В Петербурге покажут нового «Ревизора» Фокина, спектакль о последних днях Геббельсов и «Гоголиаду» на сценарий Григория Козинцева

Александринский театр

270-й сезон Александринского театра открыл музыкальная постановка режиссера Елены Павловой «Мой друг Лапшин» по повести Юрия Германа и фильму Алексея Германа. Репертуар театра пополнят и спектакли малой формы: спектакль-концерт по русским романсам Николая Мартона «Я вас любил» в постановке худрука театра Никиты Кобелева, а также «На покое» Валерия Степанова по рассказу Александра Куприна.

На Новой сцене покажут «Гоголиаду» Антона Оконешникова по неосуществленному сценарию режиссера Григория Козинцева и текстам Николая Гоголя, адаптация пьесы польского драматурга Витольда Гомбровича «Ивонна, принцесса Бургундская» в постановке Хуго Эрикссена, а также проект китайского режиссера Дина Итэна по роману нобелевского лауреата Мо Яня «Устал рождаться и умирать».

«Материал необычный. В основе — нереализованный сценарий Григория Козинцева по "Петербургским повестям" Гоголя. Интересно, что внутри спектакля станет героем сам Козинцев, который будет взаимодействовать с персонажами Гоголя. Сюжетом становится само сочинение этого замысла, его создание. Я очень рад, что в Александринском театре появятся спектакли, связанные с такими легендарными личностями для Ленинграда — Петербурга, как Алексей Герман, Григорий Козинцев, это выдающиеся кинорежиссеры. А еще — Ольга Берггольц…», — поделился планами художественный руководитель Никита Кобелев.

Ключевой премьерой сезона станет «Ревизор» в новой редакции худрука Александринки (и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Валерия Фокина — именно с этой постановки началась глобальная перезагрузка театра в начале нулевых. Спектакль можно увидеть в день 80-летия режиссера 28 февраля.