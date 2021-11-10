Живопись, керамику, ткани и объекты из дерева покажут в рамках выставки «Предметы быта» в 3120 Gallery

В рамках групповой выставки «Предметы быта» покажут графику, живопись, керамику, ткани и объекты из дерева. Свои работы представят Анна Волкова, Александра Гаркуша, Алиса Гвоздева, Наташа Хабарова, Ксения Нечепоренко, столярная мастерская «Вейко» и другие.

«Предметы быта часто становятся предметом искусства, манифестируя быт как неотъемлемую среду жизни. Заполняя интерьеры людей, предметы искусства же в конечном итоге становятся предметами быта. В этой игре на грани антропологии и изобразительного искусства мы попросили поучаствовать молодых художников из Петербурга», — рассказали «Собака.ru» в 3120 Gallery.

Выставка «Предметы быта» будет открыта для посещения с 11 ноября по 5 декабря 2021 года в галерее на улице Воскова, 31/20. С 15 ноября посещение возможно только при наличии QR-кода. Время работы с 14:00 до 20:00, вход бесплатный.