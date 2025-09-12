Режиссер Роман Михайлов ставит сказку Пушкина, а ученик Могучего Арсений Бехтерев переосмысляет лирику Монастырского: в БДТ поделились планами на сезон

На Малой сцене БДТ представят две экспериментальных постановки: «Человеческий голос» Жана Кокто режиссера Елизаветы Мороз, а также «Человек, который принял жену за шляпу» по книге Оливера Сакса от лауреата «Золотой маски» Галины Зальцман.

В Каменноостровском театре ученик Андрея Могучего Арсений Бехтерев покажет «Поэтический мир» по стихам Андрея Монастырского — пионера московского концептуализма.

Помимо этого, БДТ отметит 100-летие артиста Кирилла Лаврова: 15 сентября на Основной сцене пройдет специальный вечер в формате телепередачи «Наш Лавров». В Ораниенбаумском саду заложат камень на месте будущего памятника, а ФК «Зенит» посвятит матч Кубка России с «Ахматом» актеру.

К 110-летию Георгия Товстоногова выпустят художественный альбом и откроют выставку в променуаре театра. Также отпразднуют 75-летие Светланы Крючковой с выставкой в Большом фойе.

В новом сезоне БДТ продолжает сотрудничество с Эрмитажем в аудиовизуальном маршруте «БДТ — Эрмитаж. Россия» и инклюзивной лаборатории «Не зря» для слепых и слабовидящих. Также стартуют образовательные проекты для режиссеров из закрытых городов «Росатома» и «Школа традиционной режиссуры ШТАР».