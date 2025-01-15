В Малом театре кукол представят спектакль по культовой поэме-прозе Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки»

Премьера спектакля «Москва – Петушки» в постановке актеров Ольги Ведерниковой и Владислава Романова по одноименной поэме Венедикта Ерофеева состоится 29 января на сцене Малого театра кукол. Оригинальный сюжет культового памятника советского андеграунда развернется в «мерцающем» пространстве: не только в тамбуре поезда, но и в квартире, а также в ирреальном внутреннем мире главного героя Вени. Центральная тема спектакля – одиночество. Главный герой находится в постоянном диалоге с самим собой, а через других персонажей он транслирует свои размышления и внутренние метания. Путешествие героя в Петушки становится символом его стремления обрести прустовский рай, который, как он понимает, не достижим в жизни. Особое значение в постановке имеет женский голос – символ заботы и защиты, объединяющий в себе образы матери и любимой.