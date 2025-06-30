Горчилин в роли Венички Ерофеева, стендап Павловича и балет-лауреат «Золотой маски»: на какие спектакли сходить в Петербурге в июле

А также драма «Зеркало» с Павлом Табаковым, гастроли мастерской Юрия Бутусова, опера Верди «Эрнани» в Мариинском театре, балет-лауреат «Золотой маски» «598 тактов» и концерт-читка ансамбля N’Caged (краши Дягилевского фестиваля!) — Собака. ru рассказывает о главных спектаклях июля, которые точно стоит увидеть.
Спектакль "Чайка"
Гастроли мастерской Юрия Бутусова (16+)
Где: «Скороход», «Проект 27»
Когда: до 5 июля
Первый режиссерский курс экс-худрука театра им. Ленсовета Юрия Бутусова в ГИТИСе везет в Петербург три спектакля: «Чайку» — серию чеховских эпизодов, связанных стендапом–исповедью–монологом постановщика; «Вишневый сад» — сюрреалистичное переосмысление классики; «Вий. Домыслы» — трагическую историю любви Хомы Брута и Панночки, замиксованную с гоголевской же «Женитьбой».
Спектакль "Зойкина квартира"
Гастроли Мурманского драматического театра (18+)
Где: Театр им. Комиссаржевской
Когда: с 3 по 5 июля
В прошлом месяце на сцене Театра им. Комиссаржевской состоялась премьера «Зойкиной квартиры» в режиссуре «брусникинца» Хуго Эрикссена, а в этом — можно оценить версию булгаковского текста о временах (НЭПе) и нравах в исполнении мурманчан. Еще два гастрольных спектакля — интеллектуальная комедия «Месье Амилькар, или человек, который платит» и «Остров непослушания» (с Питером Пэном и Капитаном Крюком!).
Борис Павлович
«Боже мой, как все красиво» (12+)
Где: «Летний театр», Новая Голландия
Когда: 4 июля
Новая серия интеллектуальных стендапов Бориса Павловича! Неподцензурная ленинградская поэзия 1960-х Елены Шварц и Леонида Аронзона в исполнении самого Павловича и актрисы БДТ Яны Савицкой — все это под аккомпанемент контрабасиста Владимира Волкова.
Валерий Гергиев
«Эрнани» (12+)
Где: Мариинский-2
Когда: 4, 5, 6 июля
Болгарский режиссер и самый молодой бас в истории «Ла Скала» Орлин Анастасов инсценирует редкую оперу Верди. В основе — трагедия Гюго о любовном треугольнике и силе фатума. Дирижером выступит Валерий Гергиев.
Спектакль "Вероника решает умереть"
Гастроли театра психологической драмы «Многоточие» (18+)
Где: «Скороход»
Когда: 6 июля
Московские театральные скорости — три постановки за один день. Откровенный и пугающий моноспектакль Эдгарда Арутюнова по булгаковскому «Морфию», инсценировка «Цветов для Элджернона» Дэниела Киза (среди актеров — живая мышь!) и история эмоционального перерождения «Вероника решает умереть».
Спектакль "Утиная охота"
«Утиная охота» (16+)
Где: БДТ им. Г. А. Товстоногова
Когда: 7, 8 июля
В Петербурге уже есть две «Утиные охоты»: в «Мастерской» и театре им. Ленсовета. Появилась и третья. В БДТ за постановку отвечает Антон Федоров, которого в прошлом сезоне называли одним из главных театральных хедлайнеров (за маст-си-спектакль «Мадам Бовари» в МДМ).
«Утиная охота» — его дебют в БДТ. Учитывая пристрастие режиссера к препарированию не самых светлых сторон человеческой натуры, Зилов (в исполнении Григория Чабана!) и его окружение (в касте — Карина Разумовская!) — идеальная фактура для авторского исследования.
Лев Додин и его молодая студия
«Ромео и Джульетта во мгле» (16+)
Где: МДТ – Театр Европы
Когда: 9,10, 26 июля
Название спектакля Льва Додина и его молодой студии — лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — отсылает к трагическому роману чешского писателя Яна Отченашека «Ромео, Джульетта и тьма». Также художественный руководитель МДТ и его ученики вдохновлялись Шекспиром, Виктором Астафьевым, Александром Солженицыным и Элиф Шафак. Получилась «история о противостоянии любви злу, своего рода миф о любви, в каждом поколении и в каждой эпохе сталкивающейся со все новым и вполне реальным злом».
Площадка "Проекта 27"
«Әби» (16+)
Где: «Проект 27»
Когда: 13, 14 июля
«Әби» — с татарского «бабушка». Актриса кукольного театра Регина Хабибуллина обращается к своим воспоминаниям, чтобы ответить на вопрос: как детский опыт формирует нашу индивидуальность и помогает двигаться дальше, когда мы уже взрослые и не чувствуем опоры?
Спектакль "Петушки"
Гастроли пространства «Внутри» (18+)
Где: Театр на Васильевском, Новая сцена Александринского театра
Когда: 15, 16 июля
Режиссер и драматург Савва Савельев (художник «Петровых в гриппе» в «Гоголь-центре»!) покажет два спектакля «о близости, памяти и умении слышать друг друга». 15 июля смотрим постановку-гимн эмпатии «Петушки». Хайлайты — Александр Горчилин в роли Венечки Ерофеева и музыкальное сопровождение группы «Бомба-Октябрь». 16 июля идем на камерную драму «Зеркало» об этике, цензуре и морали. В ролях — Павел Табаков и сам Савельев.
Балет "Брух.Сюита"
Вечер одноактных балетов театра им. Леонида Якобсона (16+)
Где: БДТ им. Товстоногова
Когда: 21, 22 июля
В первом отделении покажут премьеру — спектакль «Брух. Сюита» Игоря Булыцына, солиста Екатеринбургского театра оперы и балета. Во втором — «598 тактов», балет-лауреат «Золотой маски»-2025 в постановке экс-премьера Мариинского театра Вячеслава Самодурова. В третьем — миниатюры «Роден» в хореографии Леонида Якобсона.
Площадка "Летнего театра"
«Кажется, все завертелось из-за Джезуальдо» (16+)
Где: «Летний театр», Новая Голландия
Когда: 25 июля
Волго-Вятский филиал Пушкинского музея приезжает с гастролями: с концертом-читкой ансамбля N’Caged. Это оммаж детективно-психологическому рассказу аргентинского классика Хулио Кортасара «Клон», в прошлом году гремевший на Дягилевском фестивале.
Спектакль "Жизель"
Гастроли Приморской сцены Мариинского театра (12+)
Где: Мариинский театр
Когда: с 29 июля по 8 августа
Филиал Мариинского театра во Владивостоке представляет четыре классических балета — «Щелкунчик», «Жизель», «Тысяча и одна ночь», «Корсар». Все, за исключением «Жизели», работы именитого хореографа Эльдара Алиева (в прошлом сезоне на его «Раймонду» в Петербурге было не достать билеты!).
Фильм 1955 года «Двенадцатая ночь»
«Двенадцатая ночь, или что угодно» (16+)
Где: «Драм.Площадка»
Когда: 30, 31 июля
Романтическая комедия Шекспира в режиссуре выпускницы мастерской Григория Козлова Галины Бызгу. «Я искренне хочу, чтобы зрителям было весело. Это театр перевоплощения, в котором мы обнаружили свободу для актерского хулиганства», — так анонсирует спектакль сама постановщица.
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