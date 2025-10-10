«Театральный проект 27» покажет сайт-специфик спектакли для подростков в «Vokzal 1853»

С 26 октября по 2 ноября — аккурат в дни школьных каникул — в Варшавском экспрессе пройдет «Фестиваль профессий». Его программа объединит показы театральных эскизов по результатам сайт-спецефической лаборатории «Свое место», спектакля «Кто хочет стать самим собой?» режиссера Валерии Шараповой (вырос из эскиза прошлого сезона лаборатории и уже поставлен на сцене «Театрального проекта 27») и бесплатные мастер-классы от ведущих артистов театров и театральных педагогов.

«Свое место» — это сайт-специфическая лаборатория «Театрального проекта 27», «Vokzal 1853» и продюсерской команды MAD. Традиционно несколько раз в год молодым авторам дают возможность поставить театральный эскиз для подростков в нетеатральном пространстве — в интерьерах Варшавского вокзала. Девиз проекта: «Театр может возникнуть везде и увести вас за собой так, как это не сделает ни одна другая форма искусства — через сопереживание, сочувствие и созвучие».

По итогам опен-колла экспертным советом отберет три заявки, которые режиссеры со своими командами смогут воплотить на территории вокзала. Показы эскизов спектаклей состоятся с 1 по 2 ноября. А после смотров запланированы обсуждения с ведущей «Радио Петербург» Алиной Герр.

VOKZAL 1853 — историческое здание 1853 года постройки. Возведено для обеспечения сообщений города с резиденцией царя в Гатчине. В октябре 2001 года движение поездов на вокзал прекратилось, и стартовала долгая реконструкция, итогом которой стал торгово-развлекательный комплекс. В 2022 году здесь появился крупнейший фудмолл в Европе.

12+