Молодая студия Льва Додина, режиссеры Дмитрий Волкострелов и Артур Козин поставят Горького, Цвейга и Беккета на сцене МДТ

На Основной сцене театра запланированы две премьеры. Первая — «Слово-движение» от Молодой студии Льва Додина — лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2025. Одноактный спектакль-исследование будет состоять из двух частей: работы Ярослава Васильева по тексту Марины Цветаевой «Мой Пушкин» и хореографической постановки «Танцуем танго» Юрия Василькова.

Главным событием сезона станет сценическое переложение пьесы «На дне» Горького в постановке Льва Додина и при участии выпускников Молодой студии. Для худрука МДТ это станет первым обращением к текстам классика на площадке театра.

Репертуар Камерной сцены пополнится двумя премьерами: режиссер Артур Козин поставит спектакль по новелле Стефана Цвейга о разрушительной силе страсти «24 часа из жизни женщины», а Дмитрий Волкострелов — работу по пьесе Беккета «Счастливые дни».

В новом сезоне МДТ также начинает работу над постановкой о судьбе композитора Дмитрия Шостаковича.