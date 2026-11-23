Одному из главных театральных режиссеров России (и Петербурга!) Андрею Могучему сегодня, 23 ноября, исполняется 65 лет! Собака.ru попросила команду БДТ от актрис Нины Усатовой и Карины Разумовской до главного художника Большого драматического Эдуарда Кочергина поздравить мэтра с юбилеем. А еще цитируем (и присоединяемся!) к пожеланиям от авторов популярных телеграм-каналов. Вот наша общая ода дорогому Андрею Анатольевичу!
Нина Усатова
народная артистка России, актриса труппы БДТ, звезда спектакля Могучего «Материнское сердце»
Могучий относится к тем режиссерам, которых можно назвать капитанами корабля — за ним стоит много людей, нуждающихся в нем. Это как раз та история, когда ты, уже познав жизнь свою, все равно ловишь себя на том, что ты ученица. Могучий — тот человек, который знает больше тебя, знает, что нужно делать, знает, как тебе помочь, подсказать.
В творчестве актеры все равно что дети, потому что у нас всегда есть слово «игра». И это действительно, как детская игра. Ведь дети играют по-настоящему, верят в то, что кошка понимает твой язык, когда с ней разговариваешь, или бегаешь с собакой, или с кем-то еще начинаешь дружить. В моем детстве было столько игр всяких, и всегда кто-то из взрослых убеждал тебя в чем-то, что нереально, и ты верил в эту игру. Режиссер в театре — это человек, которому мы должны верить. Если человек колеблется или ты теряешь к нему доверие — все, эта игра рассыпается.
Андрей Анатольевич в своих работах, в постановках, в лекциях придумывает новое. А новое всегда интересно, потому что нельзя консервироваться, нельзя вернуться в прошлое. И ты удивляешься этим поворотам. Могучий пытается найти новые формы. Поначалу тебе не хочется вылезти из своей шкуры и принять это, а потом, прокручивая все это в голове, начинаешь понимать.
Когда я читала пьесу «Холопы», думала: «Для чего она вообще нужна?» И потом увидела, как он ее обогатил: взял скелет, на него нарастил мышцы, мясо, и получился такой объем, в котором соединяются прошлое и настоящее. Каждый раз для меня спектакль звучит по-новому. Смотрю его и думаю: «А ведь я этого не видела в прошлый раз, вот эту сцену как-то я проморгала». Ты, как зритель, уже становишься участником этого действия, и уходишь не только обогащенным, а еще размышляешь после просмотра. И в этом спектакле все актеры до одного играют так точно, потому что Могучий создал атмосферу, в которой даже крошечная роль объемна и все на своем месте.
А спектакль «Материнское сердце» я до сих пор изучаю, находясь сама четыре часа на сцене. Узнаю какие-то мгновения по-новому, читаю по-новому, слышу своих партнеров по-новому, чувствую зал каждый раз по-новому.
И еще Могучий очень добрый человек, знаю это по поступкам. Вот был случай. Я ему рассказала какую-то свою историю, а он мне свою: «Ой, я сегодня выезжал из дома, и сидел новорожденный котенок, которого хотели заклевать вороны». И он рассказал историю, как он с женой спасал этого котенка. И вы знаете, влюбляешься в человека и думаешь: «Господи, огромный мужчина рассказывает про котенка слепого». И из этого делаешь свои выводы.
А вообще, хочу увидеть Могучего во фраке, в белой накрахмаленной рубашке и с бабочкой... И пусть будет его кепка. Я желаю ему здоровья, сил, терпения вынести все, и дай Бог, чтобы дела, которые он наметил, у него подхватили те люди, кто его понимает, принимает и любит.
Эдуард Кочергин
народный художник России, главный художник БДТ
Андрей Могучий — талантливый режиссер со своими идеями. БДТ исторически, с самого начала был театром актерским. Могучий по школе своей другой ориентации совершенно был. Но придя в БДТ, он понял, что это за театр, и приспособил свои идеи к нам. В результате получились хорошие спектакли, которые привлекли зрителей, театр стал интересен публике.
Я лично не работал с Могучим, но наблюдал, как Вениамин Фильштинский на малой сцене ставили спектакль «Крещенные крестами» по моему роману. Могучий очень деликатно отнесся к этой постановке, не вмешивался, а наоборот всячески помогал сделать достойный спектакль. Слава Богу получилось! В итоге он шел 10 лет (постановку перестали играть в феврале 2025 года. — Прим. ред.).
Борис Павлович
театральный режиссер, актер спектакля «Что делать» Андрея Могучего
С театром Андрея Могучего у меня связан эффект театральной инициации. Я был начинающим театроведом, смотрел все, что шло в нашем городе во второй половине 1990-х. Нравилось многое, но эффект «это про меня» по-настоящему случился на спектаклях «Формального театра» (экспериментальный проект и творческая группа, основанная Могучим на рубеже 1980-1990-х. — Прим. ред.). На второй редакции «Лысой певицы» в «Балтийском доме», «Двух сестрах», «Орланде Фуриозо», «Гамлете-машине».
Кажется, первым был «Гамлет-машина» (поначалу он назывался «Love will be later»). Этот спектакль сломал мое представление, что может вообще происходить в театре. Все начиналось в театральном буфете — крохотном, на семь-восемь столиков. Актер Алексей Слюсарчук сидел за одним из них среди зрителей. Ставил чашку с кофе на стол и сообщал соседям: «Я был Гамлетом». Приглашал за собой в мужской туалет, где пеной для бритья на стекле устраивал утренний туман, затем приглашал на танец случайную девушку, вдруг заваливал ее на стол и целовал взасос. Девушка оказывалась актрисой — Элей Кадышевой, одной из трех Офелий. Вдруг вырубались пробки, гас свет, выбегал режиссер Могучий и пытался как-то привести все в порядок. Затем действие рассыпалось по всему четвертому этажу «Балтийского дома».
Я помню свою счастливую растерянность: спектакль больше не надо было смотреть, он просто был вокруг меня, я мог сесть на пол в коридоре — и быть в эпицентре действия. В 1998 году мы не слышали ни про иммерсивность, ни про партиципаторность. Дело было не в концептуальном обосновании, а в уровне свободы. А еще — в безусловности происходящего. Потому что «Братья и сестры» (постановка Льва Додина 1985 года в МДТ — Театре Европы. — Прим. ред.) были великим спектаклем, но ими надо было восхищаться со стороны, а «Гамлет-машина» случился буквально со мной, не в эстетической плоскости, а в человеческой.
А через год в 1999 году спектакль «Школа для дураков» явил театр такой невероятной нежности, я был окончательно сломлен, не выдержал и пошел из театроведов в режиссеры.
Карина Разумовская
актриса труппы БДТ
Мне кажется, именно со спектакля «Пьяные» 2015 года — моей любимой постановки Могучего, в которой я участвовала — по-настоящему начался Андрей Анатольевич в нашем театре, началась его эра. Все сложилось в этом спектакле: материал, режиссер, артисты, случилась та самая магия, которая дальше происходила в каждом его спектакле. Это та работа, в которой Могучий зазвучал.
Главный урок, который дал мне Андрей Анатольевич и дает по сей день: любовь — это самое важное. Сейчас и всегда. Любовь вселенская, любовь человека к человеку, любовь во всех своих ипостасях. Об этом каждый его спектакль. Та любовь, которую он посеял в нашем театре, дает надежду на завтрашний день.
Могучий принес в БДТ новую жизнь и мощнейшее высказывание. Весь наш театр, вся эта махина движется в его направлении — несмотря на то, что приходят разные режиссеры, все они говорят плюс-минус об одном. Как и современный театр в целом. Очень громок голос Могучего, его идеи и мысли. Говорю в том числе как зритель спектаклей Андрея Анатольевича, которые попадают куда-то очень глубоко в сердце и душу и, что самое важное, не оставляют равнодушным. Это не просто форма, порой сложная и полная метафор, это всегда глубочайшее содержание и большие смыслы.
Сегодня я снова смотрела спектакль «Материнское сердце», очень хотелось увидеть, как играет Константин Юрьевич Богомолов (22 ноября режиссер впервые вышел на сцену БДТ в качестве актера — в роли «афериста, жулика и представителя потусторонних сил» Чичикова. — Прим. ред.). Еще раз убедилась в том, какой Андрей Анатольевич честный и, как бы это сказать… Могучий. (Смеется.) Как он умеет достучаться до зрителя. Я полспектакля сидела в слезах, как и многие в зале. Что-то очень важное он говорит и умеет дотронуться до самого-самого сердца.
Полина Маликова (Толстун)
актриса труппы БДТ
Андрей Анатольевич, безусловно, выдающийся режиссер, который удивительно чувствует настоящее, помнит прошлое и предугадывает будущее в своих спектаклях. Он все время будоражит: себя, нас, артистов, весь театр и зрителя. Чтобы мы пробуждали в себе лучшие свои качества: настоящие, искренние, честные.
На выпуске его спектаклей весь театр «в огне». Температура кипения высокая! А он продолжает кидать в печь поленья смыслов, и, когда пламя максимально разгорается, — получается чудо: спектакли, которые пробуждают этот огонь любви и в зрителях. Именно любви. Самой важной и чистой.
Любовь — главная тема Могучего. Мы это знаем и чувствуем. И очень гордо быть частью его театра, который громогласно идет вперед, проповедуя эту Любовь на весь мир.
Но работа души и не может быть легкой.
Геннадий Блинов
актер труппы БДТ
Мой любимый спектакль Андрея Могучего, хоть я в нем и не играю, — это «Сказка про последнего ангела» в московском Театре Наций (постановка 2019 года по мотивам прозы Романа Михайлова и сказки Алексея Саморядова получила «Золотую маску» в номинации «Драма / спектакль большой формы». — Прим. ред.). Мне кажется, это очень хорошее сочетание Ромы Михайлова и Андрея Могучего, потому что Андрею Анатольевичу вообще идут такие нежные авторы. И вообще: то, что он открыл Рому для широкой публики — это классный поступок и большой подвиг.
Помню, когда только пришел в театр, мне звуковики вешали звук на щеку. Я спрашиваю: «А когда уже в зубы будут вставлять микрофоны, чтобы можно было их просто включить и не тратить время?» Они отвечают: «Когда Андрей Анатольевич попросит». Тогда я подумал, что это прикольный уровень вовлеченности в идеи Могучего для любого из цехов в театре.
Андрей Анатольевич доказывает, что нет ничего невозможного. Все, что он задумал, всегда выполняется всеми без исключения. Именно этим он изменил БДТ и современный театр в целом. Своим примером показал: театр может существовать где угодно, как угодно и при любых обстоятельствах.
Кирилл Рокотов
театральный продюсер, экс-куратор театрального направления кабаре «Шум», выпускник мастерской Андрея Могучего в РГИСИ
Лет 20 назад, когда я еще учился в «кульке», я подрабатывал в БДТ и ходил на спектакли Могучего в «Приют Комедианта» и «БалтДом». Тогда сама мысль, что Андрей Анатольевич возглавит БДТ, мне казалась абсурдной. Однако время все расставило по своим местам, и Могучий сделал из Большого драматического самый передовой театр России.
Лично для меня лучший свой спектакль Могучий поставил в Москве — в Театре Наций. Его «Сказка про последнего ангела» — это эталон большой формы. Спектакль поистине великий.
Помню, курсе на третьем РГИСИ Андрей Анатольевич как-то спросил нас, своих студентов, кого мы считаем живым классиком. Про кого из современников мы будем рассказывать внукам? Сейчас, бесспорно, Могучий в этом списке — человек уникального таланта и ума. Хочется пожелать Андрею Анатольевичу снять свое кино!
Команда БДТ им. Товстоногова
цитата по тг-каналу @bdtspb
Мы любим каждый спектакль, созданный Андреем Могучим. Его яркие, громкие, парадоксальные, многослойные миры не похожи на нашу реальность, но они представляют собой точное отражение наших эмоций, мечтаний и переживаний. Огромное счастье и ответственность — творить вместе с Могучим и смотреть с ним в одном направлении.
Ника Стрижак
журналист, телеведущая, автор и режиссер документальных фильмов — цитата по тг-каналу @nikastrizhak
Андрею Могучему сегодня 65 лет. Большой режиссер, один из лидеров русского театра последних уже лет тридцати. К его языку надо привыкнуть. Его спектакли надо смотреть не по разу (как, впрочем, и следует поступать с хорошими спектаклями). Больше десяти лет назад он развернул жизнь БДТ и показал не просто россыпь своих идей, а труппу — яркую, сильную.
Жаль, что нельзя уже увидеть его «Алису» (спектакль 2013 года с Алисой Бруновной Фрейндлих в главной роли, косвенно связанный со сказкой Льюиса Кэрролла. — Прим. ред.). Но «Губернатор», «Материнское сердце», «Гроза», «Толстяки», «Счастье» — сегодня выбирай в афише и радуйся.
Конечно, на «Холопов» лом и запись на сезон вперед. Так и есть за что. Недавно Евгений Миронов у меня в студии говорил, что вроде все знает о театре, а вот смотрел «Холопов» и дивился: да как же! Как это придумано и сделано!
По весне, глядя на город с нашего балкона, Андрей сказал, что если пробовать оценить все, что происходит вокруг, как искусство — это очень интересный опыт. Это и есть театр. Поздравляю тебя, мастер!
Георгий Цицишвили
автор проекта «Театральная вешкалка» — цитата по тг-каналу @teatralnayaveshalka
Сегодня юбилей у великого театрального деятеля, который разрушил рамки привычного и расширил границы возможного. 65 лет Андрею Анатольевичу Могучему.
Путь от «Формального театра», крошечных залов и улицы до постановок в Александринском и БДТ, ряд из которых невозможно возить на гастроли из-за масштаба. Запуск и воспитание многих новых режиссеров для нашей страны и раскрытие нового поколения артистов. Бескомпромиссное служение театру и родному городу.
Человек, который на миллион процентов оправдывает свою фамилию. Интеллигенция в мыслях и поступках. Потомок врача, генерала, юриста — хороша смесь, чтобы родился умный режиссер. Казалось бы, фигура речи. Нет. В стране почти нет умных режиссеров. Не начитанных, не вызубривших, а умных. Способных анализировать, создавать мысли, рассказывать, вовлекать, фантазировать, воображать, заключать, интерпретировать, делиться.
Могучий на данный момент единственный из живущих, кто в России может претендовать на статус действительно великого режиссера в истории. После Фокина и Додина. Точнее не так. Он уже в этом списке, он уже часть золотой истории театра России. Доказывать больше нечего.
Его особенность — полное отсутствие ревности. Он не просто не ограждает сцену своего театра от больших мастеров, но и охотно зовет их в гости, не боясь конкуренции и сравнений. Это показатель. Он сделал БДТ снова великим, он сделал его снова семьей!
Теперь я желаю классных учеников, больше времени с семьей, хорошей погоды в поселке Комарово и душевного покоя.
Текст: Дарья Гладких при участии Константина Крылова
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