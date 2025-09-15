Какие спектакли смотреть в театрах Петербурга до конца 2025 года? (Додин, Михайлов, Крестьянкин!)

«Тэффи. Бег» (16+)

Где: «Открытое пространство»

Когда: 19 и 28 сентября

Надежда Тэффи уехала из России в 1919-м. Спустя девять лет она села за книгу воспоминаний, ставшую не только примером отменной русскоязычной прозы, но и литературно-документальным свидетельством времени.

Актриса Анна Геллер справедливо решила, что именно сейчас такой текст необходим, и пригласила для инсценировки свою коллегу Алису Варову. Вдвоем они расскажут правдивую историю с элементами балагана, приправив ее стихами Блока, Маяковского и Хлебникова. Из такого коктейля и родится «картина “взвихренной Руси”», по тонкому замечанию литературоведа Бориса Аверина.