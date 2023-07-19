Какой видели Африку Ционглинский, Серебрякова и Петров-Водкин? Покажут на выставке в Русском музее

«На рубеже XIX-XX веков расширяется география поездок художников, она включает не только Египет, но и Марокко, Алжир, Тунис. Эти страны посетили Ян Ционглинский, Кузьма Петров-Водкин, Зинаида Серебрякова, чьи живописные произведения включены в состав выставки. Впервые экспонируется уникальная серия портретов членов Первого марокканского посольства в Россию, исполненная Степаном Александровским в 1902 году», — говорят в Русском музее о роли Африки в отечественном искусстве.

Выставка «Африка в русском искусстве» будет открыта с 21 июля по 14 августа 2023 года в Русском музее, корпус Бенуа.

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