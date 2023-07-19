18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Какой видели Африку Ционглинский, Серебрякова и Петров-Водкин? Покажут на выставке в Русском музее

Поделиться:

Основную часть экспозиции, которая разместится в корпусе Бенуа, составляют акварели и живописные этюды, исполненные художниками во время путешествий.

Русский музей

Кузьма Петров-Водкин, "Негритянка". 1907 год

 

Русский музей

Зинаида Серебрякова, "Марокканка в белом". 1928 год

Русский музей

Ян Ционглинский, "Марокко. Пейзаж с пальмой". 1898 год

Русский музей

Зинаида Серебрякова, "Негритянские дети". 1928 год

На выставке «Африка в русском искусстве» будут представлены акварели побывавших в Египте братьев Никанора и Григория Чернецовых, князя Григория Гагарина, акварели и этюды Константина и Николая Маковских, а также картина Константина Маковского «Перенесение священного ковра в Каире». Дополняют экспозицию несколько скульптурных работ советских мастеров 1920-х — 1970-х годов.

Русский музей

Константин Маковский, "Перенесение священного ковра из Мекки в Каир". 1876 год

Русский музей

Константин Маковский, "Детская школа в Каире". 1873 год

Русский музей

Константин Маковский, "Каир". 1881 год

«На рубеже XIX-XX веков расширяется география поездок художников, она включает не только Египет, но и Марокко, Алжир, Тунис. Эти страны посетили Ян Ционглинский, Кузьма Петров-Водкин, Зинаида Серебрякова, чьи живописные произведения включены в состав выставки. Впервые экспонируется уникальная серия портретов членов Первого марокканского посольства в Россию, исполненная Степаном Александровским в 1902 году», — говорят в Русском музее о роли Африки в отечественном искусстве. 

Выставка «Африка в русском искусстве» будет открыта с 21 июля по 14 августа 2023 года в Русском музее, корпус Бенуа. 

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: