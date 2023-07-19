Где смотреть кино под открытым небом в Петербурге летом 2023-го?

ЦПКиО им. Кирова

Где: Елагин остров, 4

Сколько: бесплатно

В центре главного городского парка открылась площадка Tele2 Art Space, где в том числе показывают кино. При этом, в отличие от других летних проектов, не только для взрослых, но и для подростков и детей. Например, на этой неделе это фильм «Мой друг дельфин Эхо» (12+), история о том, как жилось скейтерам в СССР «Асфальтовое солнце» (12+) Ильи Хотиненко и картина о взрослении и орнитологии «Расправь крылья» (6+).

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