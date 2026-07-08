Лиза Боярская расскажет Льву Лурье о курсе Додина, МДТ и «ленинградскости»

7 августа историк Лев Лурье проведет открытый диалог с актрисой театра и кино Лизой Боярской. Звезда МДТ расскажет о своей учебе и карьере, амплуа и круге чтения, Петербурге и «ленинградскости».

Встреча пройдет в рамках цикла ДК Лурье «Петербургский человек». Проект объединяет почти домашние разговоры Льва Лурье с примечательными и симпатичными лично ему петербуржцами о том, что касается их жизни в городе.

Параллельно Лурье продолжает цикл «Собрание сочинений. Встречи на Невском». В феврале историк говорил с режиссером спектакля-хита «Холопы» Андреем Могучим, а 19 июля в отеле «Коринтия» состоится беседа с артистом Евгением Цыгановым «Про Питер без FM».