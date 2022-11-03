Чем заняться в Петербурге с 3 по 6 ноября

Выставка Валентина Громова

В KGallery открылась выставка одного из пяти участников «арефьевского круга» Валентина Громова. Она получилась отчасти мемориальной, так как Валентина Владимировича не стало 9 октября этого года. В экспозицию вошли более 30 живописных и графических работ из собрания семьи художника, самой KGallery, Исаака Кушнира, Анны и Леонида Франц, а также «Матисс Клуба». Это как ранние произведения одного из лидеров ленинградского андеграунда, так и более поздние — портреты, евангелические сюжеты и пейзажи с видами Петербурга.

До 13 ноября, KGallery

Фестиваль «Золотая маска в Петербурге»

Региональный фестиваль от главной театральной премии страны «Золотая маска» вновь проходит в Петербурге. На этой неделе смотрим хореографический вечер на сцене Александринки с постановками Акрама Хана, Иржи Килиана и Шарон Эяль. Подробнее о них мы писали здесь.

До 27 ноября

Спектакль «Укрощение строптивой», Театра им. Моссовета

19:00

На сцене БДТ им. Товстоногова в четверг и пятницу показывают гастрольный спектакль Театра им. Моссовета «Укрощение строптивой» по одноименной пьесе Шекспира — в режиссуре Андрея Кончаловского. Главные роли играют Юлия Высоцкая, Алексей Розин, Александр Филиппенко, Алексей Гришин, Александр Бобровский и Антон Аносов. Это, кстати, не первое обращение Кончаловского к этому тексту Шекпира. В 2014 году он поставил «Укрощение строптивой» на итальянском языке в неаполитанском Teatro Stabile.

3, 4 ноября, БДТ им. Товстоногова

Музыкальный клуб в «Сообществе»

19:00

У пространства «Сообщество» в Новой Голландии уже есть свой Книжный клуб, Киноклуб, а на этой неделе стартует и музыкальный. Тема ближайшей встречи — меланхоличная неоклассика, то есть сочинения Людовико Эйнауди, Евгения Гринько, Арво Пярта и многих других. Подробнее здесь.

Концерт Анастасии Гордымановой и Дарьи Дельман

20:00

В кабаре «Шум» в четверг звезда театра FULCRO (и наших сердец) Анастасия Гордыманова вместе с актрисой и певицей Дарьей Дельман исполнят хиты советских и русских фильмов. Все саундтреки (можно уже делать ставки какие!) прозвучат в камерном формате: под фортепиано и гитару.

Концерт Найка Борзова

20:00

Летом Найка Борзова можно было послушать в Петербурге в камерном формате — в проекте «По дворам». На этот раз это полноценный тур со всеми хитами («Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова»!) и новыми песнями. Формальный повод для новой встречи — юбилейный. В этом году Найку Борзову исполнилось 50 лет. Концерт пройдет в клубе «Космонавт».

Фильм «Женщины на грани нервного срыва» / Mujeres al borde de un ataque de (1988)

Яркий и сентиментальный кэмп 1988 года главного феминиста испанского кино Педро Альмодовара выходит в прокат в России. В ролях — все его любимые женщины и мужчины, которые надолго стали его актерами-талисманами: от Кармен Мауры до Росси де Пальмы и Антонио Бандераса. Это запутанная история как Пепа любила Ивана, а он ее бросил, а его жена сошла с ума, а его сын встречается с деспотичной невестой, а лучшая подруга Пепы и вовсе связалась с террористом и теперь боится полиции. Сценарий «Женщин на грани нервного срыва», кстати, стал лучшим на Венецианском кинофестивале.

С 3 ноября, кинотеатры города

Фильм «В эфире» / On the Line

Почти все основное действие триллера с Мэлом Гибсоном в главной роли происходит в одном здании, по сюжету принадлежащем радиостанции. К эксцентричному ведущему Элвису в прямой эфир дозванивается неизвестный, он грозится убить его жену и дочь, если тот не раскроет свои тайны аудитории. Вскоре выяснится, что под ударом не только семья шоумена, но и все сотрудники радиостанции, так как в здании спрятана бомба. Режиссером и сценаристом фильма выступил Ромуальд Буланже — автор компактного ковидного триллера «На связи» для Amazon.

С 3 ноября, кинотеатры города

Фильм «Любовники»

Автор «Синдрома Петрушки» Елена Хазанова сняла комедию с Павлом Прилучным, Романом Курцыным и Алексеем Золотовицким — сиквел ее же «Любовниц» с Юлией Александровой, Александрой Бортич и Паулиной Андреевой. Здесь случайно познакомившиеся на психологическом тренинге мужчины решают «мстить коварным женщинам», изменяющим супругам. Вот только они пока не совсем понимают, как помочь даже самим себе.

С 3 ноября, кинотеатры города

Фильм «Петр I: Последний царь и первый император»

Масштабные празднования 350-летия Петра I добрались и до кино. В прокат выходит его байопик, снятый режиссером «Адмирала», «Викинга» и «Союза спасения» Андреем Кравчуком. Первого императора играют сразу несколько актеров (в разном возрасте). В юности это — Алексей Лукин, знакомый зрителям по многочисленным ролям школьников («Алиса не может ждать», «Лэйт найт скул»). В зрелости — Иван Колесников («Движение вверх»). В роли рассказчика выступил Константин Хабенский.

С 3 ноября, кинотеатры города

Фильм «Золотые соседи»

Лирическая комедия создавалась под брендом «Ленфильма» и собрала в одном касте Ивана Охлобыстина, Сергея Шнурова, Анастасию Мельникову, Георгия Штиля, Михаила Боярского, Семена Стругачева, Александра Баширова, Светлану Немоляеву, Лию Ахеджакову и многих других. Речь в ней идет о соседях одной большой петербургской коммуналки, которые мечтают разъехаться. Режиссером стал Станислав Мареев, снимавший до этого, в основном, полицейские сериалы («Литейный, 4», «СОБР»).

С 3 ноября, кинотеатры города

Фильм «Я буду жить»

Режиссер Эдуард Бордуков («На острие») снял комедию по сценарию Анны Козловой («Краткий курс счастливой жизни», «Медиатор»). Алла (Евгения Дмитриева), словно король Лир, страдает от неблагодарности своих детей. А еще — бывших мужей. Однажды на общем ужине все даже не замечают, что она подавилась и чуть не умерла. Тогда Алла выдумывает, что у нее неизлечимая болезнь, чтобы получить хоть немного внимания родных.

С 3 ноября, кинотеатры города

Фильм «Ностальгия» / Nostalgia

Драма Марио Мартоне участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в этому году. Это история Феличе, возвращающегося в Неаполь, город своего детства и юности. Его память заблокировала воспоминания, что с ним случилось здесь 40 лет назад и почему он когда-то уехал. Главную роль сыграл звезда европейского кино Пьерфранческо Фавино («Предатель», «Наш отец»).

С 3 ноября, кинотеатры города

Фильм «Под облаками» / Rien à foutre

Звезда «Жизни Адель» актриса Адель Экзаркопулос играет в этой драме Жюли Лекустр и Эммануэля Марре стюардессу лоукостера Кассандру. Ее будни далеки от романтических представлений о работе бортпроводников. Это рутина из изматывающих полетов, клубов, выпивки и связей на одну ночь. Однажды в жизни Кассандры происходит событие, которое заставляет ее начать рефлексировать о травмах прошлого и мироустройстве.

С 3 ноября, кинотеатры города

Фильм «F20»

Дебют в режиссуре Арсения Герасимова (учившегося в петербургской Школе нового кино на оператора) не имеет отношения к одноименному роману Анны Козловой, ставшему лауреатом «Нацбеста». А вот к зашифрованному в его названию диагнозу «шизофрения» — да. Олег живет на Канонерском острове. Здесь он работает в автомастерской и занимается боксом. Однажды одна из его тренировок заканчивается трагедией. Помимо самого Герасимова, за сценарий также ответственны Юрий Клавдиев («Школа») и Павел Селуков («Общага»).

С 3 ноября, кинотеатры города