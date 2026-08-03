Александр Горчилин представит в Новой Голландии неснятый сценарий «Это есть Это» о Данииле Хармсе

7, 8 и 9 августа в «Летнем театре» Новой Голландии пройдут театрализованные читки сценария Александра Горчилина «Это есть Это». Историю об одном дне из жизни Даниила Хармса разыграют артисты Савва Савельев, Василий Михайлов, Петр Скворцов, Федор Бычков, Ирина Выборнова, Леонид Саморуков, Мирослав Лашкевич и Муся Домажор.

По сюжету в 1920-х молодые поэты Даниил Хармс и Николай Заболоцкий пытаются найти место в жизни — для себя и своих стихов. Их работы не понимают, тексты называют «белибердой», пока однажды они не встречают Самуила Маршака, который ищет авторов для нового детского журнала.