великая красота» (18+). Показы могут быть перенесены в случае сильного дождя.
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«Третье место»
Где: Литейный пр., 62
Сколько: 700 рублей
Общественное пространство во дворе особняка Лопухиных-Нарышкиных XIX века за несколько сезонов стало традиционным местом для летних киносеансов на открытом воздухе. И этот год не стал исключением. В стульях-шезлонгах на имитирующем пляж золотом песке 20 июля смотрим современную адаптацию паттернов греческой трагедии в «Убийстве священного оленя» Йогоса Лантимоса (18+). А еще через неделю — трогательную историю взросления «Молочные зубы» (18+).
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«Севкабель Порт»
Где: Кожевенная линия, 40
Сколько: бесплатно по регистрации
Проект «Кинотеатр у моря» с видом на Неву и Финский залив организован культурным кластером совместно с платформой Okko. В программе на июль — основанная на реальной истории российская комедия «Поехавшая» (16+), победитель Каннского кинофестиваля прошлого года «Треугольник печали» Рубена Эстлунда (18+), короткометражка с Алесей Кафельниковой «В кругу своих» (18+) и драма Петра Тодоровского с Никитой Ефремовым «Здоровый человек» (18+).
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«Винный склад»
Где: Инструментальная ул., 3в
Сколько: бесплатно
У винного гипермаркета с баром, салюмерией, библиотекой и лаунж-зоной есть и свой летний кинотеатр. До конца июля здесь покажут «Фотоувеличение» Антониони (18+), документальную ленту Шарлотты Генсбур о ее маме Джейн Биркин «Джейн глазами Шарлотты» (16+) и байопик «Быть Сальвадором Дали» (18+). В запланированной программе киносеансов могут быть изменения.
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Василеостровский рынок
Где: Большой проспект В.О., 16 / 14б
Сколько: бесплатно по регистрации
Во дворе фуд-холла этим летом (как и прошлым!) также показывают кино. На этой неделе ловим здесь триумфатора «Оскара» и Каннского кинофестиваля, южнокорейскую картину «Паразиты» Пон Джун Хо (18+). На следующей — итальянскую мелодраму о том, как сложно (но важно) быть вместе и держаться друг за друга «Супергерои» (18+).
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ЦПКиО им. Кирова
Где: Елагин остров, 4
Сколько: бесплатно
В центре главного городского парка открылась площадка Tele2 Art Space, где в том числе показывают кино. При этом, в отличие от других летних проектов, не только для взрослых, но и для подростков и детей. Например, на этой неделе это фильм «Мой друг дельфин Эхо» (12+), история о том, как жилось скейтерам в СССР «Асфальтовое солнце» (12+) Ильи Хотиненко и картина о взрослении и орнитологии «Расправь крылья» (6+).
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«Двор Гостинки»
Где: Невский пр., 35 / Садовая ул., 17
Сколько: бесплатно для подписчиков Kion и по регистрации
В летнем проекте «Двор Гостинки» показывают как кино, так и сериалы. Вход свободный, но только для подписчиков спонсирующей кинопоказы платформы Kion и по регистрации. В ближайшем расписании — сериал «В раю места нет» (18+) с Екатериной Вилковой и Артемом Ткаченко, фильм о пиромании и дружбе «1000 дешевыз зажигалок» (18+) и комедийный проект «Сергий против нечести» с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко.
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