Что слушать на джазовом фестивале Rainy Hot Culture Days?

Трио Михаила Марышева

Джазовый пианист Михаил Марышев — ученик Давида Голощекина, а с прошлого года участник проекта еще одного гуру — Макара Новикова. Впрочем, с бэндом под своим собственным личным брендом он тоже выступает. В его трио — он сам, контрабасист Артем Баскаков и барабанщик Михаил Фотченков. Вход на концерт свободный.

20 августа, The Hat

Квартет Азата Баязитова

В бэкграунде у саксофониста, композитора и аранжировщик Азата Баязитова учеба в «Гнесинке» (на курсе легендарного Александра Осейчука) и в Нью-Йорке, солирование в «Московском джазовом оркестре Игоря Бутмана» и собственной группе CONNECTION. С лейблом Rainy Days Records у Азата давние и взаимные чувства — тут вышел его второй альбом «The Doors Are Open». Помимо него самого, в квартете участвуют пианист Владимир Нестеренко, контрабасист Макар Новиков и барабанщик Александр Кульков. Вход свободный.

21 августа, The Hat

Radhika De Saram quartet

Из Великобритании на фестиваль приедет лондонская бас-гитаристка с шриланкийскими корнями Радхика Дэ Сарам. Музыкой она занимается с детства, но бас-гитару освоила четыре года назад, вдохновившись выступлением трио Тима Лефевра, Жени Стригалева и Эрика Харленда. С саксофонистом Стригалевым как раз она и сыграет в Петербурге. А еще с барабанщиком Гарием Багдасарьяном и пианистом Евгением Пономаревым. Вход по билетам.

25 августа, JFC

Квинтет Никиты Мочалина

Молодой саксофонист, композитор и аранжировщик Никита Мочалин играл в проектах джазовых трубачей Ханса-Петера Залентина и Стивена Ханумана, записывал лайвы на Rainy Days с Макаром Кашицыным и участвовал в фестивалях «Усадьба Jazz» и «Петроджаз». Сейчас его чаще всего можно услышать в составе экспериментаторов TenBitz Collective. Вход по билетам.

26 августа, Social club

Квинтет Артема Баденко

Артем Баденко — выпускник ростовской Джазовой музыкальной школы им. Кима Назаретова, Berklee College of Music в США, но продолжает учебу —сейчас он в Herbie Hancock Institute of Jazz Performance. На Новой сцене квинтет Артема в составе гитариста Евгения Побожего, пианиста Михаила Марышева, контрабасиста Макара Новикова и барабанщика Саши Машина исполнит сочинения участников коллектива, а также джазовые стандарты. Вход по билетам.

27 августа, Новая сцена Александринского театра

LRK trio

Участники LRK trio — пианист Евгений Лебедев, басист Антон Ревнюк и барабанщик Игнат Кравцов — не боятся экспериментов. Поэтому в их музыке органично сочетаются и академизм с пиететом перед классикой, и современные элементы. Записи трил выпускаются в России на Butman Music Records, на мировом рынке их представляет норвежский лейбл Losen Records. В 2017 году альбом бэнда «If You Have a Dream» Российский союз музыкальных критиков назвал «Джазовым альбомом года». Вход по билетам.

27 августа, Новая сцена Александринского театра

Квартет Алины Енгибарян

Вокалистка, аранжировщица и композитор Алина Енгибарян живет и работает в Нью-Йорке — там она записала дебютный альбом «Driving down the road» и пластинку «We Are». Последняя вышла на лейбле Ground-Up Music лидера группы «Snarky Puppy» и мультиинструменталиста Майкла Лига. Вход по билетам.

1 сентября, Union bar

Трио Арсения Рыкова

В составе играющего ECM и Contemporary Мainstream трио — контрабасист Николай Ольшанский и барабанщик Виталий Эпов. Лидер бэнда Арсений Рыков — пианист. Вместе они устраивают музыкальные полилоги, в которых главное слово — за экспрессией и музыкой. Вход по билетам.

3 сентября, JFC

Квинтет Азата Гайфуллина

В составе квинтета на Новой сцене выступят сам саксофонист Азат Гайфуллин, трубач Carlos Hechavarria, пианист Евгений Сивцов, контрабасист Макар Новиков, барабанщик Михаил Фотченков. Для Азата важны не только джазовые традиции — в его музыке есть место и элементам этно, хип-хопа и рока. Вход по билетам.

4 сентября, Новая сцена Александринского театра

Квартет Игоря Яковенко

Резидент и ведущий джазовых джемов в столичных клубах Microbe и Powerhouse, пианист и композитор Игорь Яковенко играет в том числе и неоклассику — не так давно у него вышел вдохновленный музыкой Бриттена альбом False Sonatas. С друзьями и товарищами — тенор-саксофонистом Азатом Гайфуллиным, контрабасистом Макаром Новиковым и барабанщиком Александром Зингером — он исполнит композиции из еще одного предстоящего релиза «Машина Музыки». Вход по билетам.

4 сентября, Новая сцена Александринского театра