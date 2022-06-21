Актриса FULCRO Анастасия Гордыманова: «Хочется, чтобы люди перестали воспринимать театр как помпезность в бархате»

Привет, лауреатка в номинации «Театр»!

Ох, очень неожиданно, конечно, это все.

Почему неожиданно?

Я считаю, в Петербурге есть люди поважнее меня. Не понимаю, как так вышло. Хотя когда мне сообщили о премии, я почувствовала гордость. Значит, то, что я делаю, откликается. Это важно для меня.

Зато мы все понимаем, почему так произошло: театр FULCRO стал большим событием для города. Вы все учились на одном курсе у Фильштинского, выпустились, объединились и стали сенсацией. Интересно, а у тебя какой взгляд изнутри?

Могу сказать точно: никогда бы не подумала, что мы будем театром! Нам, чтобы собраться вместе, нужно было над этим работать: у всех во время учебы были отдельные проекты, каждый интересовался своим. Но, когда однажды Даша Шамина, потом ставшая куратором проекта, написала, что есть место в здании завода Степана Разина, и предложила устроить там театр, мы ходили по пространству бывшей фабрики, как молодая семья по новой квартире. Здесь у нас будет сцена, здесь — гардероб, а там мы будем медитировать.

Так началась ваша заводская жизнь?

«Наше» помещение заняли другие арендаторы, и мы начали делать первые спектакли в фойе при входе. Там мы придумали цикл «Кабаре “Тридцать шестой год”», выпустили «Цветы» по текстам Брехта и «Шутку»: блеск, мишура, советские лагерные песни, фольклор. Запустили наши спектакли-маршруты. Я работала на «Страхе», и это был новый опыт прямого разговора со зрителями, акт честности. В общем, мы шагнули в поле работы даже не театральной, а человеческой. Такой коллективной эмпатии.

Как получилось, что из индивидуалистов вы превратились в единое целое?

У части нашего курса была общая работа — «Наш класс», спектакль про жителей польского городка, одноклассников, чьи судьбы были сломаны страшными событиями середины XX века. Из нас, команды спектакля, в итоге собрался коллектив театра. Оказалось, когда есть дело, за которое стоит бороться, возникает удивительное человеческое свойство — объединяться. Это не то чтобы дружба, а понимание, что ты часть чего-то большего и оно может существовать, только когда вы вместе, потому что это общий замысел, клич и обращение к общественности. И все наши спектакли, начиная с «Нашего класса», стали именно высказываниями.