Чем заняться в Петербурге с 15 по 21 ноября

Проект «Покой и Радость», Центральный выставочный зал «Манеж»

Новый (масштабный!) выставочный проект «Манежа» под кураторством ректора Академии художеств Семена Михайловского собрал работы более 100 русских художников — от Архипа Куинджи и Ивана Шишкина до Ивана Айвазовского и Карла Брюллова — из 39 ведущих музеев страны и мира. В работах русских художников XIX века отражены образы, возвращающие память к традициям прошлого, при этом не заостряя внимание на его социальных и политических проблемах. Саундтрек проекта создан композитором и пианистом Антоном Батаговым.

С 12 ноября 2021 года по 30 января 2022-го.

Лекция Нади Плунгян «Два слова о научно-художественном подходе в российском кураторстве, и чем он важен для миллениалов»

Третий совместный цикл лекций Музея «Гараж» и Новой Голландии объединяет художников, кураторов, критиков и ученых, рассуждающих о том, что представляет собой искусство XXI века, как меняется это понятие с течением временем, какие форматы, концептуальные подходы и методологии работают сегодня. На этой неделе историк искусства Надя Плунгян расскажет о ряде выставочных проектов последних лет, которые она придумала сама или в которых принимала участие в качестве сокуратора. Особенностью этих проектов было соединение научной новизны и экспериментальных художественных решений.

15 ноября, Павильон Новой Голландии. Начало в 19:30, необходима регистрация.

Кинопонедельник в Mishka Bar & Cafe

Mishka Bar, вновь открывшийся на Конногвардейском бульваре в сентября этого года, дает первый кинопонедельник. Совместно с сообществом «Нетрадиционное кино» обещают каждую неделю смотреть и обсуждать «недооцененные и великие фильмы». Сегодня смотрят великое кино о любви и всякой мерзости — True romance Тони Скотта 1993 года, он же «Настоящая любовь» в русском переводе. Первый сценарий Тарантино, лучшая роль Брэда Питта, а еще потрясающая Патриция Аркетт, Кристиан Слейтер, Кристофер Уокен, Гэри Олдмен и Джеймс Гандольфини (как вам такой неймдроппинг?). Перед показом Юлиана Савина расскажет о фильме и режиссере.

15 ноября, начало в 19:30. Вход бесплатный.