народная артистка России, актриса труппы БДТ, звезда спектакля Могучего «Материн­ское сердце»

Могучий относится к тем режиссерам, которых можно назвать капитанами корабля — за ним стоит много людей, нуждающихся в нем. Это как раз та история, когда ты, уже познав жизнь свою, все равно ловишь себя на том, что ты ученица. Могучий — тот человек, который знает больше тебя, знает, что нужно делать, знает, как тебе помочь, подсказать.

В творчестве актеры все равно что дети, потому что у нас всегда есть слово «игра». И это действительно, как детская игра. Ведь дети играют по-настоящему, верят в то, что кошка понимает твой язык, когда с ней разговариваешь, или бегаешь с собакой, или с кем-то еще начинаешь дружить. В моем детстве было столько игр всяких, и всегда кто-то из взрослых убеждал тебя в чем-то, что нереально, и ты верил в эту игру. Режиссер в театре — это человек, которому мы должны верить. Если человек колеблется или ты теряешь к нему доверие — все, эта игра рассыпается.

Андрей Анатольевич в своих работах, в постановках, в лекциях придумывает новое. А новое всегда интересно, потому что нельзя консервироваться, нельзя вернуться в прошлое. И ты удивляешься этим поворотам. Могучий пытается найти новые формы. Поначалу тебе не хочется вылезти из своей шкуры и принять это, а потом, прокручивая все это в голове, начинаешь понимать.

Когда я читала пьесу «Холопы», думала: «Для чего она вообще нужна?» И потом увидела, как он ее обогатил: взял скелет, на него нарастил мышцы, мясо, и получился такой объем, в котором соединяются прошлое и настоящее. Каждый раз для меня спектакль звучит по-новому. Смотрю его и думаю: «А ведь я этого не видела в прошлый раз, вот эту сцену как-то я проморгала». Ты, как зритель, уже становишься участником этого действия, и уходишь не только обогащенным, а еще размышляешь после просмотра. И в этом спектакле все актеры до одного играют так точно, потому что Могучий создал атмосферу, в которой даже крошечная роль объемна и все на своем месте.

А спектакль «Материнское сердце» я до сих пор изучаю, находясь сама четыре часа на сцене. Узнаю какие-то мгновения по-новому, читаю по-новому, слышу своих партнеров по-новому, чувствую зал каждый раз по-новому.

И еще Могучий очень добрый человек, знаю это по поступкам. Вот был случай. Я ему рассказала какую-то свою историю, а он мне свою: «Ой, я сегодня выезжал из дома, и сидел новорожденный котенок, которого хотели заклевать вороны». И он рассказал историю, как он с женой спасал этого котенка. И вы знаете, влюбляешься в человека и думаешь: «Господи, огромный мужчина рассказывает про котенка слепого». И из этого делаешь свои выводы.

А вообще, хочу увидеть Могучего во фраке, в белой накрахмаленной рубашке и с бабочкой... И пусть будет его кепка. Я желаю ему здоровья, сил, терпения вынести все, и дай Бог, чтобы дела, которые он наметил, у него подхватили те люди, кто его понимает, принимает и любит.