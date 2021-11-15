Чем заняться в Петербурге с 15 по 21 ноября

«Собака.ru» составила программу, что смотреть дома или куда пойти на это неделе, если у вас есть QR-код. Первый кинопонедельник в Mishka Bar, возвращение БДТ имени Товстоногова на основную сцену, выставка «Космизм в русском искусстве» (где, как ни в Русскому музее!) и долгожданный «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"» Уэса Андерсона.
«Мечты». К.А. Савицкий. Вторая половина XIX в. Холст, масло. Нижегородский художественный музей
Понедельник, 15 ноября
Проект «Покой и Радость», Центральный выставочный зал «Манеж»
Новый (масштабный!) выставочный проект «Манежа» под кураторством ректора Академии художеств Семена Михайловского собрал работы более 100 русских художников — от Архипа Куинджи и Ивана Шишкина до Ивана Айвазовского и Карла Брюллова — из 39 ведущих музеев страны и мира. В работах русских художников XIX века отражены образы, возвращающие память к традициям прошлого, при этом не заостряя внимание на его социальных и политических проблемах. Саундтрек проекта создан композитором и пианистом Антоном Батаговым.
С 12 ноября 2021 года по 30 января 2022-го.
Лекция Нади Плунгян «Два слова о научно-художественном подходе в российском кураторстве, и чем он важен для миллениалов»
Третий совместный цикл лекций Музея «Гараж» и Новой Голландии объединяет художников, кураторов, критиков и ученых, рассуждающих о том, что представляет собой искусство XXI века, как меняется это понятие с течением временем, какие форматы, концептуальные подходы и методологии работают сегодня. На этой неделе историк искусства Надя Плунгян расскажет о ряде выставочных проектов последних лет, которые она придумала сама или в которых принимала участие в качестве сокуратора. Особенностью этих проектов было соединение научной новизны и экспериментальных художественных решений.
15 ноября, Павильон Новой Голландии. Начало в 19:30, необходима регистрация.
Кинопонедельник в Mishka Bar & Cafe
Mishka Bar, вновь открывшийся на Конногвардейском бульваре в сентября этого года, дает первый кинопонедельник. Совместно с сообществом «Нетрадиционное кино» обещают каждую неделю смотреть и обсуждать «недооцененные и великие фильмы». Сегодня смотрят великое кино о любви и всякой мерзости — True romance Тони Скотта 1993 года, он же «Настоящая любовь» в русском переводе. Первый сценарий Тарантино, лучшая роль Брэда Питта, а еще потрясающая Патриция Аркетт, Кристиан Слейтер, Кристофер Уокен, Гэри Олдмен и Джеймс Гандольфини (как вам такой неймдроппинг?). Перед показом Юлиана Савина расскажет о фильме и режиссере.
15 ноября, начало в 19:30. Вход бесплатный.
Александра Гаркуша, «Фруктовый салат с майонезом и красным вином»
Выставка «Предметы быта», 3120 Gallery
Предметы быта часто становятся предметом искусства, манифестируя быт как неотъемлемую среду жизни. Заполняя интерьеры людей, предметы искусства же в конечном итоге становятся предметами быта. В этой игре на грани антропологии и изобразительного искусства кураторы 3120 Gallery попросили поучаствовать молодых художников из Петербурга. Свои работы представили Анна Волкова, Александра Гаркуша, Алиса Гвоздева, Наташа Хабарова, Ксения Нечепоренко, столярная мастерская «Вейко» и другие.
С 11 ноября по 5 декабря 2021 года.
Super Edition Jam в Union
Каждая неделя начинается в баре Union с электропрохладительного кислотного джема под чутким кураторством лидера хаус-бенда Dizzy Dutch Duck Антона Боярских. Музыкантов-участников и гостей-слушателей приглашают (бесплатно!) познакомиться с новым форматом и стать частью коммуны, в венах которой бурлит джаз. В этот понедельник у кислотного джема премьера — Super Edition Jam от трех нимф и топ-певиц Алины Ройз, Элины Духовной и Арины Фауль. Госпел, фанк и соул на троих.
15 ноября, начало в 20:00.
Выставка «Кто ты, а кто я?»
Проект «Кто ты, а кто я?» объединил 13 известных и молодых авторов из 6 стран: России, Греции, Германии, Италии, США и Франции. Раскрывая тему 13-го «Киберфеста» — «Космос и Хаос» — медиахудожники обращаются к проблемам самоопределения человека в эпоху четвертой промышленной революции. В своих работах они пытаются найти ответы на вопросы, все ли запрограммировано и следует логике алгоритмов и как преодолеть засилие шаблонов и зависимость от техники — новую степень несвободы, добавленную к старому порядку.
11-23 ноября. Пространство AIR (Art.ITMO.Residency) на Биржевой линии, 16. Вход свободный.
Иван Вырыпаев
Вторник, 16 ноября
Спецпоказ фильма о Карле Луце в Библиотеке имени Маяковского
В рамках VIII Фестиваля кино Швейцарии в Санкт-Петербурге в Маяковке покажут фильм о Карле Луце — вице-консуле в Посольстве Швейцарии в Будапеште в годы Второй Мировой войны. Он спас более 62 тысяч евреев, выдавая им охранные свидетельства и создавая «дома безопасности». Агнес Хирши, его «венгерская» падчерица, рассказывает невероятную историю Карла Луца в местах, связанных с дипломатом в Будапеште, а также свидетельства тех, кого спас Праведник мира из Швейцарии. Ленту представляет Андрей Смирнов, ведущий телеканала «Санкт-Петербург», программный директор киноклуба «Синемафия».
16 ноября. Библиотека имени Маяковского, набережная реки Фонтанки, 46, Отдел литературы на иностранных языках. Начало в 18:30, вход по предъявлению QR-кода.
Спектакль «Пьяные», БДТ имени Товстоногова, основная сцена
БДТ имени Товстоногова вернулся на основную сцену — спустя почти восемь месяцев. Помимо премьер, показывают и хиты прошлых сезонов. Вновь в историческом здании на Фонтанке сыграют спектакль «Пьяные» Андрея Могучего по пьесе Ивана Вырыпаева. Это история о том, что каждый из нас может научиться не бояться жить, любить, прощать, менять себя и мир вокруг. «Пьяные» — это философская комедия о познании истины. Эпиграфом к пьесе стоит стихотворение Омара Хайяма: «Все, что видишь ты, — видимость только одна. Только форма, а суть никому не видна. Смысл этих картинок понять не пытайся, сядь спокойно в сторонке и выпей вина».
16 ноября, начало в 19:00.
Сериал «Ривердэйл», 6 сезон
Последний эпизод пятого сезон подросткового хита по мотивам комиксов Archie вышел всего около месяца назад (его разделили на две части, и вторая стартовала в августе), а уже начинается и шестой. В нем Шерил Блоссом (Мэделин Петш) будет помогать ведьма Сабрина Спеллман (Кирнан Шипка) из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины».
С 16 ноября, The CW
Ася Волошина
Спектакль «В поисках утраченного времени: Свер[ш/ж]ение романа», БДТ имени Товстоногова, вторая сцена — Каменноостровский театр
В 104-м сезоне БДТ продолжает экспериментальный проект «Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре», объединивший молодых, но уже опытных режиссеров. Денис Хуснияров поставил вторую часть театрального сериала «В поисках утраченного времени» по роману Марселя Пруста. «Свер[ш/ж]ение романа» в драматургии Аси Волошиной — это гид по роману Пруста, энциклопедия с гиперссылками, в каком-то смысле интерактивная карта мира.
16 ноября, начало в 19:00.
Джаз у истоков модерна в Jazz Philarmonic Hall
Главная концепция программы «Джаз у истоков модерна» — современный взгляд на старую музыку. Лидер концерта Михаил Марышев — пианист, яркий представитель нового поколения российских джазовых музыкантов, ученик Давида Голощекина. В настоящее время Михаил активно сотрудничает с одним из самых талантливых джазовых барабанщиков Сашей Машиным, а также неординарным контрабасистом российской сцены Макаром Новиковым. Является резидентом петербургского джазового лейбла «Rainy Days». В составе ансамбля Михаила Марышева — Николай Затолочный (контрабас), Артем Теклюк (ударные). Специальный гость — саксофонист Никита Мочалин.
16 ноября, Малый зал Санкт-Петербургской джазовой филармонии. Начало в 19:00.
Экскурсия «Доходный дом Вейнера», проект «Открытый город»
Здание построено по проекту архитектора Гиршовича для Петра Вейнера (старшего) и соавтора Музея старого Петербурга, редактора и издателя журнала «Старые годы» — Петра Вейнера (младшего) в 1890-х годах. Интерьеры дома оформлены в стиле флорентийских палаццо и украшены фигурами путти и изображениями птиц-драконов. Экскурсанты узнают о судьбе собственников здания, а также посетят апартаменты, где жил и работал Петр Вейнер (младший).
16 ноября в 12:00, 17 ноября в 13:00. Улица Чайковского, 38. Запись на экскурсию открывается на сайте проекта за три дня до начала.
Павел Филонов. Без названия. 1923. Холст, масло. ГРМ
Среда, 17 ноября
Выставка «Космизм в русском искусстве»
На новой выставке в корпусе Бенуа впервые собраны произведения знаменитых и менее известных мастеров, в творчестве которых нашли отражение разные стороны идей космизма — философских, научных и эстетических течений начала XX века, в которых человек и космос считаются связанными в единое целое. Картины и рисунки Василия Кандинского, Казимира Малевича, Ивана Кудряшева, Михаила Матюшина и других мастеров абстрактного искусства будут показаны рядом с произведениями художников, остававшихся в рамках предметных форм, но сделавших содержанием своего искусства представления о планете Земля или о Вселенной, созвучные новым открытиям в науке и философии.
С 17 ноября 2021 года по 10 марта 2022-го. Корпус Бенуа.
Спектакль «Синьор из высшего общества», Театр имени Ленсовета
На большой сцене Театра имени Ленсовета премьера — «Синьор из высшего общества» по пьесе Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи. Для спектакля режиссером Дамиром Салимзяновым был сделан новый перевод и сценическая редакция этой классической итальянской комедии положений. Главный герой синьор Папагатто в исполнении Семена Стругачева — завсегдатай публичных светских мероприятий. Используя свое фантастическое обаяние, знание законов психологии, он непринужденно общается с богатыми гостями, и тайком уносит с пышных столов деликатесы, чтобы потом их продать и обеспечить семью. Но наступает момент, когда гениальный авантюрист понимает, что растрачивает свои таланты впустую.
Премьера 17 ноября.
Экскурсия «Театральный пролог» по интерьерам Александринского театра и экспозиции «Музей русской драмы»
Тайны Царской и Личной ложи императора Николая I, находки, обнаруженные под полом зрительного зала во время реконструкции в 2006 году, театральные легенды и не только — обо всем этом расскажут в ходе экскурсии «Театральный пролог» по интерьерам Александринского театра и экспозиции «Музей русской драмы». Это уникальное собрание старинных сценических костюмов, мебели и предметов театрального реквизита из спектаклей XIX—XX веков, в числе которых знаменитый «Маскарад» Мейерхольда, созданный в 1917 году в соавторстве с выдающимся художником Головиным.
17-20 ноября. Сбор группы в 18:00 в нижнем зрительском фойе, у чаши.
Константин Богомолов
Спектакль «Невидимая книга», Невидимый театр
«Нравится — возвращаем!» — под таким лозунгом прошел советский период жизни писателя Сергея Довлатова. «Невидимая книга» — не совсем спектакль, иначе, как говорят в театре, «было бы странно делать спектакль по книге, которой нет». Это спектакль-квартирник по записным книжкам писателя. Актеры пробуют в духе автора рассказать или даже пересказать истории из его жизни. Где-то пошутить, где-то погрустить о том времени, о тех надеждах, о том, что волновало Довлатова.
17 ноября, начало в 20:00.
Экскурсия «Химеры архитектора Лишневского», проект «Открытый город»
Дом городских учреждений построен по проекту Лишневского в 1904-1906-х годах. Его фасады оформлены в стилях готики и модерна. В свое время в здании располагались магазины, ломбард, типография, Городская комиссия по благотворительности, женское четырехклассное училище и многое другое. Сейчас здесь находятся производственные, торговые и жилые помещения. Во время прогулки экскурсовод расскажет об истории и легендах, связанных с домом.
17 ноября, начало в 11:00 и 13:00. Запись на экскурсию открывается на сайте проекта за три дня до начала.
Спектакль «Слава», БДТ имени Товстоногова, основная сцена
На основную сцену БДТ возвращается спектакль Константина Богомолова «Слава» — с Ниной Усатовой, Полиной Маликовой (Толстун) и Валерием Дегтярь. «Слава» спаяна по голливудским канонам. Сюжетная и композиционная рифма там важнее идеологии. Как описывает постановку сам режиссер, это «Мулен-Руж такой, когда герои танцуют-танцуют, а потом оказываются танцующими в космосе, и выстукивают степ по планете Земля. Задача команды спектакля не рисовать впрямую ужасы сталинизма, а воспроизвести наш советский «Ла-Ла Лэнд». Осуществить чистой воды сталинский мюзикл и посмотреть, как на него будет реагировать зритель».
17 ноября, начало в 19:00.
Четверг, 18 ноября
Фильм «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"»
В прокат (наконец-то!) выходит новая лента Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан». Действие разворачивается в 1950-х годах в вымышленном городе во Франции. В центре сюжета — французское бюро американской газеты, один из сотрудников которой решает создать собственный журнал The French Dispatch. Главные роли в картине, сценарий к которой Андерсон написал сам, исполнили Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе, Лина Кудри, Джеффри Райт, Матьё Амальрик, Стивен Пак, Билл Мюррей и Оуэн Уилсон.
С 18 ноября.
Дискуссия «Новое экологическое мышление: арт-инициативы и эко-активизм», Центральный выставочный зал «Манеж»
Центральный выставочный зал «Манеж» продолжает серию дискуссий в рамках международной онлайн-платформы NEW NOW. На этот раз тема встречи — современная экологическая повестка и ее основные концепции: от теории Антропоцена, «Темной экологии» и «шестого вымирания» до «климатического Ренессанса», критики «белого превосходства» и деколонизации практик эко-активизма. Куратор экологических программ галереи Серпентайн (Лондон) Лючия Петроюсти расскажет о том, как культурные институции работают с вопросами окружающей среды и какой практический инструментарий они могут предложить для наших повседневных действий. Исследователь и эко-активист Сюзанн Даливал поставит акцент на этико-политических аспектах климатических изменений, а также расскажет о своей работе с коренными народами, находящимися на линии фронта экологических катастроф.
18 ноября, начало в 20:00. Необходима регистрация.
Дни Турецкого кино в «Родине»
В «Родине» покажут современные фильмы, отображающие культуру и историю Турции и турецкого кинематографа. В программе драмы «В кругу семьи», «Кандидат» и «Дикая Груша» — история начинающего писателя, который возвращается в родной город, где его настигает прошлое семьи. Также покажут ленту «Чудо в камере №7» о мужчине с интеллектом семилетнего ребенка, мультфильм «Крутая команда» о дружбе и жизни в махалле и картину «Наш чемпион», главный герой которой был жокеем и представлял на скачках одну из самых знатных семей Атман. Их знали даже те, кто не интересовался скачками.
С 18 по 20 ноября. Вход на показы по бесплатным билетам, которые можно взять в кассе киноцентра.
Семен Серзин
Спектакль «Я шагаю по Москве», Невидимый театр
Спектакль Семена Серзина по дневникам Гены Шпаликова — путешествие в прошлое. Сценарист кино, режиссер, поэт и автор слов к заглавной песне одноименного фильма Георгия Данелии 1964 года был как «оттепель» и растаял вместе со своим временем, отказавшись от двойничества, амбивалентности и цинизма. Это камерная история, в которой, как и в текстах Шпаликова, нет пафоса — зато есть аккордеон и несколько артистов на сцене. Это спектакль о Москве — городе, в котором живы ночные беззаботные прогулки, счастливое сумасбродство, настоящая дружба и поэзия, где все предельно честно и понятно.
18 ноября, начало в 20:00.
Сериал «Беспринципные», 2 сезон
Анекдотические рассказы-байки Александра Цыпкина из жизни обитателей Патриарших — они же Патрики — продолжаются. В центре сюжета — по-прежнему трикстер Славик (Павел Деревянко), мечущийся между любовницами и аферами в бизнесе. Другие герои тоже вернутся: Костик с Ирой (Максим Виторган и Ингеборга Дапкунайте) обнаружат, что их сын-подросток знает про секс больше них, в браке Хадяковых (Николай Фоменко и Кристина Бабушкина) наступит очередной кризис, а Рома с Верой (Юрий Колокольников и Надежда Михалкова) и Паша с Юлей (Павел Табаков и Аглая Тарасова) начнут сильно ссориться.
C 18 ноября, «КиноПоиск HD».
XXXII Неделя кино Финляндии, «Аврора»
После небольшого онлайн-перерыва фестиваль возвращается с показами в кинотеатр «Аврора». Фильм-открытие «Ночная амнистия» — история о трех мужчинах, решивших провести долгую ночь в хельсинкском баре в разгар локдауна за экзистенциальной беседой о жизни и будущем. Комедия «Картошка» — о самом настоящем стартапере XVII века, который пытается импортировать неизвестный для Финляндии корнеплод (никто не верит в картошку, а Гильдия торговцев репой старается помешать ему всеми силами). Покажут и документальное кино — «Как убить облака» об амбициозных попытках человека управлять природой и «Аалто».
18-24 ноября. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
«Медея»
Фильм «Медея»
Еще один фильм, прокат которого перенесли из-за коронавирусных ограничений, наконец выходит на большие экраны. Главные роли в ленте «Медея» исполнили Тинатин Далакишвили и Евгений Цыганов. Музыку к картине написал композитор Алексей Ретинский, в записи участвовал оркестр Теодора Курентзиса musicAeterna. Художником по костюмам выступила дизайнер Татьяна Парфенова. Александр Зельдович не только срежиссировал «Медею», но также написал сценарий к ленте и стал ее продюсером — совместно с Татьяной Остерн и Анной Качко. Сюжет фильма представляет собой современную интерпретацию античной трагедии Еврипида. Героиня фильма убивает собственного брата, как и Медея в мифе.
С 18 ноября.
«Король Ричард»
Немного необычный взгляд на спортивный байопик. Традиционно в центре внимания таких фильмов оказываются великие атлеты, а сюжет подчинен их пути на вершину. Здесь же главным героем становится отец знаменитых теннисисток Серены и Винус Уильямс Ричард, которого сыграл Уилл Смит.
С 18 ноября.
Виктория Весна (США), [Инопланетная] звездная пыль, медиаинсталляция, 2019 — по настоящее время
Пятница, 19 ноября
Лекция Юрия Пальмина «Щит Персея: архитектура в зеркале фотографии», лекторий архитектурного журнала «Проект Балтия»
В рамках лектория архитектурного журнала «Проект Балтия» архитектурный фотограф Юрий Пальмин поделится своим пониманием особенностей профессии, задача которой, на первый взгляд, состоит в документальной регистрации зданий и сооружений. Однако дело гораздо сложнее — фотограф активно влияет на представление об архитектуре, становясь медиатором между замыслом автора проекта и сознанием зрителя, порой сознательно искажая образ объекта съемки.
19 ноября, Павильон Новой Голландии. Начало в 19:30, необходима регистрация.
Выставка в Анненкирхе в рамках «Киберфеста»-13
Проекты, выставленные в Анненкирхе — это художественное представление различных форм материи и новое осмысление материальности с точки зрения современных научных знаний. Медиахудожник Борис Шершенков занимается поиском следов, которые человек оставил в эфире. Виктория Весна призывает смотреть в открытый космос в поисках звездной пыли. В видео Ивана Говоркова «Траектории» мыслимая геометрия Вселенной образно представлена через пластику движения человеческих рук. Дамла Киликиран в инсталляции «Психограф» создает семиотический ландшафт в процессе изменения. Все работы показываются в лютеранской церкви Святой Анны, подчеркивая, что между религиозным, художественным и научным познанием мира нет противоречий, если оно направлено к человеку.
19-21 ноября. Анненкирхе, Кирочная, 8в. Вход свободный.
Джаз 60-х годов в Jazz Philharmonic Hall
Отметить конец рабочей недели? Джазом! Лидер вечера Юрий Богатырев — солист оркестров «Саксофоны Санкт-Петербурга» Геннадия Гольштейна и Jazz Philharmonic Orchestra Кирилла Бубякина. Музыкант неоднократно принимал участие в международных джазовых фестивалях, многократно выступал в Джазовой филармонии как автор ярких проектов. В новой программе Юрия — классика джаза 60-х годов.
19 ноября, Большой зал Санкт-Петербургской джазовой филармонии. Начало в 19:00.
«Ковбой Бибоп»
Лекция «Курбе, Домье и пейзажисты. XIX век», Лекторий Государственного Эрмитажа
Искусство Франции с XI по XX век прошло огромный путь развития: от средневековых соборов через классицизм, романтизм и импрессионизм к творчеству Матисса и Пикассо. На эту тему Эрмитаж подготовил цикл лекций «1000 лет искусства Франции». Одна их них посвящена завершителю романтизма и одному из основателей реализма в живописи Гюставу Курбе, крупнейшему мастеру политической карикатуры Оноре Домье и пейзажистам XIX века. Лекцию прочитают на русском языке в Главном штабе.
19 ноября, начало в 19:00. Необходим билет.
Спектакль «Магазин», Невидимый театр
«Магазин» — попытка разглядеть проблему рабства в современном обществе. Реальная история казахской девушки Карлыгаш, ставшей рабыней у своих соплеменников — только повод для разговора о равнодушии, которое порождает страшные последствия. В спектакле намеренно сведена на нет роль «хозяйки», которая держит в заточении героиню. Ее реплики подаются отстраненно, в форме дневника, обезличивая — чтобы сконцентрироваться на главной героини, которая в том числе может породить в себе госпожу. «Рабыня родит себе госпожу» — не раз повторяет она эти слова, вынося тему рабства на экзистенциальный уровень.
19 ноября, начало в 20:00.
Сериал «Ковбой Бибоп»
Чаще выходят анимационные версии игрового кино, а это обратный случай: адаптация культового аниме в художественный проект. Он рассказывает о наемниках, ищущих преступников в космосе. Главный среди таких охотников — Спайк Шпигель (Джон Чо из «Поиска»). Еще тут есть суперзлодей Вишез (Алекс Хэсселл из «Пацанов») и сверхумный пес породы корги по кличке Эйн.
С 19 ноября, Netflix.
«Великая»
Суббота, 20 ноября
Сериал «Великая», 2 сезон
Сатирическая и далекая от исторической правды комедия с Эль Фаннинг заходит на второй сезон. В нем Екатерина II, собственно, и провозглашает себя «Великой», ждет первенца от нелюбимого мужа Петра III (Николас Холт), готовит дворцовый переворот и принимает в гостях маму Иоганну Елизавету Гольштейн-Готторпскую, прибывшую с визитом из Европы (Джиллиан Андерсон). Все это — вновь в умопомрачительной красоты костюмах и с диалогами от соавтора сценариев «Фаворитки» и «Круэллы» Тони МакНамары.
C 20 ноября, Hulu, more.tv.
Спектакль «Солнечная линия», Новая сцена Александринского театра
«Солнечная линия» — спектакль молодого московского режиссера Жени Беркович по одноименной пьесе Ивана Вырыпаева. Пьеса 2015 года в том же году была представлена во внеконкурсной программе Фестиваля молодой драматургии «Любимовка». В центре пьесы — диалог Барбары и Вернера, проживших в браке семь лет. Сам автор называет свое произведение «комедией, в которой показывается, как может быть достигнут положительный результат».
20 ноября, начало в 19:30.
«Мертвец»
Специальный премьерный показ фильма Джима Джармуша «Мертвец», «Аврора»
Конец XIX века. Скромный бухгалтер Уильям Блейк после смерти родителей тратит последние сбережения, чтобы переехать из Кливленда на Дикий Запад, где в городе Машин его ждет работа на металлургическом заводе. Прибыв на место, он обнаруживает, что опоздал и должность уже отдана другому. Это и мистический роуд-муви, и постмодернистская притча, собранная из обрывков исторических событий, мифов и культурных аллюзий. Главный герой «Мертвеца» для Джармуша должен был стать «чистым листом бумаги», который в процессе собирает свою идентичность через других персонажей, и Джонни Депп идеально подошел для воплощения образа Блейка.
20 ноября, начало в 20:30. Фильм представит кинокритик Никита Смирнов.
Спектакль «Мой друг Коала», Karlsson Haus
Бывают такие люди, которые совсем ничего не боятся. Например, Джим. Он справился со всеми своими страхами и теперь учит этому других. Джим даже ведет собственное популярное шоу, где он настоящая звезда. А еще у него есть лучший друг — коала Кевин, который однажды решил подшутить над Джимом и организовал свое похищение.
20 ноября, премьерные показы пройдут в 11:30 и 14:00. Спектакль рекомендован для детей от 4 лет.
Трибьют t.A.T.u. «200 по встречной»
Прямая трансляция концерта к трибьюту t.A.T.u. «200 по встречной»
Участники альбома «Трибьют t.A.T.u. «200 по встречной»» переосмыслили главные хиты дуэта Юли Волковой и Лены Катиной — от «Нас не догонят» и «Я сошла с ума» до «Не верь, не бойся» и «Люди-инвалиды». Работа над треками происходила в тесном сотрудничестве с соавторами группы t.A.T.u — Еленой Кипер, Сергеем Галояном, Валерием Полиенко. В поддержку выхода альбома участники трибьюта выступят со специальным гибридным шоу в Moscow Music Dome — масштабный концерт пройдет 20 ноября. Петербуржцы смогут увидеть трансляцию — в «Космонавте» состоится официальный показ шоу в режиме реального времени. Концерт будет представлен на большом экране.
20 ноября, начало в 19:00.
Онлайн-лекция «Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения», Лекторий Государственного Эрмитажа
Специалист в области немецкого, фламандского и голландского искусства Светлана Мурашкина прочтет онлайн-лекцию о творчестве Альбрехта Дюрера к 550-летию со дня его рождения. Живописец считается одним из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса и признан крупнейшим европейским мастером ксилографии, поднявшим ее на уровень настоящего искусства.
20 ноября, начало в 14:30. Необходим билет.
Кантемир Балагов
Воскресенье, 21 ноября
Обсуждение «Развитие дебютного кино: Фонд Александра Сокурова о своей работе», киноклуб журнала «Сеанс»
В следующем году Фонд поддержки кинематографа «Пример интонации», учрежденный режиссером Александром Сокуровым, выпустит три игровых фильма и четыре документальных, в том числе дебюты победителей собственного конкурса «Региональное кино России». Каким будет конкурс в 2022 году, как принять в нем участие и снять фильм под художественным руководством Сокурова? Расскажут куратор конкурса Анастасия Шаталова, его победители Анна Каторина и Константин Селин, а также кинокритик и главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.
21 ноября, Павильон Новой Голландии. Начало в 16:00, необходима регистрация.
Концерт группы «Браво»
Московская группа «Браво» в представлении давно не нуждается: их песни знает наизусть вся страна. Свою историю коллектив начал в СССР в начале 80-х. В творческой копилке команды — 15 полноформатных альбомов, в которых классический рок-н-ролл 50-х и бит 60-х соседствуют с серфом и ска. В Петербурге «Браво» сыграют большой сольный концерт из золотых хитов — обещают почти три часа музыки!
21 ноября, А2 Green Concert, начало в 20:00.
«Электрофорез»
Концерт группы «Электрофорез»
Начиная с экспериментальной лоу-фай электроники в 2012 году, музыканты группы «Электрофорез» Иван Курочкин и Виталий Талызин постепенно пришли к мрачному звучанию синти-попа и дарквэйва. Они обращаются к декадентской лирике, томной эстетике, одновременно сдержанному и мощному синтезаторному звуку. В феврале «Электрофорез» выпустили свою третью по счету пластинку. «505» — это 13 мистических треков, в которых музыканты метафорично высказываются на социально-бытовые и политические темы.
21 ноября, клуб «Морзе», начало в 20:00.
Лекция Эмилио Вавареллы «Между формой и информацией»
Это первая в России лекция Эмилио Вавареллы, чьи фильмы уже были показаны в Москве, Петербурге и Канске в 2018-2020-х годах. Художник расскажет о работе на стыке междисциплинарной арт-практики и экспериментов с медиа на примере двух своих проектов: «Другие формы меня» и «Другая форма вещей». Последний создается с использованием разнообразных технологий, включая 3D-сканеры, манипулирование данными и 3D-печать. Первый проект — результат предпринятого Вавареллой исследования технологий: от ткачества до программирования, алгоритмов, программного обеспечения — и так далее вплоть до полной компьютеризации человека.
21 ноября в 14:00. Молодежный центр Государственного Эрмитажа. Лекция пройдет на английском языке с последовательным переводом на русский.
«Красная комната», Анри Матисс
Онлайн-лекция «Загадки «Красной комнаты» Матисса», Лекторий Государственного Эрмитажа
Старший научный сотрудник научно-методического отдела Государственного Эрмитажа Наталья Кроллау прочитает онлайн-лекцию о картине «Красная комната» Анри Матисса. Монументальную композицию «Красная комната» художник называл «декоративным панно». Оно было заказано известных русским коллекционером Сергеем Ивановичем Щукиным для его столовой. Матисс начинал писать полотно как «Гармонию в голубом», взяв за образец декоративную ткань с голубыми узорами. Однако накануне осеннего Салона 1908 в Париже Матисс неожиданно кардинально переписал его, объяснив это тем, что оно показалось ему недостаточно декоративным.
21 ноября, начало в 13:00. Лекция детей среднего школьного возраста, необходим билет.
Постановка «Превращение». Закрытие иммерсивного театра «Особняк на Дворцовой набережной, 20»
Репертуарный иммерсивный театр «Особняк на Дворцовой набережной, 20» закрывается. 21 ноября в танцевальной постановке «Превращение», вдохновленной произведением Франца Кафки, впервые выступит продюсер шоу Мигель. Он и режиссер Ксения Михеева станут проводниками для зрителей — отведут в самые потаенные и интересные закоулки старинного дома, поделятся своим видением и ощущением. В декабре и январе зрителей ожидает серия финальных показов, а также возможность запечатлеть в памяти уникальные декорации — для поклонников шоу будут доступны иммерсивные экскурсии по особняку с возможностью сделать фото и видеосъемку, что строжайше запрещено во время самих шоу.
21 и 25 ноября, а также 5, 9, 10 и 23 декабря.
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