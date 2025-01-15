В Малом театре кукол представят спектакль по культовой поэме-прозе Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки»

События спектакля балансируют на грани реального и воображаемого, предлагая зрителю своеобразную гипотезу: возможно, герой никогда не покидал своей комнаты, а его путь был исключительно внутренним.
Премьера спектакля «Москва – Петушки» в постановке актеров Ольги Ведерниковой и Владислава Романова по одноименной поэме Венедикта Ерофеева состоится 29 января на сцене Малого театра кукол. Оригинальный сюжет культового памятника советского андеграунда развернется в «мерцающем» пространстве: не только в тамбуре поезда, но и в квартире, а также в ирреальном внутреннем мире главного героя Вени. Центральная тема спектакля – одиночество. Главный герой находится в постоянном диалоге с самим собой, а через других персонажей он транслирует свои размышления и внутренние метания. Путешествие героя в Петушки становится символом его стремления обрести прустовский рай, который, как он понимает, не достижим в жизни. Особое значение в постановке имеет женский голос – символ заботы и защиты, объединяющий в себе образы матери и любимой.
Сорежиссер спектакля:
Возможно, Веня никуда и не выходил из комнаты, не выезжал ни в какие Петушки. Путешествие нашего героя скорее внутреннее. Он сам создает пространство вокруг себя, поэтому вместо персонажей - бутылки и предметы быта. Веня сам играет роли других героев — своих собеседников. Это наше предположение, наша гипотеза о внутреннем путешествии, от которой мы отталкиваемся — лишь один из возможных вариантов развития событий, происходивших с Веней.
Вместе с режиссерами и главными актерами Ольгой Ведерниковой (которая также создала музыкальное сопровождеие) и Владиславом Романовым над спектаклем работали художник-постановщик Юлия Гамзина и хореограф Надия Альмухаметова.
18+
Комментарии (0)