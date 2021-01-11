Чем заняться в Петербурге с 11 по 17 января

Опера «Таис», Метрополитен-опера

3:30

Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к опере Жюля Массне «Таис» в постановке Джона Кокса, дирижер — Хесус Лопес-Кобос. Партии исполняют Рене Флеминг, Томас Хэмпсон, Михаэль Шаде и Мария Зифчак.

Гала-концерт звезд балета, Михайловский театр

19:00

В канун Нового года по старому стилю Михайловский театр возобновить работу в 2021-м гала-концертом звезд балета. Участие в нем примет прима Королевского балета «Ковент-Гарден» Наталья Осипова. Также выступят Иван Васильев, Анжелина Воронцова, Ирина Перрен, Анастасия Соболева, Виктор Лебедев, Марат Шемиунов, Роман Волков и другие. Дирижер — Алексей Репников.

Оперетта «Летучая мышь», Мариинский-2

19:00

На второй сцене Мариинского театра ироничная премьера для эпохи ковида — оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса в постановке Алексея Степанюка. Над костюмами и декорациями работает Вячеслав Окунев, над хореографией — Илья Устьянцев. Дирижер — маэстро Валерий Гергиев. В главных партиях 13 января: Сергей Семишкур, Антонина Весенина, Денис Закиров, Владислав Куприянов, Екатерина Сергеева.

Спектакль «Человек из Подольска», «Приют комедианта»

19:00

Пьесу Дмитрия Данилова ставят по всей стране, а Семен Серзин даже снял фильм по ее мотивам. В «Приюте комедианта» режиссером спектакля стал Михаил Бычков. Экзистенциальный допрос Дмитрия Лысенкова в роли Человека из Подольска (он же Фролов) смотрим в среду в офлайне (наконец-то!).

Опера «Лоэнгрин», Берлинская опера

Берлинская опера открыла до 15 января доступ к видеозаписи оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин» в постановке Каликсто Бийето, дирижер — Маттиас Пинчер. В ролях — Рене Папе, Роберто Аланья, Вида Микнявичюте и Екатерина Губанова. У видео есть английские субтитры.

Выставка «К 150-летию Александра Бенуа», Михайловский замок Русского музея

Главный маст си Русского музея в этом сезоне — выставка мирискусника и теоретика искусства Александра Бенуа в Михайловском замке. Привозных работ нет — из-за коронавирусных ограничений обошлись собственной коллекцией, благо она у Русского музея впечатляющая. Это и живопись, и редкие акварели, и эскизы к балетам с книжными иллюстрациями.

До 9 марта

Выставка «Маэстро Филип Трейси», Эрарта

Сорок шесть работ дизайнера Филипа Трейси — почти полную ретроспективу творчества главного шляпника планеты — показывают в честь десятилетия Эрарты. Его выставка несколько лет назад стала одной из самых посещаемых за всю историю музея. В новой версии она дополнена моделями, никогда не выставлявшимися в России. Это почти все: и фантастические головные уборы для дома Alexander McQueen, и гигантский корабль для Изабеллы Блоу, и работы из недавних клипов Леди Гаги Mаrry The Night и Stupid Love.

До 21 марта

Выставка «Сто лет корейской художественной фотографии, 1920–2020», Росфото

В Росфото открывается ретроспектива снимков корейских фотохудожников: от истоков к модернизму и совриску. В экспозиции, например, работы Чан-Хё Бэ, размышляющего о самоидентичности через автопортреты в средневековых костюмах или И Санхёна, внедряющего в фото скульптуру, инсталляцию, перформанс и видео.

До 7 февраля