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Чакчи Фросноккерс поставил спектакль по дневниках отца Хармса для Малого театра кукол

Режиссер исследует сложную историю их взаимоотношений отца и сына.

Budarina Elena / Shutterstock

27 июня в Малом театре кукол состоится премьера «Хармсиады» — спектакля художественного руководителя и основателя театра Чакчи Фросноккерса. Постановка объединяет два поэтических мира: абсурдные прозу и стихи Даниила Хармса (от «Неожиданной попойки» до «Симфонии» и «Победы Мышина») и дневники его отца, религиозного мыслителя Ивана Ювачева. В 2020 году эти рукописи вышли в десятитомном издании, где Ювачев подробно фиксировал быт и отношения с сыном.

«Теплый отеческий дневник Ювачева, каким он был в период детства Хармса, резко меняет эмоциональную окраску, когда Хармс взрослеет. Нам показалось интересным проследить эту утрату связи отца с сыном, понять ее причины и попытаться разрешить семейный конфликт на сцене», — рассказал режиссер «Театралу».

В спектакле классический драмтеатр встречается с кукольным: актеры играют вместе с планшетными и трюковыми куклами, а также марионетками. А сценография Ульяны Елизаровой превращает кровать, окно и торшер в живые участки абсурдного пространства, где вещи обретают новые смыслы. В постановке также заняты Маргарита Кольцова, Станислав Демин-Левийман, Сергей Журавлев, Игорь Баянов, Анна Солодова, Ульяна Миланина, Владислав Романов и Анна Рыжова.

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