Лиза Боярская расскажет Льву Лурье о курсе Додина, МДТ и «ленинградскости»

Встреча цикла «Петербургский человек» состоится 7 августа.
7 августа историк Лев Лурье проведет открытый диалог с актрисой театра и кино Лизой Боярской. Звезда МДТ расскажет о своей учебе и карьере, амплуа и круге чтения, Петербурге и «ленинградскости».
Встреча пройдет в рамках цикла ДК Лурье «Петербургский человек». Проект объединяет почти домашние разговоры Льва Лурье с примечательными и симпатичными лично ему петербуржцами о том, что касается их жизни в городе.
Параллельно Лурье продолжает цикл «Собрание сочинений. Встречи на Невском». В феврале историк говорил с режиссером спектакля-хита «Холопы» Андреем Могучим, а 19 июля в отеле «Коринтия» состоится беседа с артистом Евгением Цыгановым «Про Питер без FM».
«Говорить с Лизой легко и приятно, ведь городских пересечений, несмотря на разницу в возрасте, масса. Бабушки, дедушки, священники, актеры, военные, врачи. Квартиры, школы, студии, кружки. Театральные друзья родителей, Театр Ленсовета, курс Додина, специфика МДТ.
Расспросим о сильных театральных впечатлениях юности и детства, ранней известности, работе с Гинкасом, Кулябиным, любимых спектаклях в других театрах, о почитаемых артистах и режиссерах, несыгранных ролях в театрах и телефильмах.
Любимые места прогулок в Петербурге. Милые сердцу скверы, парки, сады, рестораны, скамейки: с детьми и без. Круг чтения и кино. И — вечно болезненно актуальное: искушение переселиться в столицу», — пишут организаторы об августовской встрече.
Разговор с Боярской стартует 7 августа в 19:00 в большом атриуме отеля «Индиго» (Чайковского, 17). Билеты в продаже на сайте ДК Лурье.
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