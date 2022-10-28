Работы филоновцев Глебовой, Луппиана и других покажут на выставке в галерее «Петербург»

Галерея «Петербург»

О выставке «Филоновцы. Мастера аналитического искусства»:

Проект, организованный при содействии частных коллекционеров, призван показать уникальные и малоизвестные живописные и графические работы, а также предметы декоративно-прикладного искусства в исполнении филоновцев. На выставке будут продемонстрированы четыре редкие скульптуры И. И. Суворова, создателя первых скульптурных работ по методу аналитического искусства. Творческое наследие художника крайне немногочисленно, поскольку практически все его произведения были уничтожены в 1946 году.