Работы филоновцев Глебовой, Луппиана и других покажут на выставке в галерее «Петербург»

Экспозиция позволяет изучить творчество участников коллектива «Мастера аналитического искусства», расширяя представлении о влиянии Павла Филонова на искусство XX века.
В экспозицию вошли произведения участников коллектива «Мастера аналитического искусства» — учеников Павла Филонова и сторонников метода аналитического искусства, среди которых работы Татьяна Глебова, Софья Закликовская, Борис Гурвич, Алиса Порет, Ксения Ливчак, Всеволод Сулимо-Самуйлло, Ревекка Левитон, Владимир Луппиан.
Все представленные на выставке работы созданы в период с 1920-х по 1970-е годы. Как отмечают в галерее, столь длительный временной промежуток «позволяет проследить взаимовлияние учителя и учеников, эволюцию их творческого метода при смене эстетического вектора от авангарда к соцреализму, суровому стилю и далее».
О выставке «Филоновцы. Мастера аналитического искусства»:
Проект, организованный при содействии частных коллекционеров, призван показать уникальные и малоизвестные живописные и графические работы, а также предметы декоративно-прикладного искусства в исполнении филоновцев. На выставке будут продемонстрированы четыре редкие скульптуры И. И. Суворова, создателя первых скульптурных работ по методу аналитического искусства. Творческое наследие художника крайне немногочисленно, поскольку практически все его произведения были уничтожены в 1946 году.
Выставка «Филоновцы. Мастера аналитического искусства» будет открыта с 28 октября 2022 года по 28 февраля 2023-го в галерее «Петербург» на Невском проспекте, 54.
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