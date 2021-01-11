Чем заняться в Петербурге с 11 по 17 января

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на первой рабочей неделе января. Только маст-хэвы: фильм «Чудо-женщина: 1984» в кино, сериалы «Дом с прислугой» и «ВандаВижен», а также выставка снимков музыкантов культового Ленинградского рок-клуба, которому в этом году 40 лет.
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Наташа Васильева-Халл. Георгий Гурьянов, Юрий Каспарян, Виктор Цой, Александр Титов. 1984. Фото: пресс-служба Русского музея
Понедельник, 11 января
Опера «Трубадур», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Трубадуру» в постановке Дэвида Маквикара. Дирижер — Марко Армильято. Главные партии исполняют Анна Нетребко и Дмитрий Хворостовский.
Опера «Ночь перед Рождеством», Мариинский театр
19:00
Мариинский театр покажет обновленную постановку оперы «Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова. Режиссером и хореографом этой версии выступил Илья Живой, за дирижерским пультом — маэстро Валерий Гергиев.
Выставка «Ленинградский Рок-клуб в фотографиях. К 40-летнему юбилею», Строгановский дворец
40-летие Ленинградского рок-клуба де юре наступит 7 марта, но в Русском музее отмечать начали заранее. На выставке покажут снимки Андрея Вилли Усова, делавшего культовые обложки альбомов «Аквариума» и «Зоопарка», Валентина Барановского, художественно осмыслявшего концертную жизнь рок-клуба, атмосферные фото Дмитрия Конрадта, Наташи Васильевой-Халл и Владимира Быстрова и других. В экспозиции также концертные афиши, мемориальные предметы и архивные документы.
До 10 мая
Онлайн-лекция «Итоги антропологии 2020»
20:00
Биолог, антрополог, доцент МГУ и лауреат премии «За верность науке» Станислав Дробышевский прочитает лекцию о том, какие открытия ученые совершили в минувшем году.
Выставка «Линия Рафаэля», Эрмитаж
Рафаэль — не только хедлайнер Высокого Возрождения, но и один из самых сложных для экспонирования художников. Ренессансный блокбастер года стартовал в Николаевском, Концертном и Аванзале Зимнего Дворца с 10 декабря. Любовь к «принцу искусства» — одна из главных скреп Эрмитажа, и в этот раз он подошел к делу максимально смело: «Мадонна с Младенцем и святым Иоанном» из Лувра выставлена вместе с совершенно разными художниками, от Пармиджанино до Пикассо и «Галы, моей Сикстинской Мадонны» Дали. Подробнее о выставке здесь.
До 28 марта
Фильм «Тайгер»
Двухсерийный документальный фильм HBO о культовом игроке в гольф Тайгере Вудсе. Слоган проекта гласит: «Таким вы его раньше не видели», что вполне может оказаться правдой: исполнительным подюсером проекта стал американский документалист Алекс Гибни — лауреат «Оскара» за фильм «Такси на темную сторону».
С 11 января, Амедиатека
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Дмитрий Лысенков
Вторник, 12 января
Опера «Женитьба Фигаро», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера покажет видеозапись оперы Моцарта в постановке Ричарда Эйра, дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Аманда Маджески, Марлис Петерсен, Изабель Леонард, Петер Маттеи и Ильдар Абдразаков. Посмотреть спектакль можно 23 часа.
Спектакль «Человек из Подольска», «Приют комедианта»
19:00
Пьесу Дмитрия Данилова ставят по всей стране, а Семен Серзин даже снял фильм по ее мотивам. В «Приюте комедианта» режиссером спектакля стал Михаил Бычков. Экзистенциальный допрос Дмитрия Лысенкова в роли Человека из Подольска (он же Фролов) смотрим во вторник в офлайне (наконец-то!).
Аудиоспектакль «В настоящее время живу я один…»
Режиссер-монументалист Хайнер Гёббельс выпустил радиоспектакль «В настоящее время живу я один…» на немецком языке по текстам Анри Мишо в переводе Пола Целана, Вернера Дюррсона, Элеоноры Фрей, Курта Леонхарда и Элизабет Вальтер-Бенсе. Послушать его можно до 14 января. В постановке задействован Дэвид Беннент (голос). Сам Гёббельс играет на фортепьяно.
Опера «Золушка», Комише опер
Берлинская Комише опер показывает до 20 января на портале OperaVision оперу Жюля Массне «Золушка». Постановка — Дамиано Микьелетто, дирижер — Хенрик Нанаши.
Выставка «Коллекционеры. ХХ век», KGallery
На экспозиции в KGallery — работы Михаила Врубеля, Александра Бенуа, Валентина Серова, Владимира Татлина и многих других, но настоящие протагонисты на самом деле даже не эти любимцы широкой аудитории, а сами коллекционеры — советские (и не только) профессоры и инженеры, бережно собиравшие искусство для себя, а не перепродажи на арт-рынке. Их истории представлены одновременно как захватывающий фильм и грустный рекап минувшего века.
До 17 января
Выставка Сергея Максимишина, Галерея Zerno
Галерея Zerno поддерживает выход дополненного издания книги фотографа Сергея Максимишина «100 фотографий» экспозицией его работ — покажут как раз 100 снимков двукратного лауреата конкурса World Press Photo.
До 15 января
Среда, 13 января
Опера «Таис», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к опере Жюля Массне «Таис» в постановке Джона Кокса, дирижер — Хесус Лопес-Кобос. Партии исполняют Рене Флеминг, Томас Хэмпсон, Михаэль Шаде и Мария Зифчак.
Гала-концерт звезд балета, Михайловский театр
19:00
В канун Нового года по старому стилю Михайловский театр возобновить работу в 2021-м гала-концертом звезд балета. Участие в нем примет прима Королевского балета «Ковент-Гарден» Наталья Осипова. Также выступят Иван Васильев, Анжелина Воронцова, Ирина Перрен, Анастасия Соболева, Виктор Лебедев, Марат Шемиунов, Роман Волков и другие. Дирижер — Алексей Репников.
Оперетта «Летучая мышь», Мариинский-2
19:00
На второй сцене Мариинского театра ироничная премьера для эпохи ковида — оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса в постановке Алексея Степанюка. Над костюмами и декорациями работает Вячеслав Окунев, над хореографией — Илья Устьянцев. Дирижер — маэстро Валерий Гергиев. В главных партиях 13 января: Сергей Семишкур, Антонина Весенина, Денис Закиров, Владислав Куприянов, Екатерина Сергеева.
Спектакль «Человек из Подольска», «Приют комедианта»
19:00
Пьесу Дмитрия Данилова ставят по всей стране, а Семен Серзин даже снял фильм по ее мотивам. В «Приюте комедианта» режиссером спектакля стал Михаил Бычков. Экзистенциальный допрос Дмитрия Лысенкова в роли Человека из Подольска (он же Фролов) смотрим в среду в офлайне (наконец-то!).
Опера «Лоэнгрин», Берлинская опера
Берлинская опера открыла до 15 января доступ к видеозаписи оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин» в постановке Каликсто Бийето, дирижер — Маттиас Пинчер. В ролях — Рене Папе, Роберто Аланья, Вида Микнявичюте и Екатерина Губанова. У видео есть английские субтитры.
Выставка «К 150-летию Александра Бенуа», Михайловский замок Русского музея
Главный маст си Русского музея в этом сезоне — выставка мирискусника и теоретика искусства Александра Бенуа в Михайловском замке. Привозных работ нет — из-за коронавирусных ограничений обошлись собственной коллекцией, благо она у Русского музея впечатляющая. Это и живопись, и редкие акварели, и эскизы к балетам с книжными иллюстрациями.
До 9 марта
Выставка «Маэстро Филип Трейси», Эрарта
Сорок шесть работ дизайнера Филипа Трейси — почти полную ретроспективу творчества главного шляпника планеты — показывают в честь десятилетия Эрарты. Его выставка несколько лет назад стала одной из самых посещаемых за всю историю музея. В новой версии она дополнена моделями, никогда не выставлявшимися в России. Это почти все: и фантастические головные уборы для дома Alexander McQueen, и гигантский корабль для Изабеллы Блоу, и работы из недавних клипов Леди Гаги Mаrry The Night и Stupid Love.
До 21 марта
Выставка «Сто лет корейской художественной фотографии, 1920–2020», Росфото
В Росфото открывается ретроспектива снимков корейских фотохудожников: от истоков к модернизму и совриску. В экспозиции, например, работы Чан-Хё Бэ, размышляющего о самоидентичности через автопортреты в средневековых костюмах или И Санхёна, внедряющего в фото скульптуру, инсталляцию, перформанс и видео.
До 7 февраля
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Фильм «Чудо-женщина: 1984»
Четверг, 14 января
Опера «Кавалер розы», Метрополитен-опера
3:30
На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к опере Рихарда Штрауса «Кавалер розы» в постановке Натаниеля Меррилла, дирижер — Эдо де Ваарт. В ролях — Рене Флеминг, Кристина Шэфер, Сюзан Грэм, Томас Аллен и Кристин Зигмундсон.
Лекции «История вещей. История людей»
В ДК Лурье с 14 января стартует цикл лекций для всей семьи научного сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина о предметах от плуга до подковы и вилки, изменивших быт и тем самым мир.
Спектакль «Преступление и наказание», «Приют комедианта»
19:00
«Преступление и наказание» в постановке Константина Богомолова стал лучшим спектаклем малой формы по версии фестиваля «Золотая маска». Смотрим его в офлайне в четверг. В роли Раскольникова — Дмитрий Лысенков.
Фильм «Чудо-женщина: 1984»
Картина — первая жертва пандемического решения компании Warner Bros. выпускать фильмы одновременно в кино и на платформе HBO Max. Впрочем, Россию это пока не коснется, а сиквел «Чудо-женщины» с Галь Гадот получился ярким, смешным и позитивным — отличное начало 2021 года.
С 14 января, кинотеатры
Фильм «Охотник на монстров»
Фантастический боевик мужа Миллы Йовович Пола У. С. Андерсона с ней же в главной роли в США стал лидером предпраздничного проката. Скорее всего, такой же успех ждет его и в России. Во-первых, Милла в доспехах — это красиво. Во-вторых, у фильмов на основе компьютерных игр (здесь это как раз «Monster Hunter») своя, по-настоящему преданная, аудитория.
С 14 января, кинотеатры
Фильм «Не лечи меня»
Комедия положений с Иваном Янковским, Дмитрием Нагиевым, Петром Федоровым и Лукерьей Ильяшенко. Врач-травматолог провинциальной больницы — настоящий супергерой: работает с одним выходным в месяц за 6 тысяч рублей, но не теряет оптимизма.
С 14 января, кинотеатры
Выставка «Вещи», Anna Nova Gallery
Anna Nova Gallery осмысляет феномен собирания искусства в выставке из двух частных коллекций: Сергея Лимонова и Дениса Химиляйне. Экспозиция объединяет более 50 работ современных художников. Среди них — Влад Кульков, Александр Цикаришвили, Илья Федотов-Федоров, Егор Крафт, Александр Дашевский, Лиза Бобкова, Никита Селезнев и многие другие.
До 6 февраля
Инсталляции Arrival, «Севкабель Порт»
Дуэт медиахудожников 404.zero (Кристина Карпышева и Александр Лециус) покажет в «Севкабель Порту» тотальную инсталляцию (в 3 000 квадратных метров!) Arrival. Ее премьера прошла год назад в Нью-Йорке. Первую ассоциацию с фильмом Дени Вильнева гнать от себя не стоит, авторы формулируют смысл работы как «погружение в ничто и растворение во всем, что существует в космосе».
До 24 января
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Сериал «ВандаВижен»
Пятница, 15 января
Опера «Армида», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Джоаккино Россини «Армида» в постановке Мари Циммерман, дирижер — Риккардо Фрицца. В ролях — Рене Флеминг, Лоуренс Браунли, Барри Бэнкс, Джон Осборн и Коби ван Ренсбург.
Онлайн-лекция Александра Панчина «Научные святки»
20:00
Биолог, лауреат премии «Просветитель» и борец с лженаукой Александр Панчин расскажет о том, какие на Руси и не только проводились святочные ритуалы и вообще про бытовую «магию». С научной точки зрения, конечно!
Выставка Тани Рауш «ЭКО», Новый музей
В Новом музее Аслана Чехоева показывают работы петербургской художницы и исследовательницы иконописи, восстанавливавшей барочную живопись Чесменской церкви, Тани Рауш. Главные герои «ЭКО» — дети, при этом все портреты написаны по фото (какие-то снимки сделала сама Рауш, другие — она нашла в интернете).
До 17 января
Сериал «Дом с прислугой»
Продолжение хоррора от М. Найт Шьямалана про супружескую пару, чей ребенок умирает в младенчестве. Чтобы успокоить мать, ей дают куклу, говоря, что это и есть ее сын. Вскоре в доме появляется няня, а ребенок на самом деле оживет. Второй сезон обещает быть еще более мрачным.
С 15 января, Apple TV+
Сериал «ВандаВижен»
Мини-сериал о двух героях вселенной Marvel — Алой Ведьме и Вижене, действие которого происходит после событий фильма «Мстители: Финал». Они живут тихой семейной жизнью, но начинают подозревать, что что-то тут не так. Ванду Максимофф играет Элизабет Олсен, Вижена — Пол Беттани. Также в проекте появятся персонажи Тейоны Паррис, Кэт Деннингс, Рэндалл Парк и Кэтрин Хан.
С 15 января, Disney+
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Выставка «Быль/Небыль»
Суббота, 16 января
Опера «Каприччо», Метрополитен-опера
3:30
На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к опере Рихарда Штрауса «Каприччо» в постановке Джона Кокса, дирижер — Эндрю Дэвис. Партии исполняют Рене Флеминг, Сара Коннолли, Джозеф Кайзер, Мортен Фрэнк Ларсен, Расселл Браун и Питер Роуз.
Концерт Billy’s Band
20:00
Из-за новых эпидемиологических правил традиционного посленовогоднего концерта Billy’s Band не было на каникулах, зато он перенесся на первую рабочую неделю. Поэтому и название у него на этот раз соответствующее: «реанимационный».
Опера «Семела», Комише опер
Берлинская Комише опер открыла до 3 февраля доступ к опере Генделя «Семела» в постановке Барри Коски, дирижер — Конрад Юнггенель. В ролях — Филипп Мейерхефер и Николь Шевалье.
Minecraft-спектакль «Недоросль», БДТ им. Товстоногова
На портале БДТdigital выложен третий Minecraft-спектакль Эдгара Закаряна — «Недоросль» по пьесе Дениса Фонвизина. Архитектор виртуального пространства — Андрей Воронов, в ролях — Елена Осипова, Дмитрий Каргин, Максим Бравцов, Василиса Перелыгина, Глеб Пихлакас, Кирилл Рокотов.
Выставка «Сесил Битон и культ звезд», Главный штаб Эрмитажа
Ретроспективная выставка знаменитого фотографа, сценографа, дизайнера по костюмам («Оскар» за «Моя прекрасная леди»!) Сесила Битона пройдет в России впервые. Это более ста снимков, в том числе Марлен Дитрих, Одри Хепберн и Твигги из архивов его студии, музея Виктории и Альберта, журналов Vogue и Vanity Fair. Бонус для патриотов — раздел, посвященный снимкам «Русских балетов».
До 14 марта
Выставка «Быль/Небыль», «Блуждающая галерея»
В «Севкабель Порту» кураторы Лиза Савина и Андрей Паршиков запускают цикл выставок «Стадия зеркала» в так называемой «Блуждающей галерее» (это отсылка к этапу развития ребенка по Лакану и буквальное прочтение будущих арт-прогулок по помещениям кластера: галерея будет в разных его локациях). Основная концепция — парная экспозиция уже известных художников с молодыми авторами. Начали с поиска общих интонаций в работах Владимира Дубосарского и Мики Плутицкой.
До 15 февраля
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Спектакль «Маузер»
Воскресенье, 17 января
Опера «Роделинда», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Генделя «Роделинда» в постановке Стивена Уодсворта, дирижер — Гарри Бикет. В ролях — Рене Флеминг, Андреас Шолль, Стефани Блайт, Джозеф Кайзер, Шэнь Ян и Йестин Дэвис.
Спектакль «Маузер», Александринский театр
19:00
Александринский театра покажет в офлайне спектакль Теодора Терзопулоса «Маузера». Весной 2020-го премьеру этой постановки (впервые в России!) провели онлайн без зрителей. Теперь ее можно увидеть так, как она задумывалась.
Выставка Ли Бул «Утопия Спасенная», «Манеж»
В «Манеже» идет долгожданный блокбастер «Утопия Спасенная» южнокорейской художницы Ли Бул — международной звезды, которая переплавляет идеи Томаса Компанеллы, немецкого модерниста Бруно Таута, русских архитекторов-конструктивистов и собственные размышления об устройстве человеческого общества. В фокус ее проекта для Петербурга — визуализация «диалога» между Ли Бул и представителями русского авангарда.
До 31 января
Выставка «Здесь могло быть ваше название», Мастерская Аникушина
Выставка-эксперимент из 30 работ позволит каждому зрителю побыть арт-куратором: не только придумать, что же объединяет металлических детей Антонины Фатхуллиной и прозрачные скульптуры Романа Тугая, но и, например, поменять подсветку или цвета подиумов.
До ноябрь 2021-го
Опера «Сказки Гофмана», Комише опер
Берлинская Комише опер открыла до 27 января доступ к опере Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» в постановке Барри Коски, дирижер — Штефан Блунир. Показ проходит на портале OperaVision.
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