Какие спектакли смотреть в театрах Петербурга до конца 2025 года? (Додин, Михайлов, Крестьянкин!)

В этом сезоне идем на Островского и Горького в постановке Льва Додина и его Молодой студии, «Сказку о царе Салтане» режиссера-энигмы Романа Михайлова в БДТ, сразу два спектакля Дмитрия Крестьянкина (ближайший — о собаках-космонавтах!), свежей версии «Ревизора» Фокина (к 80-летнему юбилею Валерия Владимировича!), «Моего друга Лапшина» с Иваном Трусом в главной роли и «Гоголиаду» Оконешникова в Александринском театре, а еще — «Тараканище» Кудашова в БТК и «Пушкинский дом» (результат работы сразу пяти режиссеров!) в «Балтийском доме».
СЕНТЯБРЬ
«Тэффи. Бег» (16+)
Где: «Открытое пространство»
Когда: 19 и 28 сентября
Надежда Тэффи уехала из России в 1919-м. Спустя девять лет она села за книгу воспоминаний, ставшую не только примером отменной русскоязычной прозы, но и литературно-документальным свидетельством времени.
Актриса Анна Геллер справедливо решила, что именно сейчас такой текст необходим, и пригласила для инсценировки свою коллегу Алису Варову. Вдвоем они расскажут правдивую историю с элементами балагана, приправив ее стихами Блока, Маяковского и Хлебникова. Из такого коктейля и родится «картина “взвихренной Руси”», по тонкому замечанию литературоведа Бориса Аверина.
Лев Додин и его молодая студия
«Свои люди — сочтемся» (16+)
Где: МДТ — Театр Европы
Когда: 22 и 24 сентября, 10 и 11 октября
Раннюю пьесу Островского режиссеры не слишком жалуют, ставя не так часто, как она того заслуживает. Изданная в 1850 году, впервые поставленная в 1857-м (причем не в столичных театрах, а Иркутске!) комедия про отцов-купцов и безжалостных отпрысков актуальна до сих пор. Для Льва Додина эта пьеса особенная — с нее началась его самостоятельная режиссерская жизнь. В 1973 году Додин поставил «Своих людей» в Ленинградском ТЮЗе. Расчетливого Подхалюзина тогда играл Георгий Тараторкин. В новой постановке Лазаря Елизарыча исполняет внук Георгия Георгиевича — Михаил. В других ролях молодые «додинцы»: Анастасия Рождественская, Софья Запрожская, Инесса Серенко, Семен Козлов, Степан Абрамов, Ярослав Васильев, Анастасия Бубновская, Даниил Кулик.
Спектакль, по сути, является готовым пособием по работе с классической драматургией: характеры и сюжет детально разобраны и проработаны. Актерам остается только четко выполнять поставленные задачи, а зрителям — получать удовольствие от увиденного.
Дмитрий Крестьянкин
«Звездные псы» (12+)
Где: Театр «На Литейном»
Когда: 25 сентября, 9 октября, 4 ноября
Все мы знаем имя первого космонавта. Многие способны припомнить и эпохальную дату его полета. Но прежде людей в безвоздушном пространстве побывали кошки, кролики, черепахи и даже улитки с гекконами. Самыми же известными астронавтами среди животных были собаки! Они управляли первыми ракетами, на них тестировали оборудование и методы выживания, над ними ставили эксперименты и, конечно, им приходилось отдавать жизни за космическое будущее людей.
Режиссер Дмитрий Крестьянкин считает необходимым поразмышлять на основе такого материала, что важнее: абстрактные идеалы — или конкретная любовь; жизнь будущая — или сегодняшняя; счастлив ли тот, кто считается героем, и что такое настоящий полет. Выбор каждый сделает сам.
«Фантазии Фарятьева» (16+)
Где: театр-фестиваль «Балтийский Дом»
Когда: 25 и 26 сентября, 18 и 30 октября, 22 и 27 ноября
Написанная драматургом Аллой Соколовой в середине 1970-х пьеса про недотепистого, робкого мечтателя Павла Фарятьева моментально обрела популярность: ее немедленно поставили в БДТ (режиссерский дебют Сергея Юрского!), затем в ряде столичных и республиканских театров. Спустя короткое время драму экранизировал Илья Авербах, собрав блестящий актерский состав. Так, заглавная роль зубного врача Павлика стала одной из лучших в фильмографии Андрея Миронова.
На Малой сцене ее поставит Вацлав Дембовский, показавший в первой балтдомовской работе — арбузовской «Тане» — как сегодня можно работать с советской драматургией. Центрального героя по очереди будут играть Владимир Бойков и Виктор Бугаков, окружающих его персонажей — Елена Карпова, заслуженная артистка России Ирина Конопацкая, Александра Момот и Мария Рубина.
"Песочница"
«Песочница» (6+)
Где: Karlsson Haus (сцена на Фонтанке, 50)
Когда: 27 сентября, 5 и 26 октября
Реплику «Мы из одной песочницы» почти наверняка каждый слышал хотя бы раз в жизни. А все почему? Песочница равно детство и игра. В ход здесь шли как игрушки, так и любые подручные средства: от веточек до камушков. А еще она была местом, где прятали самые важные секретики (те самые со стеклышками!). Да много чего было! Песочница — это пространство, где безудержно разыгрывается фантазия, уводящая в удивительный мир. Вместе с маленькими зрителями в него смогут попасть и взрослые, которые наверняка вспомнят как это было, когда привычные предметы становились не тем, чем казались.
ОКТЯБРЬ
Зал "Балтийского дома"
«Ханума» (16+)
Где: театр-фестиваль «Балтийский Дом»
Когда: 3, 4, 13, 24 октября и 6, 21 и 27 ноября
Этой осенью «Балтийский Дом» как будто бросает вызов наследию БДТ. В сентябре — премьера по «Фантазиям Фарятьева», в октябре на большой сцене выпустят «Хануму» — один из главных театральных хитов начала 1970-х, выдержавший несколько сотен представлений и увековеченный отечественным телевидением.
Над балтдомовской версией трудятся режиссер Лев Рахлин и художник Вячеслав Окунев, обещающие буйство цвета, яркость красок и взрыв эмоций. Роль предприимчивой и смекалистой Ханумы исполнит Наталья Парашкина.
«Записки сумасшедшего» (16+)
Где: «Мастерская»
Когда: 5 октября
Сюжет про медленное сумасшествие мелкого петербургского чиновника, переписчика бумаг Аксентия Ивановича Поприщина — чрезвычайно благодатный материал как для режиссеров, так и актеров. История создания спектакля в театре «Мастерская» немного детективная. Актер Игорь Клычков искал материал для себя, а нашел для коллеги Андрея Дидика. Поиски привели еще и к смене статуса на режиссерский, так как Клычкову не удалось отыскать кого-то, кто оказался готов реализовать задуманное.
Руслан Кудашов
«Тараканище» (6+)
Где: Большой театр кукол
Когда: 5 и 26 октября
Корней Чуковский написал сказку про Тараканище не в самые подходящие для сказочных историй времена — только-только закончилась Гражданская война, по всей стране то там, то здесь поднимались восстания против новой власти, жизнь менялась молниеносно. А тут вдруг какие-то звери, пугающиеся ничтожного таракана. Однако это было еще и время экспериментов и новаторства во всех видах искусства. Так что стихотворная сказка легко вписывалась в контекст эпохи.
Для Руслана Кудашова ключом к художественному решению спектакля послужил фильм Федерико Феллини «Клоуны» (1970). Игровая и цирковая природа событий заявлена Чуковским сразу: «Ехали медведи на велосипеде». А дальше останется только смотреть, как почти три десятка кукол — мягкие игрушки начала прошлого века, которых так любили их владельцы — подвергнутся страшному испытанию, но все-таки смогут превозмочь свой страх.
«Настасья» (18+)
Где: «Суббота»
Когда: 8 и 30 октября
Достоевский, наравне с Чеховым и Толстым, по-прежнему в топе у театральных режиссеров. Владислав Тутак, нынче активно ставящий в Петербурге, Москве и регионах, решил посмотреть на сюжет романа «Идиот», пока еще не окончательно набившего оскомину, глазами Настасьи Филипповны. Причем зритель будет созерцать не только внешние события, но и метаморфозы подсознания и богатого внутреннего мира героини. Учитывая склонность режиссера к эффектным и емким визуальным образам, нас ждет как минимум незабываемое зрелище.
Сериал «Путешествия Гулливера» 1996 года
«Ecce Homo» (18+)
Где: Karlsson Haus (сцена на Кирочной, 67)
Когда: 9 октября
В следующем году исполнится аккурат 300 лет с момента издания первых двух томов «Путешествий Гулливера». В театре Karlsson Haus этот роман Джонатана Свифта адаптируют для сценического пространства два выдающихся мастера своего дела — режиссер Алексей Лелявский и театральный художник Эмиль Капелюш. Какие части войдут в спектакль, пока загадка. Ключом к решению, вероятно, может послужить знаменитая реплика, служащая названием постановки, которая переводится как «Вот человек». Ее автором считается Понтий Пилат.
Мультфильм "Хортон" 2008 года
«Слон Хортон» (6+)
Где: «Открытое пространство»
Когда: 18 октября
Однажды птичке Мэйзи надоело высиживать яйца, и она умчалась на поиски приключений, оставив еще невылупившихся птенцов на попечение добродушного слона Хортона.
«А мать у них был Новосельцев» — реплика из «Служебного романа» вполне могла бы послужить эпиграфом к премьере, которую готовит режиссер Борис Смелянец под чутким художественным руководством Екатерины Гороховской. История о Хортоне — не только сказка о терпении и ответственности, дружбе и верности. Еще она о радости игры, силе воображения и способности договариваться. Борис Смелянец и Катя Ионас на глазах у публики сотворят мир, в котором детская фантазия окажется главным инструментом творчества. Актеры и куклы, песни и театр теней, клоунада и лирика — спектакль про доверчивого, преданного и самоотверженного Хортона — настоящее признание в любви самой природе театра.
Зал Театра на Садовой
«Орестея» (16+)
Где: «Театр на Садовой»
Когда: 18 и 19 октября
Ученик Валерия Фокина молодой режиссер Глеб Черепанов для дебюта на сцене «Театра на Садовой» выбрал целых двух авторов — Эсхила и Сартра. Фрагменты древнегреческой трагедии соединят с отрывками из пьесы «Мухи», чтобы в итоге родилось нечто третье. Мифологический сюжет режиссер перенес в постапокалиптическое будущее. Все действие вращается вокруг единственной выжившей семьи. Героям выпадает редкий шанс — начать все с чистого листа. О межчеловеческих отношениях, перипетиях и муках нравственного выбора авторы спектакля расскажут в жанре веселой трагедии. Роль Ореста сыграют Дмитрий Бутеев и Максим Блинов.
Иван Трус. Актер спектакля "Мой друг Лапшин"
«Мой друг Лапшин» (16+)
Где: Новая сцена Александринского театра, Черный зал
Когда: 22 октября, 11 ноября
Это вторая работа Елены Павловой на Новой сцене Александринского театра — и снова в Черном зале. Чеховскую драматургию сменила проза Юрия Германа и сценарий Светланы Кармалиты. Елена Павлова оставила несколько сюжетных линий повести и романтический треугольник Лапшина, Адашовой и Ханина. Покажут здесь и будни угрозыска 1930-х, и жизнь советского гражданина в ее коллективном изводе.
Первую постановку на Новой — «Чайку» — режиссер сделала в жанре саундрамы, где в музыкальное полотно вплетались и композиции, специально написанные Олегом Гудачевым, и хиты советской и российской эстрады. В «Лапшине» она создает аудиальное полотно, собирая его из реплик героев, звуков шагов, передвигаемых стульев, тиканья часов, обрывков мелодий, песен, кусочков оперных арий, барабанной дроби и так далее. Через такие детали как раз и возникает чувство времени. А Елена Павлова, исследуя коллективную память, зовет в это путешествие зрителей.
Фильм "Рапунцель или чародейство слёз" 1988 года
«Рапунцель» (6+)
Где: Большой театр кукол
Когда: 25 октября
Сюжет про юную девицу, заточенную злой мачехой-колдуньей в высокую башню и спасенную оттуда прекрасным принцем, можно интерпретировать по-разному: насколько достанет фантазии и ресурсов. В версии режиссера Алексея Егорова героиня предстанет перед зрителям уже взрослой и свободной и сама расскажет свою историю. А длинная золотистая коса Рапунцель, по которой принц забирался к ней в башню, послужит основным художественным решением и главным элементом декорации. Основных персонажей сказки сыграют куклы, сделанные из лоскутков. Идея эта появилась тоже благодаря первоисточнику. Не зря же говорят: сказка — ложь, да в ней намек!
«Гудбай Китти» (16+)
Где: «Суббота»
Когда: 25 и 26 октября
У Егора куча проблем: он растет без отца, прогуливает школу, а когда нет, страсти к знаниям тоже не проявляет. Единственная отдушина — игра в рок-группе. Однажды он знакомится с Гелей, живущей в православной семье. Удивительным образом подростки находят точки пересечения, но на пути к вероятной благополучной развязке девочка тяжело заболевает. Сможет ли Егор справиться с таким испытанием и как? Удастся ли ему принять неизбежное и найти в себе силы продолжать жить? Спектакль Екатерины Шиховой из социальной драмы к финалу перерастает в символическую, где есть свой «обряд инициации» — превращение из игрушки в человека.
НОЯБРЬ
Зал "Субботы"
«Пять женщин, предавшихся любви» (16+)
Где: «Суббота»
Когда: 20 и 30 ноября
Режиссер Андрей Опарин выпустит премьеру по сборнику новелл классика японской литературы XVII века Ихара Сайкаку. Трудно представить более экзотичный выбор материала, но еще сложнее вообразить, что же получится в итоге.
Меж тем команда спектакля подошла к подготовке очень серьезно: снарядили экспедицию в Токио, Осаку и Киото, где разворачивается действие, посетили сохранившиеся исторические места XVI-XVII вв., а также изучали культуру, обряды и уклад жизни средневековой Японии. По возвращении все начали искать точки соприкосновения древних историй и нынешней реальности. Найдут ли и что именно — узнаем в ноябре.
Фильм "Шинель" 1926 года
«Гоголиада» (16+)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: 21 ноября
Два года назад Антон Оконешников дебютировал на исторической сцене Александринского театра, поставив классику классик — пушкинских «Руслана и Людмилу». В этом году режиссер возвращается на хорошо знакомую Новую сцену, где выпустит спектакль под амбициозным названием «Гоголиада». В основе не только сочинения Николая Васильевича, но и заметки Григория Михайловича Козинцева, будущего режиссера «Гамлета» и «Короля Лира». Однако в 1920-е, когда все только начиналось, Козинцев не помышлял о Шекспире. Его интересовали гротеск, фантасмагория и иже с ними. Все это с лихвой реализовалось в «Шинели» (1926), снятой в дуэте с Леонидом Траубергом. Размышления о Гоголе и мысли самого писателя сводить воедино будет постоянный соавтор режиссера Оконешникова, драматург Анастасия Букреева.
А на апрель 2026-го запланирована еще одна премьера — «Ивонна, принцесса Бургундская» (16+) в постановке Хуго Эрикссена.
«Старший сын» (16+)
Где: Театр им. Ленсовета
Когда: 22 и 23 ноября, 5 и 24 декабря, 7 и 22 января
С постановки знакового текста Александра Вампилова началась слава первого выпуска мастерской Игоря Владимирова и история ленсоветовской Малой сцены. В 2001 году пьесу поставил уже Юрий Бутусов со студентами мастерской Владислава Пази, приведя спектакль к номинациям на «Золотую маску». И вот через четверть века здесь снова обращаются к истории провинциального музыканта Сарафанова (его сыграет Александр Новиков), его семьи и двух проходимцев, почти провернувших аферу века, но в последний момент отступивших. «Вампилов написал трогательную и печальную историю о возможности внезапного хрупкого счастья. Она про всех нас», — так комментирует будущую премьеру режиссер Галина Зальцман.
В конце января на основной сцене Театра им. Ленсовета запланирована еще одна большая премьера — «Король Лир» в постановке Федора Пшеничного с Сергеем Мигицко в заглавной роли.
Фильм "Три сестры" 1964 года
«Три сестры» (12+)
Где: Театр «На Литейном»
Когда: ноябрь
В одном из писем Горькому Чехов признавался: «Ужасно трудно было писать "Трех сестер". Ведь три героини, каждая должна быть на свой образец, и все три — генеральские дочки». В этом году исполняется 125 лет одной из самых известных пьес отечественного театра, и за такой срок образцов Ирины, Ольги и Марии появилось видимо-невидимо. Александр Огарев предпримет попытку взглянуть на классику несколько иначе, чем его предшественники, а их, надо сказать, только в нашем городе было и есть немало. Серьезный вызов для режиссера!
Мультфильм "Умная собачка Соня" 1991 года
«Умная собачка Соня» (6+)
Где: Karlsson Haus (сцена на Фонтанке, 50)
Когда: ноябрь
Очаровательная и, несомненно, умная собачка Соня живет со своим хозяином Иваном Ивановичем в многоэтажном доме. Соня нередко остается одна и временами попадает в разные истории, выбраться из которых помогают смекалка и сообразительность. Андрей Усачев сперва написал сценарий для мультфильма, который снял Вадим Меджибовский. Время спустя историй стало больше, и писатель выпустил книгу, а затем — еще две. Для театров такие обаятельные и одновременно поучительные истории — раздолье. Режиссер Екатерина Ложкина, чьи спектакли всегда полны любви, нежности и сочувствия к героям и лишены морализаторства, идеальный кандидат для будущей постановки.
В том же ноябре театр обещает премьеру Дмитрия Крестьянкина под названием-ребусом «Д.К.». О чем нам поведает идеолог «Плохого театра» — пока тайна.
Фильм "Анна Каренина" 1967 года
«Анна Каренина» (16+)
Где: Малый театр кукол
Когда: ноябрь
Малый театр кукол не перестает поражать изобретательностью и неординарностью репертуара. То поставят Ерофеева, то Сухово-Кобылина, а то и вовсе замахнутся на Антона нашего Чехова. После него логично поставить Толстого — и не рассказ какой-нибудь, а сразу большой и суперизвестный роман. Режиссером выступит худрук МТК Чакчи Фросноккерс, который уже придумывает, как рассказать языком театра кукол о трудностях выбора между долгом и чувством.
«Школа для дураков» (16+)
Где: «Мастерская»
Когда: ноябрь
Дебютный роман Саши Соколова называют одним из самых авторитетных в русской литературе второй половины ХХ века. Как многие писатели позапрошлого века вышли из гоголевской шинели, точно так же многие в минувшем столетии оказались под влиянием прозы Соколова.
Основной рассказчик истории — нейроотличный ребенок. Через речь и слово автор передает нелинейность восприятия реальности, тем самым создавая мир, живущий по собственным законам. Сюрреалистическая, в высоком смысле наивная (и потому бесконечно трогательная!) история стала для режиссера и актера Артура Гросса поводом к разговору о мечтах, воспоминаниях и переживании детства во взрослом возрасте.
Зал Театра им. Комиссаржевской
«Ночной полет» (12+)
Где: Театр им. Комиссаржевской
Когда: ноябрь
Первая премьера после смены руководства театра состоится в ноябре. Дебютантка Мария Мисник выпустит на Малой сцене постановку по роману Антуана де Сент-Экзюпери.
События укладываются всего в одну ночь. За такое короткое время можно успеть пережить большую гамму эмоций, наблюдая за беспощадным директором Ривьером, бесстрашным летчиком Фабьеном, его убитой горем женой и другими персонажами истории. Стоит заметить: Экзюпери писал роман в должности техдиректора компании, занимавшейся международными авиапочтовыми перевозками, а значит прекрасно владел материалом и знал тонкости работы на всех уровнях.
Зал Цеха
«Человек в закрытой комнате» (16+)
Где: ЦЕХЪ
Когда: ноябрь
История начинается со скорбного события: героиня везет хоронить отца. В какой-то момент вынужденного путешествия ей мерещится его голос, и она вступает с ним в диалог, который превращается в поток воспоминаний о прошлом — лихих 1990-х и сытых нулевых, взрослении, страхах, мешающих жить в настоящем, и собственных внутренних метаморфозах.
Композитор и актер Андрей Пирог наполнит пространство театрального роуд-муви по пьесе Татьяны Загдай музыкой «отцов и детей»: это и современные композиции, и хиты 1990-х-2000-х, а также классика в живом исполнении артистов.
Семен Серзин
«Мороз» (16+)
Где: Невидимый театр
Когда: осень
Невидимый театр за короткое время стал точкой притяжения для фанатов неконвенционального театра, в его репертуаре преобладает современная драматургия, а главный, но не единственный режиссер Семен Серзин успешно работает не только здесь, но и в других театрах, в том числе и в Москве.
Пьесу «Мороз» в прошлом декабре поставил Борис Мильграм в пермском «Театре-Театре». В Петербурге первым за нее берется как раз Семен Серзин. Сюжет выглядит так. В лютый холод Василь и Костя отправляются хоронить своего друга. По дороге машина ломается, и до похорон они добираются пешком. Вернувшись, Василь совершает акт самопожертвования — поджигает себя вместе с машиной, чтобы не дать погибнуть Косте. Сколько задействуют актеров и кого именно — пока неизвестно, но зная способность Серзина точно выбирать исполнителей, стоит рассчитывать на еще одну успешную работу, как в случае с «Друг мой».
ДЕКАБРЬ И ЗИМА
Фильм "Золушка" 1947 года
«Золушка» (6+)
Где: театр-фестиваль «Балтийский Дом»
Когда: 20 декабря
В 1947 году на киностудии «Ленфильм» режиссеры Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро экранизировали сценарий Евгения Шварца, написанный по сказке Шарля Перро. Получился безоговорочный хит: реплики героев быстро разобрали на цитаты, а актеров еще долго узнавали и помнили именно по этим сказочным ролям. Однако время идет, зрителям необходимы новые золушки и принцы, короли и мачехи. Режиссер Александра Мамкаева явно неравнодушна к сюжетам с центральными женскими персонажами («Ох уж эти страхи», «Душечка», «Попрыгунья»), что несомненно радует. «Золушка» закономерно встраивается в этот ряд. В самой волшебной сказке обещают чудесные превращения, вселяющие веру в театральную магию и в победу добра над злом.
Алексей Франдетти
«Опера нищих» (16+)
Где: Театр им. Комиссаржевской
Когда: декабрь
Этот спектакль еще до выхода уже может претендовать на звание одной из главных премьер сезона. В первую очередь благодаря имени постановщика. Трехкратный обладатель премии «Золотая маска», автор кассовых мюзиклов Алексей Франдетти — несомненный знак качества будущей постановки и гарантия хорошего бокс-офиса.
В мюзикле по пьесе, написанной в 1727 году, задействуют почти всю труппу, добавив к своим артистам еще и приглашенных звезд в лице Ларисы Долиной и Ивана Ожогина. Масштаб и амбиции готовящейся премьеры понятны без комментариев.
"Прогулка" Марка Шагала 1917 года
«Над городом Шагала» (16+)
Где: Малый театр кукол
Когда: декабрь
Вторая премьера МТК до конца года — и тоже с серьезным размахом. На этот раз спектакль по мотивам жизни и творчества Марка Шагала. В возрасте 22 лет художник знакомится с 19-летней Бертой (Беллой) Розенфельд, вскоре ставшей его женой и музой. Режиссер Надия Альмухаметова языком пластического театра расскажет биографию Шагала, обретающего и утрачивающего возлюбленную, но продолжающего работать дальше так, как если бы она по-прежнему была рядом.
Зал "Мастерской"
«Пушкинский дом» (16+)
Где: «Мастерская»
Когда: декабрь
Еще одна заявка на событие сезона. В «Мастерской» сразу пять (!) режиссеров — Серафима Крамер, Дмитрий Хохлов, Елена Левина, Сергей Паньков и Макс Фомин — будут работать над постановкой одного из главных романов 1960-1970-х. Пятичастная структура «Дома» Андрея Битова (пролог, три раздела, эпилог) позволяет устроить подобный эксперимент. Каждый постановщик обладает собственной оптикой и стилистикой, что полностью отвечает постмодернистской природе книги. Однако режиссерской пестротой дело не закончится: в каждой из частей роль главного героя — филолога Левы Одоевцева — сыграют разные актеры. Если уж и упражняться в постмодернизме, то только так!
Фильм "На дне" 1957 года
«На дне» (16+)
Где: МДТ – Театр Европы
Когда: декабрь
Пьеса, столь же хрестоматийная, как «Вишневый сад» или «Ревизор». Все ее вроде бы знают, видели, слышали, читали. Ставят ее так же часто, как Чехова или Гоголя. А вот Лев Додин удивительным образом до сих пор избегал этого опыта: Горький вообще ни разу не попадал в орбиту внимания художественного руководителя МДТ. Но, видимо, настало наконец его время, и актеры появились соответствующие — в будущей постановке задействуют участников Молодой студии, не так давно участвовавших в премьерном спектакле по Островскому.
Также в этом сезоне запланированы постановки Артура Козина — «24 часа из жизни женщины» по Стефану Цвейгу — и Дмитрия Волкострелова, который начнет репетировать «Счастливые дни» по пьесе Сэмюэля Беккета.
Валерий Фокин
«Ревизор» (16+)
Где: Александринский театр
Когда: 28 февраля
Первый раз Валерий Фокин обратился к гоголевской пьесе в 1980 году, поставив ее в лодзинском Театре им. Ярача. Спустя три года в репертуаре московского «Современника» появился другой фокинский «Ревизор». А в 2002-м режиссер выпустил премьеру на знаковой для Гоголя сцене Александринского театра. В качестве основы использовалась гостимовская версия, созданная Мейерхольдом и Кореневым в 1926-м.
Новый «Ревизор» — четвертый подход Валерия Фокина к гоголевской комедии. Премьера приурочена к 80-летнему юбилею режиссера: первый показ состоится непосредственно в день его рождения. Уже сейчас постановку следует отнести к главным событиям этого сезона, вне зависимости от финального результата.
Роман Михайлов
«Сказка о царе Салтане» (16+)
Где: БДТ им. Товстоногова, Большая сцена
Когда: неизвестно
Продолжительное время Роман Михайлов успешно совмещал занятия математикой, литературой и театром. В конце концов искусство перевесило: три года назад Михайлов объявил о завершении научной карьеры и отправился покорять отечественный кинематограф. В считанное время стал модным режиссером среди кинокритиков и блогеров, объявивших его «первым по-настоящему культовым автором российского кино после Алексея Балабанова». Театральные критики пока еще сдерживаются, и таких громких авансов не раздают, однако после премьеры в БДТ все может измениться.
Для Михайлова это четвертая работа в театре им. Товстоногова и первая на Большой сцене. Объектом авторской рефлексии станет пушкинская «Сказка о царе Салтане». С ее помощью режиссер собирается комплексно разобраться с метафизикой жизни русского человека.
Зал Малой сцены БДТ
«Человек, который принял жену за шляпу» (16+)
Где: БДТ им. Товстоногова, Малая сцена
Когда: неизвестно
Британский невролог и активный популяризатор медицины Оливер Сакс написал свою самую известную книгу на основе историй реальных людей, страдающих от разных нарушений психики и пытающихся с ними справиться, чтобы жить дальше. Помимо собственного практического опыта, Сакс опирался на работы Лурии, Джексона, Гольдштейна и других медицинских светил. На Малой сцене БДТ этот, прямо скажем, не самый театральный текст будет ставить Галина Зальцман, работавшая в Театре «На Васильевском» и в ноябре дебютирующая на сцене Театра им. Ленсовета с вампиловским «Старшим сыном». Одно из главных свойств постановок режиссера Зальцман – органичное сочетание человеческой истории с бесшабашной театральностью — в случае с Саксом становится особо ценным.
Также на Малой сцене планируется премьера моноспектакля Елены Мороз по пьесе Жана Кокто «Человеческий голос», а ученик Андрея Могучего Арсений Бехтерев готовит к выпуску в Каменноостровском театре свой третий опыт в БДТ — «Поэтический мир», в основе которого лежит книга стихов Андрея Монастырского, одного из родоначальников московского концептуализма.
Текст: Наталия Эфендиева
