Александр Горчилин представит в Новой Голландии неснятый сценарий «Это есть Это» о Данииле Хармсе

Читки с актерами (Савва Савельев! Петр Скворцов! Василий Михайлов!) пройдут 7, 8 и 9 августа.
7, 8 и 9 августа в «Летнем театре» Новой Голландии пройдут театрализованные читки сценария Александра Горчилина «Это есть Это». Историю об одном дне из жизни Даниила Хармса разыграют артисты Савва Савельев, Василий Михайлов, Петр Скворцов, Федор Бычков, Ирина Выборнова, Леонид Саморуков, Мирослав Лашкевич и Муся Домажор.
По сюжету в 1920-х молодые поэты Даниил Хармс и Николай Заболоцкий пытаются найти место в жизни — для себя и своих стихов. Их работы не понимают, тексты называют «белибердой», пока однажды они не встречают Самуила Маршака, который ищет авторов для нового детского журнала.
Александр Горчилин
Режиссер, актер
Эта история — фантасмагоричный байопик. Мир, в котором происходит действие, создан из цитат, образов и ощущений от авторов, про которых он написан. Но в первую очередь эта история про меня, просто рассказанная таким неожиданным для меня самого образом.
Читки проходят в рамках проекта «Неснятые сценарии» московского Центра «Зотов». Впервые историю о Хармсе представили петербуржцам в апреле в Музее ОБЭРИУ: тогда сценарий разыграли ограниченным составом.
Название «Это есть Это» отсылает к стихотворению Хармса «Не теперь». По задумке Горчилина текст должен воплотиться в многосерийный фильм. Над читками проекта работают музыкальный руководитель Андрей Поляков (спектакли «Машина Мюллер», «Кому на Руси жить хорошо», «Мизантроп»), а также музыканты Дмитрий Меженин и Дмитрий Жук.
Неснятый сценарий покажут 7, 8 и 9 августа в 20:00 на набережной Адмиралтейского канала, 2/4. Актерский состав может меняться. Билеты в продаже на сайте Новой Голландии.
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