18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Живопись, керамику, ткани и объекты из дерева покажут в рамках выставки «Предметы быта» в 3120 Gallery

В петербургской галерее 3120 Gallery открывается выставка «Предметы быта». О том, что нас окружает, расскажут графика, живопись, керамика, ткани и объекты из дерева.

Пресс-служба 3120 Gallery

Александра Гаркуша, "Фруктовый салат с майонезом и красным вином"

В рамках групповой выставки «Предметы быта» покажут графику, живопись, керамику, ткани и объекты из дерева. Свои работы представят Анна Волкова, Александра Гаркуша, Алиса Гвоздева, Наташа Хабарова, Ксения Нечепоренко, столярная мастерская «Вейко» и другие.

«Предметы быта часто становятся предметом искусства, манифестируя быт как неотъемлемую среду жизни. Заполняя интерьеры людей, предметы искусства же в конечном итоге становятся предметами быта. В этой игре на грани антропологии и изобразительного искусства мы попросили поучаствовать молодых художников из Петербурга», — рассказали «Собака.ru» в 3120 Gallery. 

Выставка «Предметы быта» будет открыта для посещения с 11 ноября по 5 декабря 2021 года в галерее на улице Воскова, 31/20. С 15 ноября посещение возможно только при наличии QR-кода. Время работы с 14:00 до 20:00, вход бесплатный.

Пресс-служба 3120 Gallery

Афиша выставки "Предметы быта" в 3120 Gallery. Алиса Гвоздева, "Новосибирск"

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: