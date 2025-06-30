Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Театр
Театр

Поделиться:

Горчилин в роли Венички Ерофеева, стендап Павловича и балет-лауреат «Золотой маски»: на какие спектакли сходить в Петербурге в июле

А также драма «Зеркало» с Павлом Табаковым, гастроли мастерской Юрия Бутусова, опера Верди «Эрнани» в Мариинском театре, балет-лауреат «Золотой маски» «598 тактов» и концерт-читка ансамбля N’Caged (краши Дягилевского фестиваля!) — Собака. ru рассказывает о главных спектаклях июля, которые точно стоит увидеть.

Спектакль "Чайка"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой мастерской Юрия Бутусова

Спектакль "Чайка"

Гастроли мастерской Юрия Бутусова (16+)

Где: «Скороход», «Проект 27»

Когда: до 5 июля

Первый режиссерский курс экс-худрука театра им. Ленсовета Юрия Бутусова в ГИТИСе везет в Петербург три спектакля: «Чайку» — серию чеховских эпизодов, связанных стендапом–исповедью–монологом постановщика; «Вишневый сад» — сюрреалистичное переосмысление классики; «Вий. Домыслы» — трагическую историю любви Хомы Брута и Панночки, замиксованную с гоголевской же «Женитьбой».

Спектакль "Зойкина квартира"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Театра им. Комиссаржевской

Спектакль "Зойкина квартира"

Гастроли Мурманского драматического театра (18+)

Где: Театр им. Комиссаржевской

Когда: с 3 по 5 июля

В прошлом месяце на сцене Театра им. Комиссаржевской состоялась премьера «Зойкиной квартиры» в режиссуре «брусникинца» Хуго Эрикссена, а в этом — можно оценить версию булгаковского текста о временах (НЭПе) и нравах в исполнении мурманчан. Еще два гастрольных спектакля — интеллектуальная комедия «Месье Амилькар, или человек, который платит» и «Остров непослушания» (с Питером Пэном и Капитаном Крюком!).

Борис Павлович
Антон Руздат

Борис Павлович

«Боже мой, как все красиво» (12+)

Где: «Летний театр», Новая Голландия

Когда: 4 июля

Новая серия интеллектуальных стендапов Бориса Павловича! Неподцензурная ленинградская поэзия 1960-х Елены Шварц и Леонида Аронзона в исполнении самого Павловича и актрисы БДТ Яны Савицкой — все это под аккомпанемент контрабасиста Владимира Волкова.

Валерий Гергиев
Петр Титаренко

Валерий Гергиев

«Эрнани» (12+)

Где: Мариинский-2

Когда: 4, 5, 6 июля

Болгарский режиссер и самый молодой бас в истории «Ла Скала» Орлин Анастасов инсценирует редкую оперу Верди. В основе — трагедия Гюго о любовном треугольнике и силе фатума. Дирижером выступит Валерий Гергиев. 

Спектакль "Вероника решает умереть"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Скорохода"

Спектакль "Вероника решает умереть"

Гастроли театра психологической драмы «Многоточие» (18+)

Где: «Скороход»

Когда: 6 июля

Московские театральные скорости — три постановки за один день. Откровенный и пугающий моноспектакль Эдгарда Арутюнова по булгаковскому «Морфию», инсценировка «Цветов для Элджернона» Дэниела Киза (среди актеров — живая мышь!) и история эмоционального перерождения «Вероника решает умереть».

Спектакль "Утиная охота"
Изображение предоставлено Собака.ru театром "БДТ"

Спектакль "Утиная охота"

«Утиная охота» (16+)

Где: БДТ им. Г. А. Товстоногова

Когда: 7, 8 июля

В Петербурге уже есть две «Утиные охоты»: в «Мастерской» и театре им. Ленсовета. Появилась и третья. В БДТ за постановку отвечает Антон Федоров, которого в прошлом сезоне называли одним из главных театральных хедлайнеров (за маст-си-спектакль «Мадам Бовари» в МДМ).

«Утиная охота» — его дебют в БДТ. Учитывая пристрастие режиссера к препарированию не самых светлых сторон человеческой натуры, Зилов (в исполнении Григория Чабана!) и его окружение (в касте — Карина Разумовская!) — идеальная фактура для авторского исследования.

Лев Додин и его молодая студия
Наталья Скворцова

Лев Додин и его молодая студия

«Ромео и Джульетта во мгле» (16+)

Где: МДТ – Театр Европы

Когда: 9,10, 26 июля

Название спектакля Льва Додина и его молодой студии — лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — отсылает к трагическому роману чешского писателя Яна Отченашека «Ромео, Джульетта и тьма». Также художественный руководитель МДТ и его ученики вдохновлялись Шекспиром, Виктором Астафьевым, Александром Солженицыным и Элиф Шафак. Получилась «история о противостоянии любви злу, своего рода миф о любви, в каждом поколении и в каждой эпохе сталкивающейся со все новым и вполне реальным злом».

Площадка "Проекта 27"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Проекта 27"

Площадка "Проекта 27"

«Әби» (16+)

Где: «Проект 27»

Когда: 13, 14 июля

«Әби» — с татарского «бабушка». Актриса кукольного театра Регина Хабибуллина обращается к своим воспоминаниям, чтобы ответить на вопрос: как детский опыт формирует нашу индивидуальность и помогает двигаться дальше, когда мы уже взрослые и не чувствуем опоры?

Спектакль "Петушки"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой пространства "Внутри"

Спектакль "Петушки"

Гастроли пространства «Внутри» (18+)

Где: Театр на Васильевском, Новая сцена Александринского театра

Когда: 15, 16 июля

Режиссер и драматург Савва Савельев (художник «Петровых в гриппе» в «Гоголь-центре»!) покажет два спектакля «о близости, памяти и умении слышать друг друга». 15 июля смотрим постановку-гимн эмпатии «Петушки». Хайлайты — Александр Горчилин в роли Венечки Ерофеева и музыкальное сопровождение группы «Бомба-Октябрь». 16 июля идем на камерную драму «Зеркало» об этике, цензуре и морали. В ролях — Павел Табаков и сам Савельев.

Балет "Брух.Сюита"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой театра им. Леонида Якобсона

Балет "Брух.Сюита"

Вечер одноактных балетов театра им. Леонида Якобсона (16+)

Где: БДТ им. Товстоногова

Когда: 21, 22 июля

В первом отделении покажут премьеру — спектакль «Брух. Сюита» Игоря Булыцына, солиста Екатеринбургского театра оперы и балета. Во втором — «598 тактов», балет-лауреат «Золотой маски»-2025 в постановке экс-премьера Мариинского театра Вячеслава Самодурова. В третьем — миниатюры «Роден» в хореографии Леонида Якобсона. 

Площадка "Летнего театра"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Новой Голландии

Площадка "Летнего театра"

«Кажется, все завертелось из-за Джезуальдо»  (16+)

Где: «Летний театр», Новая Голландия

Когда: 25 июля

Волго-Вятский филиал Пушкинского музея приезжает с гастролями: с концертом-читкой ансамбля N’Caged. Это оммаж детективно-психологическому рассказу аргентинского классика Хулио Кортасара «Клон», в прошлом году гремевший на Дягилевском фестивале.

Спектакль "Жизель"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Мариинского театра

Спектакль "Жизель"

Гастроли Приморской сцены Мариинского театра (12+)

Где: Мариинский театр

Когда: с 29 июля по 8 августа

Филиал Мариинского театра во Владивостоке представляет четыре классических балета — «Щелкунчик», «Жизель», «Тысяча и одна ночь», «Корсар». Все, за исключением «Жизели», работы именитого хореографа Эльдара Алиева (в прошлом сезоне на его «Раймонду» в Петербурге было не достать билеты!).  

Фильм 1955 года «Двенадцатая ночь»
Ленфильм

Фильм 1955 года «Двенадцатая ночь» 

«Двенадцатая ночь, или что угодно» (16+)

Где: «Драм.Площадка»

Когда: 30, 31 июля

Романтическая комедия Шекспира в режиссуре выпускницы мастерской Григория Козлова Галины Бызгу. «Я искренне хочу, чтобы зрителям было весело. Это театр перевоплощения, в котором мы обнаружили свободу для актерского хулиганства», — так анонсирует спектакль сама постановщица.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: