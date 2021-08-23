Чем заняться в Петербурге с 23 по 29 августа

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на последней неделе лета. Только маст-хэвы: фестивали джаза Rainy Hot Culture Days, современной хореографии «Context. Diana Vishneva» и польского кино, концерт группы «Мумий Тролль» и выставка ар-брюта от «Новых городских художников».
Понедельник, 23 августа
Лекция Ивана Ямщикова «Opus ex machina»
18:00
Руководитель лаборатории естественного языка «Яндекса» и ВШЭ в Петербурге, приглашенный профессор университета Лиссабона и стратегический директор SkillFactory Иван Ямщиков расскажет в «Манеже» про то, как алгоритмы искусственного интеллекта создают музыку, картины и поэзию. Вход по билету на выставку New Nature и регистрации.
Проект «Немое кино и оркестр»
В понедельник в «Родине» вновь пройдут спецпоказы немых комедий в сопровождении джазового оркестра. На этот раз The Easy Winners Ragtime Band озвучат два фильма Чарли Чаплина («Бродяга» и «Иммигрант») и одну картину Бастера Китона («Пугало»).
Лекция «Между творчеством и строительством: возможна ли небиологическая политика жизни?»
19:30
Исследовательница общественно-политической мысли Марина Симакова в лектории музея «Гараж» в Новой Голландии порассуждает о биокультуре — как она взаимодействует с экзистенциальным и возможно ли одно без другого. Вход свободный по регистрации.
NFT-проект «Криптокатакомба»
В пространстве «Стыд» (лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитый люди Петербурга»!) последние выходные работает выставка, посвященная криптоарту и его эстетике. Художник Никита Панин провел параллель между NFT-искусством, которое не всегда понятно людям не в контексте, и работами раннехристианских мастеров. Символизм их львов, рыб и агнцев, которыми те расписывали катакомбы, не был ясен кому-то вне их закрытой общины. Панин обучил нейронные сети на этих образах и «скормил» им еще и работы криптохудожников на популярных площадках для торговли NFT. Получившийся генератив он перенес в трехмерное пространство.
До 2 сентября, «Стыд»
Сериал «Чепелуэйт»
Готический триллер с Эдрианом Броуди — экранизация рассказа «Поселение Иерусалим» Стивена Кинга. Как и в недавней «Истории Лизи», писатель сам адаптировал текст для сериала. Действие, как и в оригинале, происходит в 1850-е и в таинственном поместье, куда после смерти жены переезжает с тремя детьми капитан Чарльз Бун. Мрачный дворец снимали на натуре — в живописном городе Галифакс в канадской Новой Шотландии. Исполнительным продюсером проекта выступил Дональд Де Лайн («Первому игроку приготовиться»).
С 23 августа, Epix, «Амедиатека»
Сериал «NYC Epicenters: 9/11»
Пока не получивший в России локализованного названия документальный проект Спайка Ли к 20-летию трагедии 9/11 — атаки террористов на башни-близнецы. За минувшие два десятилетия по-настоящему изменились и сам мир, и Нью-Йорк. (Например, за это время мы абсолютно привыкли к металлическим рамкам и многоступенчатому досмотру в аэропортах.) Как именно это произошло, Спайк Ли и попытался зафиксировать.
С 23 августа, HBO, «Амедиатека»
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LRK trio
Вторник, 24 августа
Rainy Hot Culture Days Jazzfest
В Петербурге стартовал джазовый фестиваль Rainy Hot Culture Days — синергия лейбла Rainy Days и проекта «Хот культур» Александра Малича. На этой неделе, например, можно услышать диджей-сет от барабанщика Саши Машина, квартет Радхики Дэ Сарам, LRK trio или квинтет Артема Баденко. Подробно про всю программу мы рассказывали здесь.
До октября
Лекция «Защитники наследия»
19:30
В лекторий архитектурного журнала «Проект Балтия» историк Виктор Воронин расскажет о градозащитниках Ленинграда 1920–1970-х — тех, благодаря кому наш город сохранился в блокаду и годы «культурной революции». Вход свободный по регистрации.
Сериал «Ходячие мертвецы»
Финал культовой зомби-эпопеи, которая, честно говоря, давно исчерпала себя и возможные свежие сюжетные ходы. Но в последнем, одиннадцатом, сезоне шоураннер Анджела Кенг все же обещает экшн, драйв и достойное завершение проекта.
С 24 августа — на «КиноПоиск HD»
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Сериал «Коса»
Среда, 25 августа
Спектакль «Жирная Люба»
17:00, 20:00
На малой сцене БТК «Театральный проект 27» — создатели «Сочинения про Стива Джобса» Ивана Пачина — покажут премьеру «Жирная Люба». Это совместная работа Юлии Каландаришвили и Олег Липовецкого, она тут выступает режиссером, он — автор текста и актер. Герой-рассказчик — толстый подросток, которого дразнят из-за того, что он «не такой»: и внешне, и внутренне. Повесть «Жизнь номер один» написана в жанре автофикшн.
Зины «Новых городских художников»
Проект Евгении Штиль и Стаса Багса «Новые городские художники» курирует авторов с ментальными особенностями (подробнее об этом здесь). В небольшой галерее на улице Воскова покажут зины и графику почти 30 подопечных проекта — иногда наивно исполненные ар-брют рисунки обо всем, что их волнует, даже если это просто изображение винтажного кассетного плеера.
С 25 по 29 августа, «3120 Gallery»
Сериал «Коса»
Детективный сериал Игоря Волошина («Нирвана», «Физрук») снят в Калининградской области — на Куршской косе. По сюжету, здесь орудует маньяк, убивающий девушек с помощью (а вот и филологический переворот) косы. За дело берется следовательница Ева (Линда Лапиньш) и журналист Роман (Александр Горбатов), в 1990-е нечаянно прославивший убийцу с похожим почерком, который потом таинственно исчез на долгие годы.
С 25 августа, Kion
Сериал «Американская история ужасов»
В прошлом месяце неугомонный шоураннер Райан Мерфи запустил спин-офф проекта с похожим до степени смешения названием — «Американские истории ужасов», а уже в августе стартует десятый сезон основной франшизы. В сериале вновь будут Сара Полсон и Эван Питерс. Среди новых приобретений каста — Маколей Калкин и дочка Синди Кроуфорд Кайя Гербер.
С 25 августа, FX
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LUNAPARK
Четверг, 26 августа
7-й Фестиваль кино Польши
Польский институт в Петербурге и киноклуб «Синемафия» вновь проведут в «Великан-парке» кинофестиваль — как и всегда, со свободным, но по предварительной регистрации. Среди фильмов-хайлайтов этого года, например, «Шарлатан» Агнешки Холланд, «Сверхновая» Бартоша Крухлика и «Икар. Легенда Метека Коша» Мацея Пепшицы. Подробности и программа здесь.
С 26 по 29 августа
Спектакль «LUNAPARK»
В основе иммерсивной постановки — работа знаменитого швейцарского режиссера итальянского происхождения Даниэле Финци Паска. Это российская версия его «LUNAPARK» — вдохновленного фильмами Феллини проекта о памяти и ностальгии. Как и всегда у Финци Паски, должно быть много цирковых номеров, блесток, фокусов и незамутненной детской радости. Построен «LUNAPARK» в специально переосмысленном под него пространстве «Люмьер-Холл». Подробнее о проекте читайте здесь.
С 26 августа
Онлайн-дискуссия о Хельсинкской биеннале
19:00
До 26 сентября проходит Первая Хельсинская биеннале — на бывшем военном острове Валлисаари. О ней в онлайн-формате расскажут директор Майя Таннинен-Маттила и кураторы Пиркко Сиитари и Тару Таппола. Дискуссия организована ЦВЗ «Манеж». Для участия нужно зарегистрироваться.
Спецпоказы фильмов «Брат» и «Брат 2»
19:00
В четверг и пятницу в «Авроре» в честь Дня российского кино показывают дилогию Алексея Балабанова. Это редкий шанс увидеть картины на большом экране — и, возможно, считать, в них немного другие смыслы. Например, что Данила Багров — на самом деле антигерой.
«Открытая репетиция» проекта «Galernaya 20»
20:00
На Новой сцене Александринского театра в четверг пройдет большой шоукейс студии «Galernaya 20». На всех ее площадках (от медиацентра до основного, черного залов и фойе) выступят молодые петербургские музыканты — Катя Panterrra, KUSHNAROVA, Boris The Razor и IOANN. Визуальный арт — от медиахудожницы Илоны Бородиной.
Концерт Low Kick Collective и Settlers
20:00
Во дворе бара Union продолжают проходить камерные концерты. В последний четверг лета на сцену выйдут играющий dark jazz квартет Low Kick Collective и джазовые же фолк-экспериментаторы Settlers.
Концерт «Громыка»
20:00
Пародийный квинтет «Громыка» в четверг выступит в клубе «Время N» на Биржевой линии. Не так давно у них вышел новый альбом «20000 лет под водой», но программа называется «Наше навсегда», что сами музыканты предлагают толковать двояко: это может быть как про их собственный хиты, так и про чужие песни.
Спецпоказ фильма «Аритмия»
23:30
В пространстве «Третье место» продолжаются благотворительные показы в пользу фонда AdVita, помогающего людям с онкологией. Они посвящены памяти основательницы компании «Про:взгляд» Яне Макаровой. На это неделе в программе — «Аритмия» Бориса Хлебникова. Картину представит ее продюсер Наталья Дрозд.
Международный экологический фестиваль искусств «КронФест»
В Кронштадте в четверг стартует ежегодный «КронФест». В 2021-м в его программе — показ фильмов об экологии, расчистка берега Финского залива, выставка арт-объектов из переработанных материалов, а также лекции и мастер-классы про устойчивое развитие и заплыв на сапах. Подробности здесь.
С 26 по 29 августа
Фильм «Римские приключения»
Еще один ре-релиз в России фильма Вуди Аллена — на этот раз навеянной «Декамероном» комедии с самим режиссером, Алеком Болдуином, Роберто Бениньи, Пенелопой Крус и Гретой Гервиг. Пожалуй, самая смешная история тут про работника похоронного бюро, который может петь только в душе. Зато — не хуже Лучано Паваротти.
С 26 августа
Фильм «Небесный замок Лапута»
Первый фильм легендарной студии Хаяо Миядзаки Ghibli вновь будут показывать на большом экране (правда, дату повторного релиза уже пару раз переносили).По сюжету все охотятся за Летающим камнем, который попал к девочке Сите. Вместе с другом Падзу из шахтерского городка она узнает, что кристалл ведет к таинственному парящему острову Лапута.
С 26 августа
Фильм «Кэндимен»
Продолжение вышедшей в 1992 году истории про маньяка-мстителя — потомка раба, убитого плантаторами в XIX веке. Сценарий сиквела писал мастер хоррор-сатиры Джордан Пил («Прочь!»), а значит социальная составляющая явно вновь будет иметь решающее значение. Режиссером стала Ниа ДаКоста («Лесок», «Главарь»), а к роли Кэндимена, как и в оригинале, вернется Тони Тодд.
С 26 августа
Фильм The Beatles: Get Back
У документального фильма Питера Джексона про The Beatles пока нет локализованного названия, зато есть ориентировочная дата релиза — 26 августа (она может вполне измениться). Автор «Властелина колец» рассказывает об всем: от атмосферы, царившей во время записи альбома «Let It Be», до последнего живого концерта на крыше дома на лондонской улице Сэвил Роу.
С 26 августа
Фильм «Воспоминания»
Фильм с Ребеккой Фергюсон и Хью Джекманом — одна из тех картин, что в США Warner Bros. выпускают к недовольству режиссеров и киносетей почти одновременно на HBO Max и в кинотеатрах. В России такой проблемы, впрочем, нет. Поэтому роман частного детектива Ника Баннистера и таинственной Мэй в ушедшем под воду после глобального потепления Майами у нас будет только на большом экране.
С 26 августа
Фильм «Человек божий»
Обладатель приза зрительских симпатий ММКФ — история святого Нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых православных святых. Хотя фильм греческий (и это не копродукция), одну из ролей в нем Александр Петров.
С 26 августа
Пятница, 27 августа
Кинофестиваль SPIFF
В пятницу в «Родине» стартует Международный кинофестиваль короткометражного кино и анимации SPIFF (Saint-Petersburg International Film Festival). Фильмы объединены в этом году в три программы: танцевальное кино, а также посвященные женщинам «Похожи ли мы?» и «По дороге к голубым горам». Подробности и расписание здесь.
С 27 по 29 августа
Спецпоказы в честь Дня российского кино
В «Авроре» 27 августа целый день будут показывать лучшие российские и советские фильмы — «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», «Жмурки», «Северный ветер» и «Берегись автомобиля».
Концерт «Он Юн»
19:00
Группа «Он Юн» не выступала почти два года, но в честь десятилетия соберется вместе в клубе «MOD», чтобы напомнить фанатам, почему семья Чаушеску романтичнее Ромео и Джульетты, кем мы все мечтали стать в детстве, что выберет наше поколение вместо революции, а также когда ветераны космических войск уходят на пенсию и по каким дням ходит электричка в сторону Сестрорецка.
Концерт «Зимавсегда»
20:00
В клубе «Мачты» в пятницу группа Евгения Кубынина все же сыграет концерт, который должен был состояться еще в июле. Пожалуй, атмосфера и эстетика конца лета мрачным романтикам из «Зимавсегда» подходит даже больше.
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Денис Симачев. Фотография предоставлена командой К-30
Суббота, 28 августа
Вечеринка «K-30 x SIMACH»
В субботу в «К-30» танцуем под шоукейс от столичного бара Simach Дениса Симачева. Приедут все главные герои арт-объединения Low Budget Family: от самого Дениса до Сергея Оранжа, Марка Щедрина и Андрея Жилина. Будут и петербургские их резиденты — LBF Timofey и Cable Toy. Подробнее здесь.
Сериал «Видеть»
Второй сезон фантастического сериала про апокалиптический мир будущего, в котором все человечество было уничтожено вирусом, а немногие выжившие ослепли. Зрение становится волшебной способностью (как для нас, скажем, левитация) — и вот рождаются близнецы, способные видеть. Их отец (Джейсон Момоа) пытается защитить детей от могущественной королевы, которая хочет их уничтожить.
С 27 августа, Apple TV+
Воскресенье, 29 августа
Фестиваль «Context. Diana Vishneva»
В последнее воскресенье сентября в Петербурге и Москве стартует ежегодный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva. В его программе стоит увидеть вообще все, но особенно рекомендуем не пропускать премьеру «Бумажный человек» Павла Глухова в Эрмитаже и работы «Шут» и «Шахерезада» от артистов Пермского театра оперы и балета им. Чайковского. В главной партии в «Шахерезаде» — Диана Вишнева. Подробности здесь.
С 29 августа по 4 октября
Концерт «Мумий Тролля»
В воскресенье в «Севкабель Порту» (если не будет еще одной отмены, как в июне) с большим сольным концертом выступит Илья Лагутенко и его группа «Мумий Тролль». Из локации с видом на Финский залив все наши любимые хиты про морскую капусту, Владивосток-2000 и невесту звучат еще романтичнее и органичнее.
Концерт «Источник», Menk и Ghost Hippies
19:00
В воскресенье под крышей двора «K-30» пройдет «мини-фестиваль» инди-музыки — выступят сразу три молодые команды. Это вернувшаяся в прошлом году с альбомом «Pop Trip» московская группа «Источник», безупречно владеющий семпл-искусством петербуржец Menk и фрик-фолк-панки Ghost Hippies.
Концерт Алексей Айги и ансамбля «4'33''»
20:00
Композитор Алексей Айги и его ансамбль «4'33''» представят в концертном зале при лютеранской церкви «Яани Кирик» новый альбом «Palimpsest». Это в полном согласии с названием (палимпсест — это традиция писать новый текст в манускриптах поверх предыдущего) продолжение их недавней пластинки «Alcohol», которую они выпустили после девятилетнего перерыва. Выступление будет максимально камерным — по коронавирусным правилам продают всего 75 билетов.
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