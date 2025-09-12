Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Режиссер Роман Михайлов ставит сказку Пушкина, а ученик Могучего Арсений Бехтерев переосмысляет лирику Монастырского: в БДТ поделились планами на сезон

12 сентября в главном драматическом театре города состоялось собрание труппы, на котором объявили творческие планы на первую половину 108-го сезона. В них — четыре премьеры, международные гастроли и масштабные проекты к юбилеям легенд БДТ.

Pukhov K / Shutterstock

108-й сезон на Основной сцене откроется премьерой «Утиной охоты» Александра Вампилова в постановке Антона Федорова — одного из главных реформаторов современного российского театра. В планах театра — показы «Утиной охоты» в МХТ Чехова.

Главной премьерой на Основной сцене станет «Сказка о Царе Салтане» в постановке режиссера и лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Романа Михайлова — математика, профессора РАН. Это будет его первая работа на главной сцене БДТ. Спектакль обещает исследовать «метафизику и глубинные ощущения» русской культуры через призму пушкинского текста.

Роман Михайлов
Фото: Алексей Костромин для Собака.ru

Роман Михайлов

На Малой сцене БДТ представят две экспериментальных постановки: «Человеческий голос» Жана Кокто режиссера Елизаветы Мороз, а также «Человек, который принял жену за шляпу» по книге Оливера Сакса от лауреата «Золотой маски» Галины Зальцман.

В Каменноостровском театре ученик Андрея Могучего Арсений Бехтерев покажет «Поэтический мир» по стихам Андрея Монастырского — пионера московского концептуализма. 

Помимо этого, БДТ отметит 100-летие артиста Кирилла Лаврова: 15 сентября на Основной сцене пройдет специальный вечер в формате телепередачи «Наш Лавров». В Ораниенбаумском саду заложат камень на месте будущего памятника, а ФК «Зенит» посвятит матч Кубка России с «Ахматом» актеру.

К 110-летию Георгия Товстоногова выпустят художественный альбом и откроют выставку в променуаре театра. Также отпразднуют 75-летие Светланы Крючковой с выставкой в Большом фойе.

В новом сезоне БДТ продолжает сотрудничество с Эрмитажем в аудиовизуальном маршруте «БДТ — Эрмитаж. Россия» и инклюзивной лаборатории «Не зря» для слепых и слабовидящих. Также стартуют образовательные проекты для режиссеров из закрытых городов «Росатома» и «Школа традиционной режиссуры ШТАР».

