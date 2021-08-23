Чем заняться в Петербурге с 23 по 29 августа

7-й Фестиваль кино Польши

Польский институт в Петербурге и киноклуб «Синемафия» вновь проведут в «Великан-парке» кинофестиваль — как и всегда, со свободным, но по предварительной регистрации. Среди фильмов-хайлайтов этого года, например, «Шарлатан» Агнешки Холланд, «Сверхновая» Бартоша Крухлика и «Икар. Легенда Метека Коша» Мацея Пепшицы. Подробности и программа здесь.

С 26 по 29 августа

Спектакль «LUNAPARK»

В основе иммерсивной постановки — работа знаменитого швейцарского режиссера итальянского происхождения Даниэле Финци Паска. Это российская версия его «LUNAPARK» — вдохновленного фильмами Феллини проекта о памяти и ностальгии. Как и всегда у Финци Паски, должно быть много цирковых номеров, блесток, фокусов и незамутненной детской радости. Построен «LUNAPARK» в специально переосмысленном под него пространстве «Люмьер-Холл». Подробнее о проекте читайте здесь.

С 26 августа

Онлайн-дискуссия о Хельсинкской биеннале

19:00

До 26 сентября проходит Первая Хельсинская биеннале — на бывшем военном острове Валлисаари. О ней в онлайн-формате расскажут директор Майя Таннинен-Маттила и кураторы Пиркко Сиитари и Тару Таппола. Дискуссия организована ЦВЗ «Манеж». Для участия нужно зарегистрироваться.

Спецпоказы фильмов «Брат» и «Брат 2»

19:00

В четверг и пятницу в «Авроре» в честь Дня российского кино показывают дилогию Алексея Балабанова. Это редкий шанс увидеть картины на большом экране — и, возможно, считать, в них немного другие смыслы. Например, что Данила Багров — на самом деле антигерой.

«Открытая репетиция» проекта «Galernaya 20»

20:00

На Новой сцене Александринского театра в четверг пройдет большой шоукейс студии «Galernaya 20». На всех ее площадках (от медиацентра до основного, черного залов и фойе) выступят молодые петербургские музыканты — Катя Panterrra, KUSHNAROVA, Boris The Razor и IOANN. Визуальный арт — от медиахудожницы Илоны Бородиной.

Концерт Low Kick Collective и Settlers

20:00

Во дворе бара Union продолжают проходить камерные концерты. В последний четверг лета на сцену выйдут играющий dark jazz квартет Low Kick Collective и джазовые же фолк-экспериментаторы Settlers.

Концерт «Громыка»

20:00

Пародийный квинтет «Громыка» в четверг выступит в клубе «Время N» на Биржевой линии. Не так давно у них вышел новый альбом «20000 лет под водой», но программа называется «Наше навсегда», что сами музыканты предлагают толковать двояко: это может быть как про их собственный хиты, так и про чужие песни.

Спецпоказ фильма «Аритмия»

23:30

В пространстве «Третье место» продолжаются благотворительные показы в пользу фонда AdVita, помогающего людям с онкологией. Они посвящены памяти основательницы компании «Про:взгляд» Яне Макаровой. На это неделе в программе — «Аритмия» Бориса Хлебникова. Картину представит ее продюсер Наталья Дрозд.

Международный экологический фестиваль искусств «КронФест»

В Кронштадте в четверг стартует ежегодный «КронФест». В 2021-м в его программе — показ фильмов об экологии, расчистка берега Финского залива, выставка арт-объектов из переработанных материалов, а также лекции и мастер-классы про устойчивое развитие и заплыв на сапах. Подробности здесь.

С 26 по 29 августа

Фильм «Римские приключения»

Еще один ре-релиз в России фильма Вуди Аллена — на этот раз навеянной «Декамероном» комедии с самим режиссером, Алеком Болдуином, Роберто Бениньи, Пенелопой Крус и Гретой Гервиг. Пожалуй, самая смешная история тут про работника похоронного бюро, который может петь только в душе. Зато — не хуже Лучано Паваротти.

С 26 августа

Фильм «Небесный замок Лапута»

Первый фильм легендарной студии Хаяо Миядзаки Ghibli вновь будут показывать на большом экране (правда, дату повторного релиза уже пару раз переносили).По сюжету все охотятся за Летающим камнем, который попал к девочке Сите. Вместе с другом Падзу из шахтерского городка она узнает, что кристалл ведет к таинственному парящему острову Лапута.

С 26 августа

Фильм «Кэндимен»

Продолжение вышедшей в 1992 году истории про маньяка-мстителя — потомка раба, убитого плантаторами в XIX веке. Сценарий сиквела писал мастер хоррор-сатиры Джордан Пил («Прочь!»), а значит социальная составляющая явно вновь будет иметь решающее значение. Режиссером стала Ниа ДаКоста («Лесок», «Главарь»), а к роли Кэндимена, как и в оригинале, вернется Тони Тодд.

С 26 августа

Фильм The Beatles: Get Back

У документального фильма Питера Джексона про The Beatles пока нет локализованного названия, зато есть ориентировочная дата релиза — 26 августа (она может вполне измениться). Автор «Властелина колец» рассказывает об всем: от атмосферы, царившей во время записи альбома «Let It Be», до последнего живого концерта на крыше дома на лондонской улице Сэвил Роу.

С 26 августа

Фильм «Воспоминания»

Фильм с Ребеккой Фергюсон и Хью Джекманом — одна из тех картин, что в США Warner Bros. выпускают к недовольству режиссеров и киносетей почти одновременно на HBO Max и в кинотеатрах. В России такой проблемы, впрочем, нет. Поэтому роман частного детектива Ника Баннистера и таинственной Мэй в ушедшем под воду после глобального потепления Майами у нас будет только на большом экране.

С 26 августа

Фильм «Человек божий»

Обладатель приза зрительских симпатий ММКФ — история святого Нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых православных святых. Хотя фильм греческий (и это не копродукция), одну из ролей в нем Александр Петров.

С 26 августа