Какой видели Африку Ционглинский, Серебрякова и Петров-Водкин? Покажут на выставке в Русском музее

Основную часть экспозиции, которая разместится в корпусе Бенуа, составляют акварели и живописные этюды, исполненные художниками во время путешествий.
На выставке «Африка в русском искусстве» будут представлены акварели побывавших в Египте братьев Никанора и Григория Чернецовых, князя Григория Гагарина, акварели и этюды Константина и Николая Маковских, а также картина Константина Маковского «Перенесение священного ковра в Каире». Дополняют экспозицию несколько скульптурных работ советских мастеров 1920-х — 1970-х годов.
«На рубеже XIX-XX веков расширяется география поездок художников, она включает не только Египет, но и Марокко, Алжир, Тунис. Эти страны посетили Ян Ционглинский, Кузьма Петров-Водкин, Зинаида Серебрякова, чьи живописные произведения включены в состав выставки. Впервые экспонируется уникальная серия портретов членов Первого марокканского посольства в Россию, исполненная Степаном Александровским в 1902 году», — говорят в Русском музее о роли Африки в отечественном искусстве.
Выставка «Африка в русском искусстве» будет открыта с 21 июля по 14 августа 2023 года в Русском музее, корпус Бенуа.
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