Основная сцена БДТ имени Товстоногова на Фонтанке открылась после ремонта

Несмотря на открытие основной сцены, строители продолжат работы — часть наладочных работ необходимо провести в зале, заполненном зрителями. «Мы сделали все, чтобы уже с 11 ноября БДТ мог вновь принимать зрителей на своей исторической сцене. А до декабря мы проведем более точную балансировку всех систем здания с учетом работы театра в реальном режиме», — сказал руководитель проектов АО «Ренессанс-Реставрация» Дмитрий Качура.

Напомним, основную сцену БДТ имени Товстоногова закрыли на ремонт с 1 апреля 2021 года. Он был необходим, чтобы устранить замечания после капитального ремонта 2011-2014-х годов. В период проведения работ БДТ играл спектакли на Второй сцене (Каменноостровский театр на площади Старого Театра, 13), а также на сценах Александринского театра, МДТ, «Балтийского дома» и ТЮЗа. Также при поддержке Министерства культуры были организованы гастроли БДТ по России.

В сентябре художественный руководитель БДТ Андрей Могучий рассказал о планах театра на новый, 104-й по счету сезон. Новые премьеры худрука, продолжение проекта «Четыре» и масштабные гастроли в Москве — рассказываем подробнее.