Что слушать на джазовом фестивале Rainy Hot Culture Days?

Джазовый лейбл с петербургской пропиской Rainy Days объединил усилия с проектом «Хот культур» Александра Малича, чтобы провести в Петербурге свой музыкальный фестиваль: в офлайне, с привозами, диджей-сетами со свободным входом, мастер-классами и лучшими джемами в городе. События растянутся с 19 августа и до октября — хотя пока раскрывают только ближайшие: главные летние и раннеосенние. «Собака.ru» изучила программу фестиваля Rainy Hot Culture Days Jazzfest и рассказывает, что точно нельзя пропускать.
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Саша Машин, Happy Synapse recording session, фото: Eugene Petrushanskiy, предоставлено организаторами
Диджей-сеты
Диджей-сет от Headz.FM
Стартует джазовый фестиваль с сета от Headz.FM. Это проект музыканта, журналиста и ведущего Ильи Рассказова и диджея и продюсера Димы Студитского, выходящий в том числе в радиоформате на столичном Megapolis FM (а еще — как подкаст). Судя по передачам, от выступлений (а их два) можно ожидать любые вариации на тему джаза, кроме скучных. В плейлистах Рассказова легко соседствуют калифорнийский фьюжн от сотрудничавшего с Соланж и Фрэнком Оушеном Джона Кэрролла Кирби с дабом от Рошин Мерфи. Вход свободный.
19 августа в Washing Machine, 21 августа в «Каток и скрипка»
Диджей-сет от Саши Машина
Один из самых ярких молодых джазовых барабанщиков Саша Машин на барабанах умеет играть, как в фильме «Одержимость» Дэмьена Шазелла — и даже лучше. А в проекте в Басковом переулке продемонстрирует еще и свой талант диджей — и музыкальный вкус, конечно.
26 августа, Washing Machine
Концерты
Трио Михаила Марышева
Джазовый пианист Михаил Марышев — ученик Давида Голощекина, а с прошлого года участник проекта еще одного гуру — Макара Новикова. Впрочем, с бэндом под своим собственным личным брендом он тоже выступает. В его трио — он сам, контрабасист Артем Баскаков и барабанщик Михаил Фотченков. Вход на концерт свободный.
20 августа, The Hat
Квартет Азата Баязитова
В бэкграунде у саксофониста, композитора и аранжировщик Азата Баязитова учеба в «Гнесинке» (на курсе легендарного Александра Осейчука) и в Нью-Йорке, солирование в «Московском джазовом оркестре Игоря Бутмана» и собственной группе CONNECTION. С лейблом Rainy Days Records у Азата давние и взаимные чувства — тут вышел его второй альбом «The Doors Are Open». Помимо него самого, в квартете участвуют пианист Владимир Нестеренко, контрабасист Макар Новиков и барабанщик Александр Кульков. Вход свободный.
21 августа, The Hat
Radhika De Saram quartet
Из Великобритании на фестиваль приедет лондонская бас-гитаристка с шриланкийскими корнями Радхика Дэ Сарам. Музыкой она занимается с детства, но бас-гитару освоила четыре года назад, вдохновившись выступлением трио Тима Лефевра, Жени Стригалева и Эрика Харленда. С саксофонистом Стригалевым как раз она и сыграет в Петербурге. А еще с барабанщиком Гарием Багдасарьяном и пианистом Евгением Пономаревым. Вход по билетам.
25 августа, JFC
Квинтет Никиты Мочалина
Молодой саксофонист, композитор и аранжировщик Никита Мочалин играл в проектах джазовых трубачей Ханса-Петера Залентина и Стивена Ханумана, записывал лайвы на Rainy Days с Макаром Кашицыным и участвовал в фестивалях «Усадьба Jazz» и «Петроджаз». Сейчас его чаще всего можно услышать в составе экспериментаторов TenBitz Collective. Вход по билетам.
26 августа, Social club
Квинтет Артема Баденко
Артем Баденко — выпускник ростовской Джазовой музыкальной школы им. Кима Назаретова, Berklee College of Music в США, но продолжает учебу —сейчас он в Herbie Hancock Institute of Jazz Performance. На Новой сцене квинтет Артема в составе гитариста Евгения Побожего, пианиста Михаила Марышева, контрабасиста Макара Новикова и барабанщика Саши Машина исполнит сочинения участников коллектива, а также джазовые стандарты. Вход по билетам.
27 августа, Новая сцена Александринского театра
LRK trio
Участники LRK trio — пианист Евгений Лебедев, басист Антон Ревнюк и барабанщик Игнат Кравцов — не боятся экспериментов. Поэтому в их музыке органично сочетаются и академизм с пиететом перед классикой, и современные элементы. Записи трил выпускаются в России на Butman Music Records, на мировом рынке их представляет норвежский лейбл Losen Records. В 2017 году альбом бэнда «If You Have a Dream» Российский союз музыкальных критиков назвал «Джазовым альбомом года». Вход по билетам.
27 августа, Новая сцена Александринского театра
Квартет Алины Енгибарян
Вокалистка, аранжировщица и композитор Алина Енгибарян живет и работает в Нью-Йорке — там она записала дебютный альбом «Driving down the road» и пластинку «We Are». Последняя вышла на лейбле Ground-Up Music лидера группы «Snarky Puppy» и мультиинструменталиста Майкла Лига. Вход по билетам.
1 сентября, Union bar
Трио Арсения Рыкова
В составе играющего ECM и Contemporary Мainstream трио — контрабасист Николай Ольшанский и барабанщик Виталий Эпов. Лидер бэнда Арсений Рыков — пианист. Вместе они устраивают музыкальные полилоги, в которых главное слово — за экспрессией и музыкой. Вход по билетам.
3 сентября, JFC
Квинтет Азата Гайфуллина
В составе квинтета на Новой сцене выступят сам саксофонист Азат Гайфуллин, трубач Carlos Hechavarria, пианист Евгений Сивцов, контрабасист Макар Новиков, барабанщик Михаил Фотченков. Для Азата важны не только джазовые традиции — в его музыке есть место и элементам этно, хип-хопа и рока. Вход по билетам.
4 сентября, Новая сцена Александринского театра
Квартет Игоря Яковенко
Резидент и ведущий джазовых джемов в столичных клубах Microbe и Powerhouse, пианист и композитор Игорь Яковенко играет в том числе и неоклассику — не так давно у него вышел вдохновленный музыкой Бриттена альбом False Sonatas. С друзьями и товарищами — тенор-саксофонистом Азатом Гайфуллиным, контрабасистом Макаром Новиковым и барабанщиком Александром Зингером — он исполнит композиции из еще одного предстоящего релиза «Машина Музыки». Вход по билетам.
4 сентября, Новая сцена Александринского театра
Мастер-классы и события
Помимо концертов, на фестивале Rainy Hot Culture Days запишут выпуски программы Александра Малича «Хот культур», Алина Енгибарян и школа Lanote научат тонкостям джазового вокала, а барабанщик Саша Машин устроит утреннюю пробежку со всеми желающими на Крестовском острове.
Фестиваль Rainy Hot Culture Days Jazzfest проходит в Петербурге с 19 августа по октябрь.
Подробнее о программе фестиваля и билетах можно узнать здесь.
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