Театр

В Петербурге покажут нового «Ревизора» Фокина, спектакль о последних днях Геббельсов и «Гоголиаду» на сценарий Григория Козинцева

В театральном сезоне 2025-2026 ожидаем постановку Антона Оконешникова на нереализованный сценарий автора культового «Гамлета» с Иннокентием Смоктуновским и музыкой Дмитрия Шостаковича Григория Козинцева, «Ревизора» в новой редакции Валерия Фокина к 80-летию худрука МДТ, а также большую выставку к 135-летию Михаила Булгакова в Театральной библиотеке. Делимся самыми интересными событиями репертуара петербургских театров.

Фото: Наталья Скворцова для Собака.ru

Александринский театр

270-й сезон Александринского театра открыл музыкальная постановка режиссера Елены Павловой «Мой друг Лапшин» по повести Юрия Германа и фильму Алексея Германа. Репертуар театра пополнят и спектакли малой формы: спектакль-концерт по русским романсам Николая Мартона «Я вас любил» в постановке худрука театра Никиты Кобелева, а также «На покое» Валерия Степанова по рассказу Александра Куприна.

На Новой сцене покажут «Гоголиаду» Антона Оконешникова по неосуществленному сценарию режиссера Григория Козинцева и текстам Николая Гоголя, адаптация пьесы польского драматурга Витольда Гомбровича «Ивонна, принцесса Бургундская» в постановке Хуго Эрикссена, а также проект китайского режиссера Дина Итэна по роману нобелевского лауреата Мо Яня «Устал рождаться и умирать».

«Материал необычный. В основе — нереализованный сценарий Григория Козинцева по "Петербургским повестям" Гоголя. Интересно, что внутри спектакля станет героем сам Козинцев, который будет взаимодействовать с персонажами Гоголя. Сюжетом становится само сочинение этого замысла, его создание. Я очень рад, что в Александринском театре появятся спектакли, связанные с такими легендарными личностями для Ленинграда — Петербурга, как Алексей Герман, Григорий Козинцев, это выдающиеся кинорежиссеры. А еще — Ольга Берггольц…», — поделился планами художественный руководитель Никита Кобелев.

Ключевой премьерой сезона станет «Ревизор» в новой редакции худрука Александринки (и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Валерия Фокина — именно с этой постановки началась глобальная перезагрузка театра в начале нулевых. Спектакль можно увидеть в день 80-летия режиссера 28 февраля.

Николай Мартон
Алексей Костромин для Собака.ru

Николай Мартон

Большой театр кукол

С 26 по 28 сентября в театре пройдет III Фестиваль Центра развития режиссуры БТК «Крыша», который третий сезон переосмысляет «Божественную комедию» Данте Алигьери на языке кукольного театра. В рамках двух первых фестивалей — «Фундамента» и «Стен» — 20 молодых постановщиков представили свои версии «Ада» и «Чистилища». Завершат проект в этом году — семеро режиссеров покажут финальную «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 3. Рай». Свои эскизы представят Алексей Егоров, Алена Волкова, Олег Пинжов, Анатолий Гущин, Марина Хомутова, Дарья Левингер и Дмитрий Скрябин. Осторожно, продолжительность иммерсивного «театра-рая» — пять часов!

Худрук БТК (и еще один лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Руслан Кудашов в новом сезоне продолжает переосмыслять Пушкина и в декабре представляет вторую часть спектакля «Евгений Онегин. Урок русской литературы». В рамках цикла предлагается посмотреть на знакомых персонажей под «неожиданном ракурсом», объединяя драматический и кукольный театры.

Руслан Кудашов
Фото: Елена Насибуллина для Собака.ru

Руслан Кудашов

Театр «Драм.Площадка»

Проект выпускников и преподавателей курса актерского мастерства Сергея Бызгу 2022 года представляет премьеру от режиссера Дмитрия Крестьянкина. Идеолог и художественный руководитель «Плохого театра» адаптирует дебютную повесть сценариста Ислама Ханипаева «Типа я» — драму о тяжелом взрослении подростка Артура из Махачкалы в приемной семье.

«Плохой театр»

В репертуар театра возвращается спектакль Дмитрия Крестьянкина «Магда» по пьесе британского писателя Майкла Ардитти о последних днях Йозефа и Магды Геббельс в бункере Гитлера. Постановка родилась в 2018 году из эскиза для режиссерской лаборатории «Мастерская Современного Театра».

Дмитрий Крестьянкин
Фото: Валентин Блох для Собака.ru

Дмитрий Крестьянкин

Напомним, своими планами на театральный сезон поделились также в БДТ, где Роман Михайлов поставит «Сказку о Царе Салтане», ученик Могучего Арсений Бехтерев переосмыслит лирику Монастырского, а юбилеи Георгия Товстоногова и Светланы Крючковой отметят выставками. 

МДТ в новом сезоне покажет две премьеры. Первая — «Слово-движение» от Молодой студии Льва Додина — лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2025. А главным событием сезона станет сценическое переложение пьесы «На дне» Горького в постановке Льва Додина и при участии выпускников Молодой студии.

Худрук Малого театра кукол Чакчи Фросноккерс  представляет «Хармсиаду» — полудокументальный спектакль, который объединяет два поэтических мира: абсурдистские прозу, стихи Даниила Хармса (от «Неожиданной попойки» до «Симфонии» и «Победы Мышина») и дневники его отца, религиозного мыслителя Ивана Ювачева. В театре также переосмыслят культовую поэму Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки».

