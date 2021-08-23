Официальный шоукейс московского бара Simach, который будет представлен резидентским составом во главе с Денисом Симачевым, примет пространство К-30 на Кожевенной линии. За пульт, помимо основателя бара, встанут и арт-директора «Симача» — Сергей Оранжа, Марк Щедрин и Андрей Жилин. Компанию гостям составят локальные эстеты по части диско и хауса — Timofey и Cable Toy.

Но музыка — не единственный символ симачевских ночей на грани. На время шоукейса в K-30 будет организован гест-бартендинг — за стойками будут миксовать коронные коктейли из карты Denis Simachev Shop & Bar.

Команда К-30 Вспоминает лучшее, что было в «Симаче»: Весной 2019 года Москва танцевала и плакала на последней ночи Denis Simachev Bar & Shop. За 12 лет бар на Столешниковом переулке стал местом, откуда начинались, где проходили, но никогда не заканчивались вечеринки. Место притяжения, силы, бессонных ночей и круглосуточного праздника без остановок, которое полюбили модники, журналисты, архитекторы, экспаты и многие другие представители тусовки, для кого красные бархатные шторы, анимешная мозаика на стене, арбузные шоты, пицца с лососем и даже длинные очереди на входе стали чем-то родным и неотъемным. В августе прошлого года Simach переоткрылся на Тверском бульваре и сохранил все лучшие свои черты, включая главную — команду, которая едет с шоукейсом в Петербург, в летний двор K-30.

Вечеринка-шоукейс бара Simach пройдет 28 августа в пространстве К-30 на Кожевенной линии, 30. Начало в 20:00, билеты можно найти по ссылке.