Горчилин в роли Венички Ерофеева, стендап Павловича и балет-лауреат «Золотой маски»: на какие спектакли сходить в Петербурге в июле

«Утиная охота» (16+)

Где: БДТ им. Г. А. Товстоногова

Когда: 7, 8 июля

В Петербурге уже есть две «Утиные охоты»: в «Мастерской» и театре им. Ленсовета. Появилась и третья. В БДТ за постановку отвечает Антон Федоров, которого в прошлом сезоне называли одним из главных театральных хедлайнеров (за маст-си-спектакль «Мадам Бовари» в МДМ).

«Утиная охота» — его дебют в БДТ. Учитывая пристрастие режиссера к препарированию не самых светлых сторон человеческой натуры, Зилов (в исполнении Григория Чабана!) и его окружение (в касте — Карина Разумовская!) — идеальная фактура для авторского исследования.